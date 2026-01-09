Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе восстановился после травмы и может сыграть против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который состоится 11 января.
Главный тренер мадридцев Хаби Алонсо сказал:
Он прибудет в Саудовскую Аравию в течение следующих 24 часов, он чувствует себя намного лучше. У него есть шансы сыграть.
Мбаппе получил травму колена в конце декабря. Изначально полагалось, что он пропустит не менее трех недель.
Все планы рушатся, даже гениальные, если что-то пойдёт не по плану. Можно играть и вторым номером и выиграть матч.
Я на сегодняшний день вижу более живую Барселону, чем Реал. Поэтому удивился, когда прочитал "полуживую Барсу".
Вчерашний Атлетико проиграл бы Барсе как и Атлетик, они в ужасном состоянии.
Эль-класико всегда непредсказуем, но я уверен в победе Барселоны!)
