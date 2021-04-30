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2021-05-13

Текстовая онлайн трансляция матча Вердер против РБ Лейпциг

Вердер Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен) 1:2 Логотип футбольный клуб РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Вердер
1 : 2
завершен в доп. время
30 апреля 2021, 21:30
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.9 - 313
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 2
Средний возраст: 27.5 - 25.2
Средний рост: 185.5 - 183.2
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-3-3 - 3-1-4-2
Серия побед: 0 - 1
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РБ Лейпциг
Германия. Кубок 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Везерстадион
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.855.041.32
Лига Ставок 9.00 5.20 1.35
Фонбет Live! 9.20 4.90 1.35
Мелбет 9.82 5.01 1.32
1XBET 5.40 7.90 1.25
BetBoom 10.50 5.00 1.37
 
66' Фуллкруг Никлас (11) уходит с поля, Осако Юя (8) вышел на поле
 
73' Мбом Жан-Мануэль (34) уходит с поля, Биттенкурт Леонардо (10) вышел на поле
 
3
97' Зелке Дави (9) уходит с поля, Мохвальд Кевин (6) вышел на поле
105+1' (1:1) Биттенкурт Леонардо (10)
119' Гросс Кристиан (36) уходит с поля, Баргфреде Филипп (44) вышел на поле
 
35' Айдара Амаду (8)
 
