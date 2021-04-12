В 13 Буну Яссин Голов пропущено: 3 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 20 Диего Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 12 Кунде Жуль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

З 16 Навас Хесус Ударов всего: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 86

З 19 Акунья Маркос Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Пасы: 39 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

Н 5 Окампос Лукас Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 10 Ракитич Иван Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 86

Н 7 Сусо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 67

П 25 Фернандо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 55 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 8 Хордан Хоан Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 53 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 64

Н 15 Эн-Несери Юссеф Всего навесов: 2 Выносы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 1 Вацлик Томаш

В 31 Санчес Диас

З 3 Гомес Серхи

З 4 Рекик Карим

П 22 Васкес Франко

П 17 Видаль Алейш

П 24 Гомес Алехандро Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 23

П 6 Гудель Неманья Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8

П 14 Оскар

П 21 Торрес Оливер Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 26

Н 9 Де Йонг Люк Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26