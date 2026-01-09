Матч чемпионата Германии «Вердер» — «Хоффенхайм» отменили из-за снегопада

1767978681

сегодня, 20:11

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Вердером» и «Хоффенхаймом» был отменен из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба «Вердера».

Встреча должна была пройти 10 января. Новая дата игры станет известна позднее.

Данный матч стал вторым из программы 16-го тура чемпионата Германии, который был отменен из-за погодных условий. Ранее по аналогичной причине было принято решение отменить встречу «Санкт-Паули» — «Лейпциг», которая изначально также была запланирована на 10 января.

«Хоффенхайм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 27 очками. «Вердер» располагается на 10-й строчке, на счету команды 17 очков.