Батраков считает, что его нельзя сравнивать с Кисляком

22 декабря 2025, 15:05

Футболист московского «Локомотива» считает, что его нельзя сравнивать с полузащитником столичного ЦСКА . Такое мнение он высказал «Спорт-Экспрессу».

«Не знаю, как можно сравнивать нас, учитывая разные позиции. Наверное, с Эдуардом Сперцяном (полузащитником „Краснодара“) у нас схожее амплуа. Но сравнения с Кисляком — это просто инфоповод для всех, а отношения с Матвеем у нас хорошие. Пересекаемся, общаемся, он классный парень, это многие знают, как футболисту желаю ему только удачи», — сказал Батраков.

Батракову 20 лет, за основную команду красно-зеленых выступает с 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в разных турнирах, забив 15 голов и отдав 6 результативных передач.