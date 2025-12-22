Top.Mail.Ru
В «Ливерпуле» полагают, что Исак мог получить серьезный перелом ноги

22 декабря 2025, 12:43

Руководство «Ливерпуля» опасается, что форвард Александр Исак получил серьезный перелом ноги. Швед был сильно расстроен, когда покидал поле во время субботней победы над «Тоттенхэмом».

После того, как было исключено повреждение колена, Daily Mail сообщает, что руководство «Ливерпуля» теперь считает, что Исак получил перелом левой голени.

В воскресенье сканирование исключило какие-либо проблемы со связками у шведа, однако теперь утверждается, что был обнаружен перелом.

Нападающему, купленному за 125 миллионов фунтов, теперь предстоит длительный период восстановления. Клуб должен вскоре выступить с официальным заявлением.

Groboyd
Groboyd ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:07, ред.
А где профессионализм? Что за истерики были и отказ играть? Не... было вообще тогда подписывать контракт с сороками.
Как из Испании на большие деньги, то вприпрыжку побежал в Ньюкасл.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 17:39
Думаю это его дело за кого играть. Может посчитал Ньюкасл постоянно подающий надежды на чемпионство. Может Эдди Хау не тянет на тренера чемпиона
112910415
112910415
вчера в 05:39
следует призадуматься ... за что-то воздалось ...
Comentarios
Comentarios
22 декабря в 22:20
Ему два раза по левой ноге заехали с интервалом в несколько минут. Может и не перелом конечно, на ногу бы не встал, а вот микротрещина возможно.
Groboyd
Groboyd ответ Van Vanovich (раскрыть)
22 декабря в 21:36
Не... было истерику устраивать, объявлять бойкот и отказываться играть за Ньюкасл.
Van Vanovich
Van Vanovich
22 декабря в 17:49
В этом матче Тотэнхем играли как костоломы. Даже маленький Симонс чуть не сломал Ван Дейка.)
Здоровью Суперфорварду Исаку!
Van Vanovich
Van Vanovich
22 декабря в 17:47
Неужели не смогли сразу после матча в больнице определить,Что перелом??
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Groboyd (раскрыть)
22 декабря в 17:47
У человека перелом, а ты так...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 16:05
Рад Приветствовать, Дорогой Саркис!!!
Спасибо за разъяснения!!! Сегодня у меня уже почти полная информация об игроке.))) Вот так, с миру по нитке и вольюсь плавно в АПЛ...)))))))
Спасибо, Дружище!!!
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
22 декабря в 15:53
Приветствую Саркис! Ну шведский венгр так сказать все таки получше))) В этом сезоне))
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 15:29
Виктор Семёнович, здравствуйте!
Исак всегда был "нежным" игроком. Да, у него есть всё, что необходимо отличному форварду, но он очень "хрустальный"....еще и предсезонку пропустил, вот и результат....хотя, там больше дело случая, грубости в подкате ван де Вена небыло, просто так получилось....
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
22 декабря в 15:24
Приветствую Вас, Володя! В прошлом сезоне, два шведа были шикарны, но летом оба сменили клубы, и сделали это со скандалами, нытьем и отказами проводить предсезонки со своими "бывшими" клубами....итог....оба в ужасной форме, и если Дьекереш еще приносит пользу своим постоянным прессингом, давлением на защитников, то Исак вообще никакущий был, а сейчас и вовсе сломался....
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
22 декабря в 14:31
Спасибо, Володя, дополнительной информации лишней не бывает.)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 14:28, ред.
Виктор да он особо не представлял как то остроты в этом году! Не то что когда за Сорок играл! Там другой "истинный" швед опасен! Viktor Gyökeres !!!
CCCP1922
CCCP1922
22 декабря в 14:21
Не заладилось у Исака в Ливерпуле сразу... А тут ещё и травма... Ситуация очень неприятная, но выползать из неё надо. Терпения шведу!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 14:07
Спасибо, просветил.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 14:04
...НьюКасл, Кристал Пэлас крепенькие такие коллективы,кубковые(не
побоюсь этого слова) слежу за их играми! И вот как то сразу это худощавый (аля Дембеле) паренёк с умнейшей головой и то что Он
делал на поле приглянулся! А дальше в предыдущем комменте,как то так!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
22 декабря в 13:49
Приветик!!!
Не знал таких тонкостей, с английским футболом плохо знаком.
Варвар7
Варвар7
22 декабря в 13:45
Серьёзное повреждение - пожелаю Александру здоровья
.
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
22 декабря в 13:44
у них на базе нет простого рентгена даже...
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
22 декабря в 13:43
...что то то с рукой Сафы такое было...!!! Узнаём все последними,безобразие!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
22 декабря в 13:40
...приветик! У " Сорок" все 90-сто минут в острейших атаках,моментах,горячих точках участвовал,хоть бы
хны! Перешёл в Ливер,игрового времени лишился и
вот тебе на, старушка родила!
Bad Listener
Bad Listener
22 декабря в 13:37, ред.
Жесть, у Ливерпуля прям чёрная полоса в этом сезоне. Или просто непрофессионализм в том числе командных медиков и тренеров по физподготовке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
22 декабря в 13:25
Руководство считает что у Исака перелом ноги. Уже два дня прошли, неужели медики не осмотрели что с ногой Исака??? Или всё ещё гадают там....
Capral
Capral
22 декабря в 12:55
Для сб.Украины- это вздох облегчения, хотя я не думаю, что кто-то там желал ему такой травмы.
Groboyd
Groboyd
22 декабря в 12:54
Карма. За Ньюкасл.
