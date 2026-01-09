Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании

1767957984

сегодня, 14:26

Форвард «Реала» восстановился после травмы и может сыграть против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января.

Главный тренер мадридцев сказал:

Он прибудет в Саудовскую Аравию в течение следующих 24 часов, он чувствует себя намного лучше. У него есть шансы сыграть.

Мбаппе получил травму колена в конце декабря. Изначально полагалось, что он пропустит не менее трех недель.