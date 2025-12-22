Top.Mail.Ru
Батраков считает, что его нельзя сравнивать с Кисляком

22 декабря 2025, 15:05

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков считает, что его нельзя сравнивать с полузащитником столичного ЦСКА Матвеем Кисляком. Такое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

«Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, с Эдуардом Сперцяном (полузащитником „Краснодара“) у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком — это просто инфоповод для всех, а отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся, он классный парень, это многие знают, как футболисту желаю ему только удачи», — сказал Батраков.

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.

Кисляку 20 лет. За основную команду ЦСКА полузащитник провел 69 матчей в различных турнирах, отметившись 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Вместе с армейским клубом футболист в 2025 году стал победителем Кубка и Суперкубка России. В составе сборной России Кисляк принял участие в 7 встречах и забил 1 гол.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
22 декабря в 22:46
Макс, я таки поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Списываю, Дружище, конечно списываю, а вот откуда, не припоминаю...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 22:33
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
    22 декабря в 22:15
    Макс, что-то у тебя очень много повторений в одном посте, не находишь? С клавой всё нормально? Из этого я делаю вывод, что тебе, да и мне, тоже, пора отдохнуть.)))
    Будь здоров, я на связи.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    22 декабря в 22:11
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      22 декабря в 22:01
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        22 декабря в 21:55, ред.
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
          22 декабря в 21:43, ред.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            22 декабря в 21:35, ред.
            Он и Обляков ? Ты не объединяй Облякова с этим ягнёнком. Я матч смотрел и все помню . Обляков и есть универсал в нормальном - футболном смысле, который действительно держал с Краснодаром центр, сколько мог.

            Поэтому не было там и в помине никакого " Он и Обляков". Кисляк с быками провалился во всех смыслах.
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            22 декабря в 21:26
            Во-первых, никто его в газон не втоптал, потому что он и Обляков лучше других армейцев смотрелись в игре, и если бы не они, ЦСКА проиграл бы крупней. И опять же, ты не смотришь все матчи РПЛ, у тебя нет полного впечатления, а если так, то о чём говорить. Если я посмотрю пару игр ПСЖ, у меня не будет полноценного впечатления об игре Дембеле или других. Я посмотрел несколько игр ПСЖ весной в ЛЧ и мне негр не показался таким могучим. Но несмотря на это, он получил ЗМ. Вот что значит неполноценное понимание ситуации...
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            22 декабря в 21:18, ред.
            Я во дворе с 5 -летними тоже универсал, представляешь ??!!

            Нахрен его универсальность сдалась с Самарой и Ахматом, если краснодарские негры Кисляка в газон втоптали ?! Он к мячику то подбегал на полусогнутых, как оленёнок, когда гориллы на него неслись...

            Ну и что, скажи на милость, изменится, если я все матчи ЦСКА с колхозом пересмотрю, где Кисляк парить на поле будет ? Он в моих глазах превратится в универсала ? Я столько не выпью, Витя !!

            Дитё он по футбольным меркам.
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            22 декабря в 21:07
            Макс, Кандауров и сейчас у меня в игноре, также, как я у него. Иногда общаемся, но в дёсны не целуемся- это нормально. Что касается Кисляка. Я не называл его супер игроком никогда. Но надо же видеть истину: по совокупности игровых качеств, он выше Батрака. Батрак- игрок одной позиции, пусть даже, он и толковый и тонкий распасовщик. А Кисляк, в полном смысле слова- универсал, но для того, чтобы это понять, надо смотреть все игры РПЛ, а не выборочно, тогда и впечатление будет полным. И тот и другой- лидеры пока что только в России. Вот когда, оба попадут в Европу, вот тогда и посмотрим, кто чего стоит...
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            22 декабря в 20:44, ред.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 20:01
              Во-первых это не новая моя компания, мы знакомы много лет. И уж, как я, часто критикую ЦСКА, и как часто встаю на сторону Спартака в играх с армейцами, так лучше болельщиков ЦСКА- никто и не знает. Макс, меня невозможно обвинить в двуличии. Я никогда не скрывал своей симпатии к Спартаку и всегда говорю об этом, за что, болельщики Динамо и ЦСКА меня невзлюбили. Но это моя позиция, причем многолетняя.
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 19:53, ред.
              "И после этого, ты еще будешь, что-то доказывать по РПЛ?"

              Ты меня с кем то путаешь. Я никогда не доказываю там, где есть очевидное..., вне зависимости от того, мой любимый ПСЖ играет или ЦСКА.

              По РПЛ будут конкретные матчи лидеров. И если, к примеру, ЦСКА будет выглядеть го*ном, я, в отличии от Толика и его компании, так и назову его го*ном. Но если ЦСКА будет играть как умеет, а умеет клуб многое, я никогда его не обмакну в грязь и троллинг, а преподнесу его лучшие стороны.
              Сделают ли так люди из твоей новой компании ? Риторический вопрос. Ты никогда от Кандаурова не увидишь по тексту изнанку проигрыша ЦСКА, хоть он о ней и будет осведомлён. И никогда не прочтёшь у Кандаурова похвалу в адрес Спартака за красивую комбинацию или гол в исполнении КБшных.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
              22 декабря в 19:40
              Так может тебе к окулисту обратиться или очки поменять?)))
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 19:32
              В симпатиях меня можно обвинить только к Спартаку или Краснодару, но точно не к ЦСКА. Поэтому, если пишу реальные вещи, то исключительно по существу.
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 19:29, ред.
              "И кстати, конъюнктурщиком, я никогда не был и никому никогда не угождал."

