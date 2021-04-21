|Тоттенхэм
|2:1
|Саутгемптон
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2 : 1
завершен
21 апреля 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 339 - 159
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 27.8 - 26.4
Легионеров: 10 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
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Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
|30’
|0:1
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Ингс Дэнни
ассистент Уорд-Праус Джеймс
|Бэйл Гарет
|1:1
|60’
|Сон Хын-Мин
|2:1(П)
|90’
|Н'Домбеле Тангай
|43’
|87’
|Дженепо Мусса
|Дайер Эрик
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Диалло Ибраима
|Ингс Дэнни
|67’
|Дженепо Мусса
|Уолкотт Тео
|Уинкс Харри
|Н'Домбеле Тангай
|73’
|Ламела Эрик
|Ло Чельсо Джовани
|79’
|Бергвейн Стевен
|Бэйл Гарет
|83’
|84’
|Редмонд Натан
|Телла Натан
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|12
|Удары по воротам
|10
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|3
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|0
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|4
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|1
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PS Ттх достен играть в супер лиге???!!!
PS Ттх достен играть в супер лиге???!!!