В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 93

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 9 Точные навесы: 4 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 93

З 14 Джикия Георгий Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 93

З 2 Жиго Самуэль Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 93

З 29 Кутепов Илья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 45

П 47 Зобнин Роман Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 93

П 33 Крал Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 81

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 93

П 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 93

Н 19 Понсе Эсекель Ударов всего: 1 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 7 Соболев Александр Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

В 57 Селихов Александр

З 38 Ещенко Андрей

З 68 Литвинов Руслан Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

З 39 Маслов Павел Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 46

П 74 Маркитесов Дмитрий

П 54 Умяров Наиль

П 4 Хендрикс Йоррит Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12