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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Реал

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Челси
2 : 0
завершен
05 мая 2021, 22:00
среда
1 - 1
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 443.5 - 414
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.2
Средний возраст: 27.3 - 29.2
Средний рост: 182.5 - 182.3
Легионеров: 9 - 9
Схемы: 3-1-4-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 1 - 1
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Реал
Лига чемпионов 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Стэмфорд Бридж
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
Ставки на футбольные матчи
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    14' Жоржиньо (5)
     
    28' (1:0) Вернер Тимо (11) (Хаверц Кай (29))
     
    39' Кристенсен Андреас (4)
     
    67' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    85' (2:0) Маунт Мэйсон (19) (Пулишич Кристиан (10))
     
    87' Маунт Мэйсон (19)
     
    88' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    89' Маунт Мэйсон (19) уходит с поля, Зиеш Хаким (22) вышел на поле
     
    90' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    36' Рамос Серхио (4)
     
    62' Начо (6)
     
    2
    63' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
    63' Менди Ферлан (23) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
     
    72' Кроос Тони (8)
     
    76' Каземиро (14) уходит с поля, Родриго (25) вышел на поле
     
    89' Азар Эден (7) уходит с поля, Диас Мариано (24) вышел на поле
     
    90' Вальверде Федерико (15)
    Голы
    Вернер Тимо
    ассистент Хаверц Кай     		1:0 28’
    Маунт Мэйсон
    ассистент Пулишич Кристиан     		2:0 85’
    Наказания
    Жоржиньо 14’
    36’ Рамос Серхио
    Кристенсен Андреас 39’
    62’ Начо
    72’ Кроос Тони
    Маунт Мэйсон 87’
    90’ Вальверде Федерико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Асенсио Марко Винисиус Жуниор
    63’ Вальверде Федерико Менди Ферлан
    Пулишич Кристиан Вернер Тимо 67’
    76’ Родриго Каземиро
    Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар 88’
    Зиеш Хаким Маунт Мэйсон 89’
    89’ Диас Мариано Азар Эден
    Жиру Оливье Хаверц Кай 90’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 7
    		5 Удары в створ 5
    		18 Фолы 12
    		1 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		32% Владение мячом 68%
    		5 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    xien_8686
    xien_8686
    07 мая в 07:19
    Реал не заслужено проиграл так гласят фанаты вас засудили.надо в Уефа обрашатся может переигровка будет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Oplot (раскрыть)
    07 мая в 04:50, ред.
    Ювентус, как и Реал, состарился, может даже хуже, чем Реал Мадрид!!! Возможно, что Реал Мадрид выиграл бы Скудетто в этом сезоне спокойно с таким составом, играй они в Серии А!
    bsww
    bsww ответ Beka_byaka (раскрыть)
    06 мая в 23:32
    Как бы не перегорели от своей серьёзности (картинка Ожидание и Реальность, на ней волчонок нарисован на кое-какой одежде)
    sir_Alex
    sir_Alex
    06 мая в 21:34
    Победа на классе)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    06 мая в 17:30
    Ну кто бы мог подумать, что Вернер забьет! Причем еще и победный мяч... Английский финал ЛЧ? Скучно точно не будет! Но хотелось там увидеть как раз мадридский Реал. Болельщиков синих с победой! Менди в этом матче был реально хорош.
    shlifen
    shlifen ответ NOVA (раскрыть)
    06 мая в 15:21
    Простите что? Я понимаю что вы фанат Реала, но объективность то нужно сохранять... Мы с вами точно один и тот же матч смотрели??

    Челси (xG 3,69) - Реал (xG 0.48), и счёт 2-0... Вы точно смотрели тот же матч?? Или два опасных удара по воротам Челси вы видели, а вот при выходах 1-1 с Куртуа переключали канал?? =))

    Будь счёт справедливым, а вратари слабыми, Реал бы получил 4-1 минимум =))

