В 11 Патрисиу Руй Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Спасений: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 101

З 15 Боли Вилли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 108

П 19 Кастро Хонни Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 108

З 16 Коуди Конор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 108

П 22 Семеду Нелсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 84

П 28 Моутинью Жоау Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 108

П 8 Невеш Рубен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 6 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 76

З 27 Саисс Ромен Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 108

Н 12 Виллиан Жозе Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 70

П 7 Нету Педру Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 108

П 37 Траоре Адама Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 108

Запасные игроки

В 21 Радди Джон Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 7

З 49 Килман Макс

З 75 Маркес Кристиан

З 2 Хувер Ки-Яна

П 20 Витинья

П 18 Гиббс-Уайт Морган Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 24

П 32 Дендонкер Леандер Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 32

Н 17 Силва Фабио Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 38