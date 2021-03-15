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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
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Стадион Мулинекс
|45+2’
|0:1
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Жота Диого
ассистент Мане Садио
|Невеш Рубен
|37’
|42’
|Алькантара Тьяго
|Саисс Ромен
|52’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|67’
|Кейта Наби
|Алькантара Тьяго
|67’
|Милнер Джеймс
|Вейналдум Джорджиньо
|Силва Фабио
|Виллиан Жозе
|70’
|Дендонкер Леандер
|Невеш Рубен
|76’
|82’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Жота Диого
|Гиббс-Уайт Морган
|Семеду Нелсон
|84’
|Радди Джон
|Патрисиу Руй
|90+11’
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|10
|Удары по воротам
|12
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|5
|Удары в створ
|4
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|17
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|3
|Cэйвы
|5
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|2
|Предупреждения
|1
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