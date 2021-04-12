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3 : 4
завершен
12 апреля 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.1
Средний возраст: 26.4 - 28.4
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-1-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
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Стадион Балаидос
|7’
|0:1
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Кунде Жуль
ассистент Акунья Маркос
|Аспас Яго
|1:1(П)
|20’
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Аспас Яго
ассистент Суарес Денис
|2:1
|23’
|35’
|2:2
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Фернандо
ассистент Сусо
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Браис Мендес
ассистент Суарес Денис
|3:2
|43’
|60’
|3:3
|Ракитич Иван
|76’
|3:4
|Гомес Алехандро
|Аспас Яго
|10’
|19’
|Кунде Жуль
|Мальо Уго
|50’
|58’
|Диего
|Браис Мендес
|74’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Феррейра Факундо
|Мина Санти
|27’
|64’
|Торрес Оливер
|Хордан Хоан
|64’
|Де Йонг Люк
|Эн-Несери Юссеф
|67’
|Гомес Алехандро
|Сусо
|Фран Бельтран
|Феррейра Факундо
|83’
|Баеза Мигель
|Нолито
|86’
|86’
|Гудель Неманья
|Ракитич Иван
|86’
|Эль-Хаддади Мунир
|Навас Хесус
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|12
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|6
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|18
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|2
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|2
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|2
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Но самое главное это 14 очков разницы. Думаю теперь только борьба за ЛЕ будет у трех команд ниже.
Но самое главное это 14 очков разницы. Думаю теперь только борьба за ЛЕ будет у трех команд ниже.