    Реалу нужно прекратить покупать Азаров (за 120-160), Милитао (за 50), Родриго (за 40) и Йовичей (за 60) - глядишь если бы проводили правильную селекцию, то и состав бы не смотрелся настолько "старым", и Супер-Лига была бы не нужна, чтобы "сводить дебет-с-кредитом" =)))
    oFANATo
    oFANATo
    06 мая в 12:50
    Заслуженная победа Челси
    Поздравления
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    06 мая в 12:23
    Английская лига просто топ, что тут ещё сказать?
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    06 мая в 12:06
    Челси с победой! И выходом в финал!! Молодцы, абсолютно заслуженно победили,надеюсь и финал тоже выиграют синие !
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ nararab (раскрыть)
    06 мая в 11:15
    Любого другого, не люблю когда встречаются в финалах команды из одной лиги, как правило тупой, однообразный, скучный и неинтерсный матч. Юве-Милан, ТТХ-Ливер, вот теперь Сити-Челси. Одни будут мячик катать всю игру, вторые сушить.
    hazardfan
    hazardfan ответ протон1 (раскрыть)
    06 мая в 10:22
    10 лет это со времён сына Гуллита (Аке) 😃 Руд Гуллит это уже 20 лет
    hazardfan
    hazardfan ответ Dauletbek (раскрыть)
    06 мая в 10:20
    стоит отметить Хаверц это прекрасно умеет, хладнокровен в этом плане. Матч с Фулхэмом это показал. Тут не повезло, и Куртуа неплохо сыграл стоит отметить
    hazardfan
    hazardfan ответ NOVA (раскрыть)
    06 мая в 10:16
    а какой матч вы смотрели?
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    06 мая в 10:15
    Хотелось бы увидеть разгром. Но нападающие Челси как нападающие Торпедо.))
    hazardfan
    hazardfan ответ Константин Белых (раскрыть)
    06 мая в 10:15
    Ну глядя на их игру в кубке Англии шансы там 50 на 50
    Бубнин
    Бубнин
    06 мая в 10:09
    "Реал" вышел вдесятером. Азар пока играет удаленно.
    Константин Белых
    Константин Белых
    06 мая в 09:45
    Да все просто. Этот состав Реала в основном был сформирован в 2009-2010 гг. Они уде тупо состарились( Кроос Бензема Марсело Рамос и т.д) Свой максимум они показали уже выиграв 3 ЛЧ подряд. А на новых молодых звезд денег у Переса особо нет. Чесли был моложе быстрее и острее. Реал к середине 2 тайма еле булки по полю передвигал. А молодежь новая у Реала никак не сопоставимпо уровню со старичками. Отсюда и Результат. Перес выжал из них все и команда нуждается в перезагрузке на несколько сезонов. А Челси и Сити в очередной раз доказали что именно АПЛ и является реальной СуперЛигой. И по мощи и зрелищности никакие проекты полусумасшедшего Переса им не нужны. Сити возьмет ушастого-при всем уважении к Челси. Лучшая команда мира на сегодня.
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja
    06 мая в 09:25
    Зидан: «„Реал“ не создал ни одного стопроцентного момента в игре с „Челси“»

    Каземиро "Челси заслуженно прошел в финал"

    Но главный футбольный эксперт Вася Пупкин из Пензенской области так не считает, реал был сильнее Челси и не заслуженно проиграл, судья благоволил Челси.
    xien_8686
    xien_8686
    06 мая в 09:01
    Сегодня праздник удался Челси с выходом финал.пусть победит кто лучше сыграет.всех болел синих с победой.
    NOVA
    NOVA ответ felix (раскрыть)
    06 мая в 09:01
    если бы не менди, вратарь синих, вот тогда счет точно был бы другим!!
    NOVA
    NOVA
    06 мая в 08:59
    не заслуженное поражение конечно!!
    felix
    felix
    06 мая в 08:22
    Если бы не Куртуа....Счет бы был другим...
    SHMEL
    SHMEL
    06 мая в 07:56
    Исход в этом полуфинальном противостоянии было легко предсказать. Ни секунды не сомневался, что дальше пройдёт Челси.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    06 мая в 07:34
    Челси прошел по делу, были в обоих играх лучше и много своих моментов не использовали. У Реала наверно сказался возраст игроков основы и короткая скамейка, сил не хватило после Ливерпуля и игр в чемпионате ,а у Челси хорошая скамейка и игроки более молодые. В субботу репетиция финала ЛЧ, а сегодня жду проходы МЮ и Арсенала в финал ЛЕ.
    DXTK
    DXTK
    06 мая в 07:31
    Челси в финале по делу.
    Elliada
    Elliada
    06 мая в 07:24
    У Зидана перед игрой было хорошее предчувствие.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    06 мая в 07:10
    VAR на долгие десятилетия оставил Реал без кубков ЛЧ
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Знатог (раскрыть)
    06 мая в 06:51
    ))) убил)))
    Знатог
    Знатог
    06 мая в 06:30
    А у Реала без Роналду некому забивать, что бы ни говорили. Бензин не тянет на лидера.
    Знатог
    Знатог
    06 мая в 06:28
    Вернер Тимо: с метра легко.
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