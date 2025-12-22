Колосков не придает значения 33-му месту сборной России в рейтинге ФИФА

1766413823

22 декабря 2025, 17:30

Тридцать третье место сборной России в мировом рейтинге Международной федерации футбола ( ФИФА ) ничего не значит. Такое мнение высказал первый президент Российского футбольного союза ( РФС ) .

Сборная России расположилась на 33-м месте в рейтинге ФИФА по итогам 2025 года. На счету сборной России 1 524 очка.

«Я никак не оцениваю итоговое 33-е место сборной России в рейтинге ФИФА . Это место абсолютно ничего не отражает», — сказал Колосков.