Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияГермания. Бундеслига 2025/2026

Матч чемпионата Германии «Вердер» — «Хоффенхайм» отменили из-за снегопада

сегодня, 20:11
ВердерЛоготип футбольный клуб Вердер (Бремен)-:-Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймЗавтра в 17:30 Не начался

Матч 16-го тура чемпионата Германии по футболу между «Вердером» и «Хоффенхаймом» был отменен из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба «Вердера».

Встреча должна была пройти 10 января. Новая дата игры станет известна позднее.

Данный матч стал вторым из программы 16-го тура чемпионата Германии, который был отменен из-за погодных условий. Ранее по аналогичной причине было принято решение отменить встречу «Санкт-Паули» — «Лейпциг», которая изначально также была запланирована на 10 января.

«Хоффенхайм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 27 очками. «Вердер» располагается на 10-й строчке, на счету команды 17 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМатч Кубка Англии отменили из-за замерзшего поля
Сегодня, 18:09
ОфициальноМатч чемпионата Германии перенесли из-за снегопада
Сегодня, 16:31
ОфициальноЗимний кубок РПЛ пройдет с 3 по 10 февраля 2026 года в Абу-Даби
30 декабря 2025
РФС обсуждает проведение матчей с юношескими и женскими сборными США
29 декабря 2025
Сборная ЦАР хотела бы провести товарищеский матч с Россией
29 декабря 2025
Сочи примет турнир развития УЕФА в марте 2026 года
26 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
cv5m93x2mwm7
cv5m93x2mwm7
сегодня в 23:22
Под снегом не видно центра поля и разметки, вот и вся причина
ABir
ABir
сегодня в 23:15
Может на весну-осень попробовать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:12
В Бремене звучит снежный вальс Маршала))
Не до футбола...
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 22:35
....У нас в Белокаменной позавчера такджики с техникой вывалили
улицы убирать, а сегодня после двух дней снегопада днём с огнём не найдёшь,попрятались ни одного не видно!!!
Vilar
Vilar
сегодня в 22:30
Ну, вот и у них снегопад, уже не так обидно.
stanichnik
stanichnik ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:08
Доброго Здоровья, Володя!
У нас в ночь четвёртого января тоже снег повалил серьёзный, а уже под утро пятого после резкого потепления начавшийся дождь к полудню от снежного покрова не оставил и следа.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:33
Приветствую Иван!Они не привыкли на снегу гонять))
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Ну у нас в Подмосковье за сутки около 50 см навалило!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:59
Пошли отмены - видно снегопад там валит не по детски...)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:58
У нас решения об отмене или переносе матчей принимаются непосредственно перед матчем. а тут за сутки уже всё отменили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 