              Пока я вижу обратное. И это не оскорбление.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 19:26
              А причем здесь Блохин? Блоха никогда не считался мыслящим футболистом, тем более, он, номинально был левым напом, но постоянно маневрировал. Достаточно одного Стрельцова, чтобы закрыть нашу тему.))) И, Макс, не переходи на личности, я же тебя не оскорбляю. Ты как-то сказал, цитирую: "Скорей бы уже начались топовые европейские чемпионаты, чтобы не смотреть на этот годючник." И после этого, ты еще будешь, что-то доказывать по РПЛ?

              Закончили тему. И кстати, конъюнктурщиком, я никогда не был и никому никогда не угождал.
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 19:18, ред.
              )))))) Твоя россыпь имён не назвала Блохина. Цена такой россыпи ??
              Ты, Витя, чем длиннее коммент делаешь, тем менее убедителен.

              Что ты тут меня лечишь - надо в футболе то, надо это...! Многозначительные выводы приплёл... Надо оценку давать на факты, а ты скатился на конъюнктурщину, дабы прослыть брадобреем у местной публики. Именно этим ты занимаешься последние дней пять. С одним сю-сю-сю, с другим сю-сю-сю. Во мне это вызывает отчаяние и скорбь.

              Вернись к истокам, дружище, и пиши от себя, А НЕ ДЛЯ ДРУГИХ. Разницу уловил ??!!
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 19:12
              Макс, прочти мой коммент, от сегодня 16:34, там всё популярно написано. Причем, написано не от балды и не от фонаря, а от человека, который 60 лет в футболе...
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 19:07
              Нет, Макс, запутался ты.))) Более того, все твои комменты касаемые РПЛ очень стандартны. Другими словами, не похоже на то, что ты действительно глубоко понимаешь в российском футболе и его обитателях... Для того, чтобы рассуждать о футболе страны и делать многозначительные выводы- надо как минимум смотреть игры в любом их виде, независимо от статуса. А ты не смотришь.
              Вчера, ты тоже доказывал мне, что ЦН не обязательно быть умным. На это, я привел тебе целую россыпь громких имен и опроверг тебя.
              Дружище, пора понять, что ты не на производстве и не в кресле начальника цеха. Здесь многие волокут в футболе, точно не хуже тебя, как минимум...)))
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 19:02, ред.
              ))))))
              Я ещё понимаю мотивацию местных от ЦСКА, которые тебе тут хором, не читая и не вникая, лайкают: Батрак ведь их обидел - как в РПЛ, так и в го*нокубке.
              Но какой смысл твоего стремления раздувать дискусс в заведомо проигрышной конкуренции Кисляка Батракову, я , чеспризнаться, так и не уловил. Да и ты, думаю, тоже. )))))))))))))))
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
              22 декабря в 18:55
              Бесплатный ликбез для тебя. Трансфермаркт - это не журнал, а спортивный веб-сайт. Были б у нас с тобой пенсии как в Европе, могли бы и сами открыть не хуже ! )))))))))))
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 18:53
              )))))))))))) А я и даю комментарии к топовым матчам РПЛ, которые , по твоим же словам, смотрю. Ты совсем запутался в своих констатациях и в очередной раз льешь воду....
              Дед за ЦСКА
              Дед за ЦСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 18:52
              Журналов много, все не помню, но рыночною стоимость Кисляка и Батракова
              ( если интересно ) можно найти в Transmart. Удачи.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 18:44
              Как известно- стабильность один из признаков класса игрока или команды. И еще, ты, как-то сам заявил, что не смотришь все матчи РПЛ, а только топовые. Ну и как же можно давать комментарии в таком случае? Несолидно, Макс, несолидно.))) Я просто не хочу ничего доказывать по Кисляку, потому что это затянется до ночи, но хочу тебе сказать, что, тебе обсуждать годючник, как ты называешь РПЛ, все равно, что мне обсуждать ПСЖ...

              Будь здрав.
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
              22 декабря в 18:35, ред.
              Готов ? Ну тогда расслабься: Батрак Спартаку хет-трик положил в чемпе РПЛ. Го*нокубок мне не интересен, от слова абсолютно.

              По Кисляку я ничего не говорю, а констатирую факт его никчёмности в матче с быками. Поговорить - это по твоей части. )))
              ПЕТЛЯ
              ПЕТЛЯ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
              22 декабря в 18:29
              Ты меня спрашиваешь ? Или утверждаешь ? Или себя спрашиваешь ? ))))))))))
              Если утверждаешь, назови мне журнал.
              Если себя спрашиваешь, давай смеяться вместе.
              Capral
              Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 18:25
              Так говоришь, Кисляк растворился в Краснодаре?
              А где был Батраков в первой игре со Спартаком в кубке? Полтора тайма, он был в ж...е, и только, когда Спартак забил третий мяч и расслабился, Батрак забил.
              Дед за ЦСКА
              Дед за ЦСКА ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
              22 декабря в 18:24
              А журналы с рыночной стоимостью игроков разве не спецы пишут?
              Гость
