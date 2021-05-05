|
2 : 0
завершен
05 мая 2021, 22:00
среда
1 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 443.5 - 414
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.2
Средний возраст: 27.3 - 29.2
Средний рост: 182.5 - 182.3
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 1
|
Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
|
Вернер Тимо
ассистент Хаверц Кай
|1:0
|28’
|
Маунт Мэйсон
ассистент Пулишич Кристиан
|2:0
|85’
|Жоржиньо
|14’
|36’
|Рамос Серхио
|Кристенсен Андреас
|39’
|62’
|Начо
|72’
|Кроос Тони
|Маунт Мэйсон
|87’
|90’
|Вальверде Федерико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Асенсио Марко
|Винисиус Жуниор
|63’
|Вальверде Федерико
|Менди Ферлан
|Пулишич Кристиан
|Вернер Тимо
|67’
|76’
|Родриго
|Каземиро
|Джеймс Рис
|Аспиликуэта Сезар
|88’
|Зиеш Хаким
|Маунт Мэйсон
|89’
|89’
|Диас Мариано
|Азар Эден
|Жиру Оливье
|Хаверц Кай
|90’
|
|15
|Удары по воротам
|7
|
|
|5
|Удары в створ
|5
|
|
|18
|Фолы
|12
|
|
|1
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|2
|
|
|32%
|Владение мячом
|68%
|
|
|5
|Cэйвы
|3
|
|
|3
|Предупреждения
|4
|