В 31 Эдерсон Голов пропущено: 2 Спасений: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Фолов заработано: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 93 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 14 Ляпорт Эмерик Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 100 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 17 Де Брюйне Кевин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 72

З 11 Зинченко Александр Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 81

Н 20 Силва Бернарду Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 25 Фернандиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

Н 47 Фоден Фил Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 61

Запасные игроки

В 13 Штеффен Зак

З 27 Канселу Жоау

З 22 Менди Бенжамен Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

З 5 Стоунз Джон

П 16 Родри

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 18

Н 9 Жезус Габриэл

Н 7 Стерлинг Рахим