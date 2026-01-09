Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыИспания. Суперкубок 2026

Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании

сегодня, 14:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал11.01.2026 в 22:00 Не начался

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановился после травмы и может сыграть против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января.

Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо сказал:

Он прибудет в Саудовскую Аравию в течение следующих 24 часов, он чувствует себя намного лучше. У него есть шансы сыграть.

Мбаппе получил травму колена в конце декабря. Изначально полагалось, что он пропустит не менее трех недель.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мбаппе не попал в заявку «Реала» на Суперкубок Испании
06 января
Гунько рассказал о работе Карседо в штабе Эмери в «Спартаке»
05 января
Ивлев заявил, что в «Динамо» готовы к изменению лимита на легионеров
30 декабря 2025
В РФС поблагодарили министерство спорта за диалог по лимиту на легионеров
25 декабря 2025
В РФС считают, что изменение лимита не повлияет на качество иностранцев
25 декабря 2025
36% россиян поддерживают ужесточение лимита на легионеров
24 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:49
...хуже нет игрока неуверенного в себе, боязнь усугубить зажившее,
да и сам ответ может,а может не сможет,ромашку устроили, против каталонцев играть вовсю или никак! Хорошей игры и поменьше ошибок в обороне,глупых ошибок!!!
112910415
112910415
сегодня в 20:02
вот и славно !
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Полу живой, я назвал Барселону не в смысле нехватки физических сил, хотя и это тоже имеет место, хотябы потому, что сейчас команда не прессингует так рьяно как в прошлом сезоне и не бежит так резво. Полуживой, я считаю Барсу в смысле недостатка тренерских идей. Я ведь называю Алонсо одноразовым не потому что он выиграл один раз титул, а потому что тренерская идея у него одноразовая...
Ваша уверенность в победе Барселоны, сама по себя приятна и достойна Уважения, но я, несколько иначе оцениваю ситуацию.
Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 19:13
Раджа хороший игрок, мне он нравится. Он опаснее, чем Вини. Полгода будет сидеть на лавке, а потом выходит и делает разницу.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:09
Понятно, что у каждого есть своё мнение на этот счёт)
Все планы рушатся, даже гениальные, если что-то пойдёт не по плану. Можно играть и вторым номером и выиграть матч.
Я на сегодняшний день вижу более живую Барселону, чем Реал. Поэтому удивился, когда прочитал "полуживую Барсу".
Вчерашний Атлетико проиграл бы Барсе как и Атлетик, они в ужасном состоянии.
Эль-класико всегда непредсказуем, но я уверен в победе Барселоны!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:09
Будет интересно наблюдать за игрой Мбаппе и Винисиуса. Скорей всего один из лучших игроков Реала Родриго будет в запасе)))
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 18:00
Мне льстит Ваш оптимизм, но я остаюсь при своем мнении, и очень осторожно подхожу к финалу. Не потому конечно, что у Реала имеется, какой-то гениальный тренерский план, нет конечно. Я в футбол Флика не верю, также, как не верил вчера в футбол Симеоне. Но буду рад ошибиться, и в итоге- признать Вашу правоту...)))
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:48
Барселона сейчас смотрится бодрее! Я бы наоборот сказал, что это Реалу с Мбаппе или без него будет очень туго.
Первые 4 класико Мбаппе уже проигрывал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:17
Зачем эта спешка! Надо в чемпе догонять Барсу!
ev2djx8dsk79
ev2djx8dsk79
сегодня в 17:13
Всё равно Барса выиграет , лучше бы дали ему хорошо восстановиться и залечить колено
9k54kdabh7zq
9k54kdabh7zq
сегодня в 16:27
Прочитав это сообщение Барса напряглась.... :))))
39p27tybvd3f
39p27tybvd3f
сегодня в 16:13
Куртуа и черепашка это два джокера у Реала......
zp94grn84dwu
zp94grn84dwu
сегодня в 16:01
С Тортиллой шансов у Реала будет побольше
Barcelona
Barcelona
сегодня в 16:00
В финале должны играть самые лучшие, самые сильные!
drug01
drug01
сегодня в 15:50
Он должен помочь команде!!!
3qk462688baq
3qk462688baq
сегодня в 15:10
Тут даже если не сможет играть , будет регистрация для возможности выиграть трофей, но его команде выиграть нужно для начала, а там уже неважно, будет он в заявке/ростере/основе или нет.... хотя бы как возможность усилить атаку минут на 30 во втором тайме очень пригодится против такой Барсы...и если это произойдёт то у Реала появятся хоть какие то шансы в финале. А так я думаю, что Барса выиграет финал.
lotsman
lotsman
сегодня в 14:40
Не надо торопиться. Колено долечивать надо.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 14:35
Встал на путь исправления!)

Спасибо за оперативный отклик на мою скромную просьбу.

Исчез.
Capral
Capral
сегодня в 14:33
Боюсь, что полу живой Барселоне, ничего не светит- ни против Мбаппе, ни без него.
Надо объективно смотреть на вещи
Шуня771
Шуня771
сегодня в 14:32
После душевной травмы от Симеоне, Винисиус может раскиснуть, надо подстраховать "малое дитя"!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:31
Просто выпустить его на поле не дело, он должен забивать, а с этим будут проблемы.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 