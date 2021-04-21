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Тоттенхэм - Саутгемптон
Астон Вилла - Манчестер Сити

Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм против Саутгемптон

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 2:1 Логотип футбольный клуб Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм
2 : 1
завершен
21 апреля 2021, 20:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 339 - 159
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 1.1
Средний возраст: 27.8 - 26.4
Легионеров: 10 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
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Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 29 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    43' Н'Домбеле Тангай (28)
     
    60' (1:1) Бэйл Гарет (9)
     
    73' Н'Домбеле Тангай (28) уходит с поля, Уинкс Харри (8) вышел на поле
     
    79' Ло Чельсо Джовани (18) уходит с поля, Ламела Эрик (11) вышел на поле
     
    83' Бэйл Гарет (9) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
     
    2
    90' (2:1) Сон Хын-Мин (7)
    90+5' Дайер Эрик (15)
     
    30' (0:1) Ингс Дэнни (9) (Уорд-Праус Джеймс (8))
     
    57' Ингс Дэнни (9) уходит с поля, Диалло Ибраима (27) вышел на поле
     
    67' Уолкотт Тео (32) уходит с поля, Дженепо Мусса (12) вышел на поле
     
    84' Телла Натан (23) уходит с поля, Редмонд Натан (11) вышел на поле
     
    87' Дженепо Мусса (12)
    Голы
    30’ 0:1 Ингс Дэнни
    ассистент Уорд-Праус Джеймс
    Бэйл Гарет 1:1 60’
    Сон Хын-Мин 2:1(П) 90’
    Наказания
    Н'Домбеле Тангай 43’
    87’ Дженепо Мусса
    Дайер Эрик 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Диалло Ибраима Ингс Дэнни
    67’ Дженепо Мусса Уолкотт Тео
    Уинкс Харри Н'Домбеле Тангай 73’
    Ламела Эрик Ло Чельсо Джовани 79’
    Бергвейн Стевен Бэйл Гарет 83’
    84’ Редмонд Натан Телла Натан
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 10
    		3 Удары в створ 5
    		10 Фолы 14
    		5 Угловые 5
    		2 Офсайды 0
    		61% Владение мячом 39%
    		4 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    DXTK
    DXTK ответ Zak11 (раскрыть)
    22 апреля в 23:11
    отскочили с пенки........для супер лиги сойдет......ливер мю тоже там хоят быть как и ттх по этому они чаще других 11 метров испоняют.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    21 апреля в 22:30
    Интересно. Моуриньо счастливый человек? Он считает себя счастливым? Он зарабатывает деньги, но в последние годы работа не идет. Странно, я бы сказал Моуриньо идеально подходит для суперлиги. Моуриньо ушел и суперлига как проект пока исчез. Но Моуриньо свободен и впереди будущие проекты. Хотя он не бесталанный. Но скорее представляет из себя шоумена и актера, и критика в одном лице. Вроде случайный человек в футболе. Но случайным его нельзя назвать и победы его нельзя назвать случайными. Да Тоттенхем с победой
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    21 апреля в 22:09
    Держите три очка шпоры от уефа
    Zak11
    Zak11 ответ DXTK (раскрыть)
    21 апреля в 21:24
    И? Саутгемптон уже сдох к 60-той минуте. Такой темп вечно нельзя сохранять. Тоттенхэм сейчас свои голы забьет
    DXTK
    DXTK
    21 апреля в 20:38
    Масон достал тетрадку конспектов моуриньо......... но не поняв прочитанного........ уже плывет 0-1......да здравстует новый тренер .....ждем еще курильщика......
    DXTK
    DXTK
    21 апреля в 20:35
    команда из несостоявшейся супер лиги проигрывает святым 0-1 уже....... моуриньо себя уважает и ушел с этого проекта......

    PS Ттх достен играть в супер лиге???!!!
    Zak11
    Zak11
    21 апреля в 20:30
    Саутгемптон бегает так как не бегал ни с кем и никогда наверное.
    1bear
    1bear
    21 апреля в 19:56
    верю,что гости не проиграют
    Cockfighting
    Cockfighting
    21 апреля в 19:55
    Не знаю почему, но мне очень нравится основной состав! Жду 3-0 в идеале, на худой 2-1.
    sv_1969
    sv_1969
    21 апреля в 19:51
    zooveterinar
    zooveterinar
    21 апреля в 19:40
    Шпоры.1Х.
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