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Спартак - Химки
Урал - Ростов

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Химки

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 2:1 Логотип футбольный клуб Химки Химки
Спартак
2 : 1
завершен
10 мая 2021, 19:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 94.8 - 13.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.5
Средний возраст: 25.2 - 25.3
Средний рост: 184.5 - 182.7
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 3-4-1-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 2
Химки
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Открытие Арена +9 +16, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.295.8610.65
Мелбет 1.30 5.86 11.20
BetBoom 1.31 5.79 9.86
    Еще
     
    3' Кутепов Илья (29)
     
    39' Понсе Эсекель (19)
     
    45+2' Джикия Георгий (14)
     
    2
    46' Понсе Эсекель (19) уходит с поля, Промес Квинси (24) вышел на поле
    46' Кутепов Илья (29) уходит с поля, Маслов Павел (39) вышел на поле
     
    54' (1:1) Соболев Александр (7)
     
    81' Крал Алекс (33) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    89' (2:1) Ларссон Джордан (11) (Соболев Александр (7))
     
    3
    90+1' Маслов Павел (39) уходит с поля, Литвинов Руслан (68) вышел на поле
    90+2' Ларссон Джордан (11)
    90+4' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Умяров Наиль (54) вышел на поле
     
    6' Глушенков Максим (9)
     
    14' Себаи Сенин (19)
     
    23' Данилкин Егор (15)
     
    27' (0:1) Глушенков Максим (9) (Идову Брайан (4))
     
    37' Глушенков Максим (9)
     
    41' Боженов Кирилл (87)
     
    70' Себаи Сенин (19) уходит с поля, Конате Мохамед (45) вышел на поле
     
    74' Лантратов Илья (22)
    Голы
    27’ 0:1 Глушенков Максим
    ассистент Идову Брайан
    Соболев Александр 1:1(П) 54’
    Ларссон Джордан
    ассистент Соболев Александр     		2:1 89’
    Наказания
    Кутепов Илья 3’
    6’ Глушенков Максим
    14’ Себаи Сенин
    23’ Данилкин Егор
    37’ Глушенков Максим
    Понсе Эсекель 39’
    41’ Боженов Кирилл
    Джикия Георгий 45+2’
    74’ Лантратов Илья
    Ларссон Джордан 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Промес Квинси Понсе Эсекель 46’
    Маслов Павел Кутепов Илья 46’
    70’ Конате Мохамед Себаи Сенин
    Хендрикс Йоррит Крал Алекс 81’
    Литвинов Руслан Маслов Павел 90+1’
    Умяров Наиль Ларссон Джордан 90+4’
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 5
    		6 Удары в створ 2
    		10 Фолы 14
    		6 Угловые 1
    		1 Офсайды 2
    		65% Владение мячом 35%
    		1 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 5
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Spartach from kg (раскрыть)
    11 мая в 22:46
    Ну зенит всегда судили очень лояльно, ну может быть кроме времён Толстых в РФС, а Локо стали очень лояльно судить с приходом Сухины. Но хотелось бы, что бы всех судили одинаково, а не кого то более лояльно, кого-то менее лояльно, а кого то просто убивали...
    санек002
    санек002 ответ Евгений Перфильев (раскрыть)
    11 мая в 20:54
    ЕСЛИ ЧЕСТНО !НЕ УВИДЕЛ У СПАРТАКА ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ УСПЕШНОЙ ИГРЫ В ЛЧ
    амурец
    амурец
    11 мая в 02:02
    пенальти и удаление и этот Спартак ещё что то говорит про судейство
    suiw
    suiw
    11 мая в 01:23
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      11 мая в 01:16
      А уж у комментаторов то как настроение поднялось,когда Спам вперед вышел.Ну так нельзя работать.
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      11 мая в 00:38
      Ахмат дома выиграет Спартак, Лока выиграет Урал, все по делу будет.
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      11 мая в 00:35
      Опять без судьи Спартак никак...
      makkie
      makkie
      10 мая в 23:45
      Играли неважно, что ожидаемо против упертых Химок.

      Проблемы в защите не решит ни один тренер. Как пожарили, так и продолжаем пожарить, кто бы ни играл в обороне. Будет чудом, если Руй Витория сделает "бетон" в защитных рядах. Чудом!

      Пенальти и удаление абсолютно по делу. А кто ищет заговоры и думает иначе - учите футбольные правила. Сейчас за такие пируэты как у Глушенкова сразу удаляют, а за отставленную руку в штрафной, когда мяч летит в сторону ворот ставят пенальти.

      Химки, кстати, играли грубовато. Судья их жалел во многих эпизодах первого тайма: Данилкина, Сибайю и других.

      Очень нужная победа Спартака. А заодно красивый жест прощания с Доменико Тедеско. Было видно, что тяжело ему прощаться с Москвой и Спартаком. И нам тяжело расстраиваться с тренером, который в этом сезоне дал результат с молодым коллективом.
      Удачи, Тренер!
      Конфедерат
      Конфедерат
      10 мая в 23:30
      Удаление+пенальти. Всё как обычно.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ VIC2 (раскрыть)
      10 мая в 23:24, ред.
      А кто в ЛЧ не опозорится из наших?!!!!!!!!!!!!!!На данный момент ЛЧ-это не уровень нашего шапито-чемпионата!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЛЕ для нас сейчас(все наши клубы),будет самый оптимальный вариант,да и то с натяжкой!!!!!!!!!!!!Вспомни примеры того же ЦСКА в последние два года-это же ужас или Динамо с Ростовом!!!!!!!!!!!Ну у Ростова хоть клуб был более менее нормальный,а вод Локо грузинский не обыграть это же полная .......!!!!!!!!!!!!!!!!

