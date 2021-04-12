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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта против Севилья

Сельта Логотип футбольный клуб Сельта (Виго) 3:4 Логотип футбольный клуб Севилья Севилья
Сельта
3 : 4
завершен
12 апреля 2021, 22:00
понедельник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.1
Средний возраст: 26.4 - 28.4
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-1-3-2 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 1
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Севилья
Испания. Примера 2020/2021, 30 тур
Стадион Балаидос
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.773.492.12
Лига Ставок 3.65 3.35 2.13
Фонбет Live! 100.00 8.50 1.08
Мелбет 3.75 3.80 2.00
BetBoom 3.64 3.45 2.07
 
10' Аспас Яго (10)
 
20' (1:1) Аспас Яго (10)
 
23' (2:1) Аспас Яго (10) (Суарес Денис (6))
 
27' Мина Санти (22) уходит с поля, Феррейра Факундо (12) вышел на поле
 
43' (3:2) Браис Мендес (23) (Суарес Денис (6))
 
50' Мальо Уго (2)
 
74' Браис Мендес (23)
 
83' Феррейра Факундо (12) уходит с поля, Фран Бельтран (8) вышел на поле
 
86' Нолито (9) уходит с поля, Баеза Мигель (27) вышел на поле
 
7' (0:1) Кунде Жуль (12) (Акунья Маркос (19))
 
19' Кунде Жуль (12)
 
35' (2:2) Фернандо (25) (Сусо (7))
 
58' Диего (20)
 
60' (3:3) Ракитич Иван (10)
 
2
64' Хордан Хоан (8) уходит с поля, Торрес Оливер (21) вышел на поле
64' Эн-Несери Юссеф (15) уходит с поля, Де Йонг Люк (9) вышел на поле
 
67' Сусо (7) уходит с поля, Гомес Алехандро (24) вышел на поле
 
76' (3:4) Гомес Алехандро (24)
 
2
86' Ракитич Иван (10) уходит с поля, Гудель Неманья (6) вышел на поле
86' Навас Хесус (16) уходит с поля, Эль-Хаддади Мунир (11) вышел на поле
Голы
7’ 0:1 Кунде Жуль
ассистент Акунья Маркос
Аспас Яго 1:1(П) 20’
Аспас Яго
ассистент Суарес Денис 		2:1 23’
35’ 2:2 Фернандо
ассистент Сусо
Браис Мендес
ассистент Суарес Денис 		3:2 43’
60’ 3:3 Ракитич Иван
76’ 3:4 Гомес Алехандро
Наказания
Аспас Яго 10’
19’ Кунде Жуль
Мальо Уго 50’
58’ Диего
Браис Мендес 74’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Феррейра Факундо Мина Санти 27’
64’ Торрес Оливер Хордан Хоан
64’ Де Йонг Люк Эн-Несери Юссеф
67’ Гомес Алехандро Сусо
Фран Бельтран Феррейра Факундо 83’
Баеза Мигель Нолито 86’
86’ Гудель Неманья Ракитич Иван
86’ Эль-Хаддади Мунир Навас Хесус
Статистика
 12 Удары по воротам 13
5 Удары в створ 6
18 Фолы 15
5 Угловые 2
42% Владение мячом 58%
2 Cэйвы 2
3 Предупреждения 2
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Все комментарии
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Med Makc (раскрыть)
13 апреля в 12:46
Для этого не нужно было в своём доме, продувать полумертвой Барселоне
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Союзник противников (раскрыть)
13 апреля в 12:45
Спартак принимал одну, остальные прибивал
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 12:01
...на двоих...Видимо,только "Спартак" может столько же принять на грудь один.
Brooklyn888
Brooklyn888
13 апреля в 10:23
Отстрелялись )!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 апреля в 09:34
Жалею, что не посмотрел...(
Crooclin
Crooclin
13 апреля в 00:21
Ух ты сколько в этом матче бывших барселонцев!
Med Makc
Med Makc
13 апреля в 00:09
Севилью поздравляю,они стали еще на шаг ближе к победе в ЛА Лиге
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 00:06
Очень классный матч посмотрел. Севилья сегодня была лучше и выиграла по игре.
Усы Пескова
Усы Пескова
13 апреля в 00:04
Севилья мощно 💪
AlexNikit
AlexNikit
12 апреля в 23:56
Валидольно!

Но самое главное это 14 очков разницы. Думаю теперь только борьба за ЛЕ будет у трех команд ниже.
УЕСКА
УЕСКА
12 апреля в 22:25
Бодро начали команды. Хороший футбол показывают.
1bear
1bear
12 апреля в 21:32
верю в победу гостей
УЕСКА
УЕСКА
12 апреля в 19:52
Сельта не проиграет и ТБ 1.5.
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