Батраков рассказал, почему не рассматривал предложения из Саудовской Аравии

22 декабря 2025, 12:00

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стремится попробовать свои силы в Европе, поэтому не рассматривал предложения от команд из Саудовской Аравии. Об этом Батраков рассказал «Спорт-Экспрессу».

Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Батраков отказался от зарплаты в $120 млн в одном из клубов Саудовской Аравии. Позднее игрок опроверг сумму контракта.

«Мне рассказал об этом мой представитель. Было очень приятно, но пока не рассматривал такой вариант, — сказал Батраков. — Я стремлюсь помогать „Локомотиву“, и если будет возможность, то хотел бы в первую очередь попробовать себя в Европе».

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Rupertt
Rupertt
22 декабря в 15:19
Сейчас многие в его возрасте уже побежали бы за большими деньгами, особенно когда речь идет о Саудовской Аравии, а он думает не только о зарплате, но и о карьере. Это редкость. Видно, что парень реально хочет расти как футболист, а не просто «срубить контракт».

При этом приятно слышать, что он в первую очередь думает о «Локомотиве». Он не говорит «хочу уйти любой ценой», не шантажирует клуб, а спокойно работает и приносит пользу. Его статистика говорит сама за себя — 15 голов и куча передач, для 20-летнего это вообще топ-уровень. Он уже сейчас лидер, а не просто перспективный игрок.
shlomo2
shlomo2
22 декабря в 13:50
Ну до Европейских "приличных" клубов явно не дотягивает.... если куда то в Европу в периферийный клуб...
Capral
Capral
22 декабря в 13:39
Не рассматривал, потому что не было.
