Батраков считает, что его нельзя сравнивать с Кисляком

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков считает, что его нельзя сравнивать с полузащитником столичного ЦСКА Матвеем Кисляком. Такое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».
«Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, с Эдуардом Сперцяном (полузащитником „Краснодара“) у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком — это просто инфоповод для всех, а отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся, он классный парень, это многие знают, как футболисту желаю ему только удачи», — сказал Батраков.
Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.
Кисляку 20 лет. За основную команду ЦСКА полузащитник провел 69 матчей в различных турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 7 встречах и забил 1 гол.
универсал, хорош на любой позиции куда тренер поставит. Удачных игр ребятам.
