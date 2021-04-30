|Вердер
|1:2
|РБ Лейпциг
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1 : 2
завершен в доп. время
30 апреля 2021, 21:30
пятница
Стартовый состав
Цена (млн. €): 56.9 - 313
Очков за игру в нац. чемп.: 0.9 - 2
Средний возраст: 27.5 - 25.2
Средний рост: 185.5 - 183.2
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 4-3-3 - 3-1-4-2
Серия побед: 0 - 1
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Стадион Везерстадион
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:25
|93’
|0:1
|Хван Хи-Чхан
|Биттенкурт Леонардо
|1:1
|105+1’
|120+1’
|1:2
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Форсберг Эмиль
ассистент Хван Хи-Чхан
|35’
|Айдара Амаду
|99’
|Кампль Кевин
|101’
|Гулачи Петер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Нкунку Кристофер
|Айдара Амаду
|Осако Юя
|Фуллкруг Никлас
|66’
|Биттенкурт Леонардо
|Мбом Жан-Мануэль
|73’
|74’
|Поульсен Юссуф
|Забитцер Марсель
|90’
|Хван Хи-Чхан
|Серлот Александр
|Мохвальд Кевин
|Зелке Дави
|97’
|101’
|Хенрикс Бенжамин
|Анхелиньо
|114’
|Форсберг Эмиль
|Нкунку Кристофер
|Баргфреде Филипп
|Гросс Кристиан
|119’
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|12
|Удары по воротам
|28
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|3
|Удары в створ
|7
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|23
|Фолы
|21
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|5
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|7
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|5
|Cэйвы
|2
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|0
|Предупреждения
|3
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Интересное изложение.
Интересное изложение.