Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияГермания. Бундеслига 2025/2026

Матч чемпионата Германии перенесли из-за снегопада

сегодня, 16:31
Санкт-ПаулиЛоготип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)-:-Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигЗавтра в 17:30 Не начался

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Санкт-Паули» и «Лейпцигом» перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба «Лейпцига».

Игра должна была пройти 10 января на стадионе «Миллернтор». Новая дата встречи будет объявлена позднее.

«Матч между „Санкт-Паули“ и „Лейпцигом“ отменен. Владелец стадиона „Миллернтор“ закрыл арену после консультаций с местными властями. Причиной отмены стало большое количество снега и льда на всей территории стадиона, связанные с этим риски для безопасности всех участников матча, а также общая критическая ситуация в Гамбурге», — говорится в заявлении.

«Лейпциг» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 29 очками. «Санкт-Паули» располагается на 16-й позиции, набрав 12 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби
30 декабря 2025
РФС обсуждает проведение матчей с юношескими и женскими сборными США
29 декабря 2025
Сборная ЦАР хотела бы провести товарищеский матч с Россией
29 декабря 2025
Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года
26 декабря 2025
Сборная России планирует провести два выездных матча летом с участниками ЧМ
25 декабря 2025
Митрофанов отметил, что договоренности о матче сборных России и США нет
25 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:04
Когда много снега, хорошо для сельского хозяйства — урожай будет выше.... Футбол пусть потерпит немного.. В прошлом году фермеры не добрали, природа компенсирует потихоньку...
adekvat
adekvat
сегодня в 21:40
Европа скоро тоже на осень весну перейдет.
665qmy7ee26k
665qmy7ee26k
сегодня в 20:11
Зима и тут пришла неожиданно.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:55
Ничего о нём не знаю.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:49
На первом фото город с самой узкой улицей в мире - Ройтлинген.)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:35
Мы граничим с Баварией, но у нас нет снега, а сегодня еще и дождь пошел. Завтра обещают до +8.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 19:33
Да, бывает, это обычно в северных регионах Германии, в Гамбурге в частности.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:19
Бавария
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:15
Событие?)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 18:47
В Германии снегопад- это событие.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:45
Снег выпал аккурат перед матчем. Матч отменили, ждут когда растает.)
drug01
drug01
сегодня в 18:12
У нас играют в любую погоду...
rpj7wqmxx825
rpj7wqmxx825
сегодня в 18:08
Пусть тогда немчура в снежки зарубится
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:38
"Такого снегопада,
Такого снегопада
Давно не помнят здешние места.

А снег не знал и падал,
А снег не знал и падал,
И встреча всё ж была отменена"...)
Capral
Capral
сегодня в 17:19
Где они этот снег берут? У нас выпал и тут же растаял...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 