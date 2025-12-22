Батраков рассказал, почему не рассматривал предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стремится попробовать свои силы в Европе, поэтому не рассматривал предложения от команд из Саудовской Аравии. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».
Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в одном из клубов Саудовской Аравии. Позднее игрок опроверг сумму контракта.
«Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант, — сказал Батраков. — Я стремлюсь помогать „Локомотиву“, и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе».
Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.
При этом приятно слышать, что он в первую очередь думает о «Локомотиве». Он не говорит «хочу уйти любой ценой», не шантажирует клуб, а спокойно работает и приносит пользу. Его статистика говорит сама за себя — 15 голов и куча передач, для 20-летнего это вообще топ-уровень. Он уже сейчас лидер, а не просто перспективный игрок.
