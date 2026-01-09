Матч чемпионата Германии перенесли из-за снегопада

1767965518

сегодня, 16:31

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Санкт-Паули» и «Лейпцигом» перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Лейпцига».

Игра должна была пройти 10 января на стадионе «Миллернтор». Новая дата встречи будет объявлена позднее.

«Матч между „Санкт-Паули“ и „Лейпцигом“ отменен. Владелец стадиона „Миллернтор“ закрыл арену после консультаций с местными властями. Причиной отмены стало большое количество снега и льда на всей территории стадиона, связанные с этим риски для безопасности всех участников матча, а также общая критическая ситуация в Гамбурге», — говорится в заявлении.

«Лейпциг» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками. «Санкт-Паули» располагается на 16-й позиции, набрав 12 очков.