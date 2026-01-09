Агент Жерсона подтвердил переход игрока из «Зенита» в «Крузейро»

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста Жерсона, в пятницу он пройдет медосмотр для завершения сделки. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент игрока Андре Кюри.
8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.
«Да, — ответил Кюри на вопрос о достоверности информации относительно перехода Жерсона в „Крузейро“. — Сегодня он пройдет медосмотр».
Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.
Не знаю кому как, но лично мне этот игрок бразильской сборной за всё время пребывания в Питере особо ничем не запомнился. И за счёт чего, вдруг подросла его стоимость на два миллиона за эти пол года непонятно. Два гола, по одному в Кубке и в чемпионате РПЛ, явно не тянут на такую сумму, так что полностью проигрывающему, на мой взгляд, конкуренцию нашему Глушенкову Жерсон рискует исчезнуть с поля зрения тренеров своей главной команды страны и пролететь мимо предстоящего чемпионата мира. Отсюда и такое поспешное бегство из России. А вот чем руководствовался Крузейро, переплачивая за футболиста, для меня тоже тайна, покрытая мраком.
Болейте за своих, а не против чужих!
Не знаю кому как, но лично мне этот игрок бразильской сборной за всё время пребывания в Питере особо ничем не запомнился. И за счёт чего, вдруг подросла его стоимость на два миллиона за эти пол года непонятно. Два гола, по одному в Кубке и в чемпионате РПЛ, явно не тянут на такую сумму, так что полностью проигрывающему, на мой взгляд, конкуренцию нашему Глушенкову Жерсон рискует исчезнуть с поля зрения тренеров своей главной команды страны и пролететь мимо предстоящего чемпионата мира. Отсюда и такое поспешное бегство из России. А вот чем руководствовался Крузейро, переплачивая за футболиста, для меня тоже тайна, покрытая мраком.
Болейте за своих, а не против чужих!