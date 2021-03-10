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5 : 2
завершен
вчера, 21:00
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Стадион Этихад Стэдиум
|Де Брюйне Кевин
|1:0
|15’
|25’
|1:1(П)
|Уорд-Праус Джеймс
|Марез Рияд
|2:1
|40’
|Гюндоган Илкай
|3:1
|45+3’
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Марез Рияд
ассистент Фоден Фил
|4:1
|55’
|56’
|4:2
|Че Адамс
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Де Брюйне Кевин
ассистент Фоден Фил
|5:2
|59’
|Фернандиньо
|82’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Телла Натан
|Дженепо Мусса
|Торрес Ферран
|Марез Рияд
|61’
|63’
|Диалло Ибраима
|Стефенс Джек
|Агуэро Серхио
|Де Брюйне Кевин
|72’
|72’
|Уоттс Калеб
|Армстронг Стюарт
|Менди Бенжамен
|Зинченко Александр
|81’
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|17
|Удары по воротам
|11
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|10
|Удары в створ
|6
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|6
|Фолы
|4
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|5
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|4
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|58%
|Владение мячом
|42%
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|4
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|0
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Если нападающие в порядке, зачем играть полузащитниками в нападении? Вообще этого не понимаю.
Зачем все усложнять?)
Если нападающие в порядке, зачем играть полузащитниками в нападении? Вообще этого не понимаю.
Зачем все усложнять?)