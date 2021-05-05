В 16 Менди Эдуар Спасений: 5 Пасы: 15 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 28 Аспиликуэта Сезар Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 88

З 4 Кристенсен Андреас Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 5 Пасы: 31 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 21 Чилуэлл Бенжамин Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 6 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 7 Канте Нголо Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 89

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 89

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 67

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

В 13 Кабальеро Вилли

З 3 Алонсо Маркос

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 2

З 15 Зума Курт

З 33 Эмерсон

П 23 Гилмор Билли

П 22 Зиеш Хаким Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 1

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 23

Н 9 Абрахам Тэмми

Н 18 Жиру Оливье Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 1