0 : 0 завершен 1 - 2

Первый матч Первый матч Стартовый состав Цена (млн. €): 334 - 178.5 Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.6 Средний возраст: 24.9 - 28.2 Средний рост: 183.3 - 181.5 Легионеров: 8 - 3 Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2 Серия побед: 1 - 2