46' Айдара Амаду (8) уходит с поля, Нкунку Кристофер (18) вышел на поле
 
74' Забитцер Марсель (7) уходит с поля, Поульсен Юссуф (9) вышел на поле
 
7
90' Серлот Александр (19) уходит с поля, Хван Хи-Чхан (11) вышел на поле
93' (0:1) Хван Хи-Чхан (11)
99' Кампль Кевин (44)
101' Гулачи Петер (1)
101' Анхелиньо (3) уходит с поля, Хенрикс Бенжамин (39) вышел на поле
114' Нкунку Кристофер (18) уходит с поля, Форсберг Эмиль (10) вышел на поле
120+1' (1:2) Форсберг Эмиль (10) (Хван Хи-Чхан (11))
Голы
93’ 0:1 Хван Хи-Чхан
Биттенкурт Леонардо 1:1 105+1’
120+1’ 1:2 Форсберг Эмиль
ассистент Хван Хи-Чхан
Наказания
35’ Айдара Амаду
99’ Кампль Кевин
101’ Гулачи Петер
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Нкунку Кристофер Айдара Амаду
Осако Юя Фуллкруг Никлас 66’
Биттенкурт Леонардо Мбом Жан-Мануэль 73’
74’ Поульсен Юссуф Забитцер Марсель
90’ Хван Хи-Чхан Серлот Александр
Мохвальд Кевин Зелке Дави 97’
101’ Хенрикс Бенжамин Анхелиньо
114’ Форсберг Эмиль Нкунку Кристофер
Баргфреде Филипп Гросс Кристиан 119’
Статистика
 12 Удары по воротам 28
3 Удары в створ 7
23 Фолы 21
5 Угловые 9
2 Офсайды 7
34% Владение мячом 66%
5 Cэйвы 2
0 Предупреждения 3
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Все комментарии
Carthaginian
Carthaginian ответ 1_DEIVID (раскрыть)
02 мая в 17:05
И чем по твойму Нагильсманн лучше?
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Carthaginian (раскрыть)
02 мая в 14:59
О да, США это ведь топ уровень. И чего он там добился? Один раз выиграл регулярный чемпионат. Ну да, красивый прям футбол с дырявой Баварией и мертвейшим ЛОКО. Зато как пришло время важного матча, то Атлетико без шансов на выезде выиграл 2-0 без всякой интриги. Где там был их красивый интересный футбол? Да нигде.
Carthaginian
Carthaginian ответ 1_DEIVID (раскрыть)
02 мая в 10:10
А в США? В ЛЧ Марш показал красивый интересный футбол. А чем тогда Нагельсманн лучше? То что его разрекламировали? И то что он гениальный тренер без трофеев? Даже у Ковача с Айнтрахтом был кубок Германии, а у Лейпцига покруче состав, и ничего. Все говорят что Бавария гегеромон в Германии, но они проигрывают огромное количество матчей. И при этом их прямые конкуренты не могут этим воспользоваться, потому что всех устраивает быть вторыми и Нагельсманна в том числе.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Carthaginian (раскрыть)
01 мая в 20:14
Что он там умеет? На уровне очень слабого чемпионата Австрии что-то выигрывать, при этом имея состав намного превосходящий всех остальных.
Carthaginian
Carthaginian ответ 1_DEIVID (раскрыть)
01 мая в 19:50, ред.
Полностью согласен у Нагельсманна результата нет. Я не удивлюсь если он и кубок проиграет Дортмунду. Лучший тренер Германии и нет ни одного трофея, бундеслига для 19-летхних не в счет. А у Марша есть как минимум характер победителя, он будет пытаться выигрывать турниры и он умеет это делать.
Шуnя771
Шуnя771 ответ РБ.L (раскрыть)
01 мая в 13:55
Спасибо!
Интересное изложение.
РБ.L
РБ.L ответ Carthaginian (раскрыть)
01 мая в 12:21
Что будет в следующем сезоне с Маршем ? Поживем увидим. Но игра Лейпцига в 21 году мне лично не нравиться . Схемы с большим количеством защитников не добавляет зрелищности . Да и атмосфера в команде как то не очень. Хотя бы вспомнить перепалку во втором тайме между Забицером и Серлотом у левой бровки . Взаимные упреки никому не идут на пользу
Пепс
Пепс
01 мая в 11:16
Лейпциг!
Санчо Панса
Санчо Панса
01 мая в 10:59
Спасибо обоим клубам за этот триллер! У Лейпцига реально есть стальные яйца. Поздравляю подопечных будущего тренера Баварии с выходом в финал кубка Германии!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
01 мая в 07:08
Вердер жалко
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Carthaginian (раскрыть)
01 мая в 06:25
На чём это мнение основывается? Результатов то нет. Не надо только про чемпионат и кубок Австрии.
Carthaginian
Carthaginian ответ РБ.L (раскрыть)
01 мая в 02:23
Со следующего сезона ваш ожидает реальное усиление на тренерском мостике. Как по мне Джесси Марш в разы круче Нагельсманна.
Carthaginian
Carthaginian ответ Loko best (раскрыть)
01 мая в 02:21
А вот это действительно грустно. Надеюсь обсуждать не долго будем.
РБ.L
РБ.L ответ Шуnя771 (раскрыть)
01 мая в 01:10
313 млн Лейпцига немного спорные Только Серлот и Кампель на мой взгляд покупались за те деньги что они стоят и сейчас а остальные " во время пути ( как та собака в детском стишке ) смогли подрасти. Орбана купили за 2 млн . Упамекано за 10 млн. Паузен в РБ играет с 3 лиги и обошелся по моему тысяч за 600. Ред Булл по моему еще никого не продавал в минус . Даже того же Зельке который сегодня бегал за Вердер
РБ.L
РБ.L ответ Loko best (раскрыть)
01 мая в 00:57
100%
Loko best
Loko best ответ РБ.L (раскрыть)
01 мая в 00:52
Не переживайте,со следующего сезона у вас будет другой тренер,а вопрос относительно гениальности или ее отсутствия,у Юлиана будут обсуждать болелы Баварии.
Шуnя771
Шуnя771
01 мая в 00:32
Ещё бы.. 57 тыщщщ против 313...))
РБ.L
РБ.L
01 мая в 00:30, ред.
На первый взгляд можно говорить о гениальности Нагельсмана оба гола сотворили игроки вышедшие на замену но если задуматься уже какую игру подряд он не угадывает с основным составом и потом заменами лихорадочно пытается спасти ситуацию и в последних пяти матчах не с самыми сильными командами потерял 8 очков . Тот же Хван весь сезон на скамейке а деревянный Серлот в основе. Так себе Гений. Я не большой специалист просто болею за РБ и как болельщику хотелось почаще видеть красивый футбол от любимой команды
ОПС
ОПС
01 мая в 00:30
Ну, хоть так как то.
Gahi
Gahi
30 апреля в 19:10
Тотал Больше = 2,5
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