В 1 МакКарти Алекс Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 17 Армстронг Стюарт Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 35 Беднарек Ян Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 5 Выносы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 4 Вестергор Янник Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 22 Салису Мохамед Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 6 Выносы: 6 Пасы: 35 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер-Питерс Кайл Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

П 23 Телла Натан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 84

П 8 Уорд-Праус Джеймс Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

Н 9 Ингс Дэнни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 57

П 32 Уолкотт Тео Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 67

Н 10 Че Адамс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 44 Форстер Фрэйзер

З 5 Стефенс Джек

П 12 Дженепо Мусса Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 23

П 27 Диалло Ибраима Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 33

П 11 Редмонд Натан Отборы: 2 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 13

П 47 Ферри Уилл

П 64 Янкевич Александре

Н 19 Минамино Такуми

Н 40 Нлундулу Дэн

Пропускают

(Н) - Травма

Не играл с 29.12.20 , с ним 3 из 36 очков в нац. чемпионате Обафеми Майкл (Н) - Травма