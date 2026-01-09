Агент Жерсона подтвердил переход игрока из «Зенита» в «Крузейро»

1767972076

сегодня, 18:21

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста , в пятницу он пройдет медосмотр для завершения сделки. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент игрока Андре Кюри.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

«Да, — ответил Кюри на вопрос о достоверности информации относительно перехода Жерсона в „Крузейро“. — Сегодня он пройдет медосмотр».

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.