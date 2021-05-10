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2 : 1
завершен
10 мая 2021, 19:00
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 94.8 - 13.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 1.5
Средний возраст: 25.2 - 25.3
Средний рост: 184.5 - 182.7
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 3-4-1-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 2
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Стадион Открытие Арена +9 +16, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 18:55
|27’
|0:1
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Глушенков Максим
ассистент Идову Брайан
|Соболев Александр
|1:1(П)
|54’
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Ларссон Джордан
ассистент Соболев Александр
|2:1
|89’
|Кутепов Илья
|3’
|6’
|Глушенков Максим
|14’
|Себаи Сенин
|23’
|Данилкин Егор
|37’
|Глушенков Максим
|Понсе Эсекель
|39’
|41’
|Боженов Кирилл
|Джикия Георгий
|45+2’
|74’
|Лантратов Илья
|Ларссон Джордан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Промес Квинси
|Понсе Эсекель
|46’
|Маслов Павел
|Кутепов Илья
|46’
|70’
|Конате Мохамед
|Себаи Сенин
|Хендрикс Йоррит
|Крал Алекс
|81’
|Литвинов Руслан
|Маслов Павел
|90+1’
|Умяров Наиль
|Ларссон Джордан
|90+4’
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|21
|Удары по воротам
|5
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|6
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|14
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|6
|Угловые
|1
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|1
|Офсайды
|2
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|65%
|Владение мячом
|35%
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|1
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|5
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|0
|Удаления
|1
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Проблемы в защите не решит ни один тренер. Как пожарили, так и продолжаем пожарить, кто бы ни играл в обороне. Будет чудом, если Руй Витория сделает "бетон" в защитных рядах. Чудом!
Пенальти и удаление абсолютно по делу. А кто ищет заговоры и думает иначе - учите футбольные правила. Сейчас за такие пируэты как у Глушенкова сразу удаляют, а за отставленную руку в штрафной, когда мяч летит в сторону ворот ставят пенальти.
Химки, кстати, играли грубовато. Судья их жалел во многих эпизодах первого тайма: Данилкина, Сибайю и других.
Очень нужная победа Спартака. А заодно красивый жест прощания с Доменико Тедеско. Было видно, что тяжело ему прощаться с Москвой и Спартаком. И нам тяжело расстраиваться с тренером, который в этом сезоне дал результат с молодым коллективом.
Удачи, Тренер!
Проблемы в защите не решит ни один тренер. Как пожарили, так и продолжаем пожарить, кто бы ни играл в обороне. Будет чудом, если Руй Витория сделает "бетон" в защитных рядах. Чудом!
Пенальти и удаление абсолютно по делу. А кто ищет заговоры и думает иначе - учите футбольные правила. Сейчас за такие пируэты как у Глушенкова сразу удаляют, а за отставленную руку в штрафной, когда мяч летит в сторону ворот ставят пенальти.
Химки, кстати, играли грубовато. Судья их жалел во многих эпизодах первого тайма: Данилкина, Сибайю и других.
Очень нужная победа Спартака. А заодно красивый жест прощания с Доменико Тедеско. Было видно, что тяжело ему прощаться с Москвой и Спартаком. И нам тяжело расстраиваться с тренером, который в этом сезоне дал результат с молодым коллективом.
Удачи, Тренер!