Агент Жерсона подтвердил переход игрока из «Зенита» в «Крузейро»

сегодня, 18:21

Петербургский «Зенит» и бразильский «Крузейро» согласовали детали перехода футболиста Жерсона, в пятницу он пройдет медосмотр для завершения сделки. Об этом «Спорт-Экспрессу» сообщил агент игрока Андре Кюри.

8 января журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о трансфере Жерсона. Петербургский клуб получит за бразильского полузащитника €27 млн, еще €3 млн предусмотрены в качестве бонусов.

«Да, — ответил Кюри на вопрос о достоверности информации относительно перехода Жерсона в „Крузейро“. — Сегодня он пройдет медосмотр».

Жерсону 28 лет, он перешел в «Зенит» летом 2025 года из бразильского «Фламенго». Петербургский клуб заплатил за игрока €25 млн и подписал с ним контракт на пять лет. Полузащитник провел за «Зенит» 15 матчей в различных турнирах, забив 2 мяча.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:42
"Да, — ответил Кюри" - а про себя подумал - "Это конечно не нобелевская премия , как у моих однофамильцев , но гонарар за эту сделку тоже весьма не плох"....)))
Муравьед
Муравьед
сегодня в 23:36
А как пиарили смешно.В итоге ходил пешком с вечно недовольным лицом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:31
Нормально его за полгода прокачали. Узнать бы ещё, за что бонусы будут...
Capral
Capral
сегодня в 22:04, ред.
С бразильцами на постсоветском пространстве с блеском работал М.Луческу!!! Не припомню, чтобы кто-то из его бразильцев не раскрылся в Шахтере, не заиграл новыми красками!!! Большинство из его бразов, после Шахты засветились в лучших клубах Европы!!! Я уже не говорю о том, за какие деньги уходили донецкие бразильцы в европейские клубы... С этими ребятами надо уметь работать, надо иметь подход и быть тонким психологом. Вот к примеру- ни Семак, ни одноразовый не имеют подхода к бразильцам. Одноразовый, вообще- с одним разругался, другого в аренду отправил, так и живут... Ну а про Семака и его гениальность- вопрос особый и давнишний.
Константин 87
Константин 87
сегодня в 21:52, ред.
Да ..уй с ним,как и с зенитом с семаком.противней команды не было и не будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 21:38
Ваня. добрый вечер! Отвечу как немного погруженный в тайны футбольного "бизнеса" Газпрома, основанного на бюджетных деньгах. Источник портал РусБалт.
Поскольку Зенит это не просто ФК, а непрофильеый актив Газпрома (официально), то вполне естественно, что на него распространяются те же приемы маркетинга и менеджмента, что и на иные структуры ПАО "Газпром" Немалую долю финансирования этого непрофильного актива составляют расходы на рекламу. Причем это понятие гораздо шире, чем нанесение надписей Газпром. Задача - показать, что Зенит это солидный и серьезный клуб, где футболиста высокого уровня - игроки топ сборных. Поскольку основной трансферный вектор Зенита это Бразилия, значит надо любой ценой показать, что в зените игроки уровня сб. Бразилии . Поскольку всем известно, что это, мягко говоря не так, постепенно была реализовано сотрудничество Газпрома с Федерацией футбола Бразилии. Путем перечисления определенных спонсорских сумм Газпромом и Федерация и тренер Анчелотти " поняли", что в Зените футболисты выросли до уровня сб. Бразилии. А вызовы в сборную таких далеко не сильнейших игроков РПЛ как Д. Сантос или Л. Энрике лишь подтвердили , что "сигнал" дошел до адресата. Тем более, что их вызов в сборную ни к чему не обязывает Анчелотти. С Жерсоном все еще проще. Он совсем потерял и форму и тонус и чтобы всему миру не стало ясно, что Зенит это гиблое место для футбольных талантов, и было принято совместное решение о возвращении Жерсона в Бразилию. А денежная стороны этого туда-сюда трансфера по понятным причинам Газпром не волнует Пока в РПЛ царят такие нравы наш футбол погружается на дно.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:19
в следующем году Зенит еще раз его купит за 40. проверенный чел. бразилец, играл в РПЛ
particular
particular
сегодня в 21:08
Огненная покупка Зенита сменилась спасительной сделкой :)
Бразики приловчились на берега Невы хлам в красивой обёртке сплавлять :)
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:53
Доброго Здоровья, Анатолий!
Не знаю кому как, но лично мне этот игрок бразильской сборной за всё время пребывания в Питере особо ничем не запомнился. И за счёт чего, вдруг подросла его стоимость на два миллиона за эти пол года непонятно. Два гола, по одному в Кубке и в чемпионате РПЛ, явно не тянут на такую сумму, так что полностью проигрывающему, на мой взгляд, конкуренцию нашему Глушенкову Жерсон рискует исчезнуть с поля зрения тренеров своей главной команды страны и пролететь мимо предстоящего чемпионата мира. Отсюда и такое поспешное бегство из России. А вот чем руководствовался Крузейро, переплачивая за футболиста, для меня тоже тайна, покрытая мраком.
Болейте за своих, а не против чужих!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:17
Не вижу смысла так подробно освещать данную сделку....
Ни Фламенго ни Зенит не осиротели...ни Крузейро не усилился....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:14
после ЧМ 2026, если сб. Брализия провалиться, там начнется расследование.
странные переходы, завышенные комиссионные агентам и игроку, здесь явно схема.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:09
Агент радостно подтвердил... Я бы так написал — комиссионные хорошие получились
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:08
Агент ещё раз супер комиссию получил... Надо опять в Зенит продавать.
8vegq6djrw4b
8vegq6djrw4b
сегодня в 20:05
Жерсон съездил на экскурсию в Питер и не более того...
lotsman
lotsman
сегодня в 19:59
Я с самого прибытия Жерсона в Зенит говорил, что это напрасная трата денег. Ещё когда эта сделка закручивалась уже было ясно что Жерсон не хочет переходить в РПЛ в целом и в Зенит в частности. Я тогда ещё говорил, что если игрок переходит с неохотой, то играть он не будет. Так и получилось. Хорошо что избавились, да ещё и потраченное вернули.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:06, ред.
Интересная история. Зенит покупает Жерсона полгода назад за 25 млн евро. По инфе Газпрома. Через полгода продает фактически не игравшего футболиста за 27 млн по их инфе. В чем фишка ? Откуда навар? Или это откат ? Как же у Газпрома все мутно с бюджетными деньгами!
