Колосков не придает значения 33-му месту сборной России в рейтинге ФИФА

22 декабря 2025, 17:30

Тридцать третье место сборной России в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) ничего не значит. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Сборная России расположилась на 33-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года. На счету сборной России 1 524 очка.

«Я никак не оцениваю итоговое 33-е место сборной России в рейтинге ФИФА. Это место абсолютно ничего не отражает», — сказал Колосков.

Лидером мирового рейтинга остается сборная Испании (1 877). В тройку лидеров входят команды Аргентины (1 873) и Франции (1 870), далее идут сборные Англии (1 834) и Бразилии (1 760). С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций из-за ситуации на Украине.

112910415
112910415
вчера в 07:11
ну как ...
это объективная реальность, данная нам в ощущениях )
vpv7zedwrv73
vpv7zedwrv73
22 декабря в 21:04
Местом ниже,местом выше, какая разница
particular
particular
22 декабря в 20:37
"...Видишь суслика? Нет. И я нет. А он есть..." (с)
sv_1969
sv_1969
22 декабря в 19:42
«Я никак не оцениваю итоговое 33-е место сборной России в рейтинге ФИФА. Это место абсолютно ничего не отражает», — сказал Колосков.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1421347/koloskov-vyacheslav-rossiya 22.12.2025
Правильно так как наше место примерно щас в районе 40-50 !
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 18:53
Вячаслав Иваныч ,как не отражает? - отражает 33 место в рейтинге...)))