      Игру не смеотрел,но гол Химок засчитывать было нельзя-там игра рукой была!!!!!!!!!!!!!!!Такие мячи и Бакаеву и Ларссону отменяли и тут должны были отменять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КК- тут и споров ни у кого и быть не должно,Глушенков повел себя не по спортивному!!!!!!!!!!!!!Да если бы и не прямая красная(если судья бы ослеп окончательно),то все равно это вторая ЖК и та же КК для Глушенкова!!!!!!!!!!!!!!!!По моментам,которые посмотрел в обзоре то игра ничейная!!!!!!!!!!!!!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      10 мая в 23:12
      Ларссон игрок года в рпл.
      Spartach from kg
      Spartach from kg ответ gwynb1eidd (раскрыть)
      10 мая в 22:44
      Сколько очков судьи принесли Зениту, автоголы Дзюбы, Сочи? Казарцев и Левников и Сочи обеспечили эту разницу 6 очков, а может и 7-8
      DXTK
      DXTK
      10 мая в 22:39
        Шейх_Мансур
        Шейх_Мансур ответ Шуnя771 (раскрыть)
        10 мая в 22:33
        шо сложного?
        ответ:он змс?
        Шейх_Мансур
        Шейх_Мансур
        10 мая в 22:30
        Заслуженная победа!
        КБ с Победой!💥💥💥
        VIC2
        VIC2
        10 мая в 22:28, ред.
        Болею за этот грёбаный "Спартак", но с такой игрой
        нечего соваться в ЛЧ - снова позорится
        Не верю в выигрыш в Грозном
        Как можно играть в большой футбол с детсадовскими мозгами?!
        Абсолютно игроки не готвы психологически и всегда с ними так...
        Забыл. когда без валидола смотрел игру "Спартака"
        Над собой издеваются и над нами, болельщиками
        Нет на них стихоплёта Назарова... а мне некогда!!!
        Evilhuman
        Evilhuman ответ димон 37 (раскрыть)
        10 мая в 22:16
        Ни чего хорошего, для Зенита,если не избиение, то проходные матчи ,для этих команд, как и абсолютно с любой, другой, из наших, очень хочется, чтобы всё изменилось, но предпосылок, для этого пока нет
        За адекватность
        За адекватность ответ санек002 (раскрыть)
        10 мая в 22:15
        Я Вас приветствую! Недавно прочитал анекдот. "Российский чемпионат по футболу — это турнир, по результатам которого определяются те несколько команд, кому в следующем сезоне предстоит опозориться в еврокубках."
        Евгений Перфильев
        Евгений Перфильев
        10 мая в 22:15
        Спартак с победой. Удивили химки такой грязной игрой в первом тайме. Судья почему то прощал химки, так бы восьмером доигрывали. Кто то хорошо зарядил химки против Спартака.
        gwynb1eidd
        gwynb1eidd
        10 мая в 22:08
        Сколько в этом сезоне спартаку очки судьи принесли? 9-12? Всем что ли клубам после не лояльного судейства грозится снятием с чемпионата?!
        санек002
        санек002 ответ За адекватность (раскрыть)
        10 мая в 22:06
        ПОДДЕРЖИВАЮ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ!С ТАКОЙ ИГРОЙ В ЕВРОПЕ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
        Ruslan Volkov
        Ruslan Volkov
        10 мая в 22:00
        Красно белая братва всех с победой,трудная игра,но теперь с Ахматом надо сыграть хоть вничью,всем удачи
        Шуnя771
        Шуnя771 ответ Caliostro (раскрыть)
        10 мая в 21:58
        На ночь глядя такой сложный вопрос...)
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ бундер (раскрыть)
        10 мая в 21:57
        У Спартака есть нормальные футболисты и на трибунах нормальные болельщики, они заслужили победу. Несмотря на то, что спонсор пытается превратить мужской клуб в гламурную организацию. Да, и я не против победы Спартака, наоборот
        бундер
        бундер
        10 мая в 21:54
        Добыли победу, волевую, многим не нравится как добыли этот результат, но игра была не с аутсайдером, а с очень крепким середняком. Это поражение было всего лишь третьим для Химок в последних 16ти матчах РПЛ, Только Терек и Зенит смогли победить за этот период подмосковную команду.. Тухленькая, но трудовая победа. Судья мог закончить матч и раньше, удалив игрока за игру рукой, но дал еще пободаться командам.
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ Супервайзер (раскрыть)
        10 мая в 21:52
        правильно сказать Спартак играет вопреки спонсору.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Шуnя771 (раскрыть)
        10 мая в 21:52
        Мс псж тоже самое рука в штрафной в схожей ситуации, не было пенальти в обоих случая
        Либо там арбитры хуже наших, либо правила другие все таки
        Супервайзер
        Супервайзер
        10 мая в 21:51
        Всех КБ с победой!
        Правильно сказал Тедеско, что команда в целом играет ниже своего класса, так как чувствуется скованность из-за ответственности. Молодые еще.
        Будем надеяться, что новому тренеру удасться добиться от игроков нужной концентрации при одновременной раскованности.
        димон 37
        димон 37 ответ Evilhuman (раскрыть)
        10 мая в 21:51
        Ну вы написали про хорошие команды, я ответил, боюсю представить что было бы с зенитом попади он в группу к Баварии, Атлетико и зальцвургу
        Василий Корнечук
        Василий Корнечук ответ Caliostro (раскрыть)
        10 мая в 21:50
        В документах что написано? В протоколах? Написано, что Кутепов футболист. А судья это судья. А Федун это спонсор. Большой и умный спонсор, так сказать
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