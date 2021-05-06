|Арсенал
|0:0
|Вильярреал
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0 : 0
завершен
06 мая 2021, 22:00
четверг
1 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 334 - 178.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.6
Средний возраст: 24.9 - 28.2
Средний рост: 183.3 - 181.5
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 2
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Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:50
|86’
|Пиньо Йереми
|Нкетиа Эдвард
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|30’
|Пиньо Йереми
|Чуквуэзе Самуэль
|Мартинелли Габриэл
|Эдегор Мартин
|66’
|72’
|Бакка Карлос
|Алькасер Пако
|Виллиан
|Тирни Киран
|80’
|Ляказетт Александр
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|80’
|Нкетиа Эдвард
|Бельерин Эктор
|90’
|90’
|Морено Альберто
|Педраса Альфонсо
|90’
|Гомес Мойзес
|Пиньо Йереми
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|14
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|13
|Фолы
|6
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|8
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|1
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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