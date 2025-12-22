В «Ливерпуле» полагают, что Исак мог получить серьезный перелом ноги

1766396617

22 декабря 2025, 12:43

Руководство «Ливерпуля» опасается, что форвард получил серьезный перелом ноги. Швед был сильно расстроен, когда покидал поле во время субботней победы над «Тоттенхэмом».

После того, как было исключено повреждение колена, Daily Mail сообщает, что руководство «Ливерпуля» теперь считает, что Исак получил перелом левой голени.

В воскресенье сканирование исключило какие-либо проблемы со связками у шведа, однако теперь утверждается, что был обнаружен перелом.

Нападающему, купленному за 125 миллионов фунтов, теперь предстоит длительный период восстановления. Клуб должен вскоре выступить с официальным заявлением.