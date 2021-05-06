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Арсенал - Вильярреал
Рома - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал против Вильярреал

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 0:0 Логотип футбольный клуб Вильярреал Вильярреал
Арсенал
0 : 0
завершен
06 мая 2021, 22:00
четверг
1 - 2
Первый матч
Стартовый состав
Цена (млн. €): 334 - 178.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.5 - 1.6
Средний возраст: 24.9 - 28.2
Средний рост: 183.3 - 181.5
Легионеров: 8 - 3
Схемы: 4-1-4-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 2
Вильярреал
Лига Европы 2020/2021, 1/2 финала
Стадион Эмирейтс
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:50
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    66' Эдегор Мартин (11) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    2
    80' Тирни Киран (3) уходит с поля, Виллиан (12) вышел на поле
    80' Обамеянг Пьер-Эмерик (14) уходит с поля, Ляказетт Александр (9) вышел на поле
     
    2
    90' Бельерин Эктор (2) уходит с поля, Нкетиа Эдвард (30) вышел на поле
    90+2' Нкетиа Эдвард (30)
     
    30' Чуквуэзе Самуэль (11) уходит с поля, Пиньо Йереми (30) вышел на поле
     
    72' Алькасер Пако (17) уходит с поля, Бакка Карлос (9) вышел на поле
     
    86' Пиньо Йереми (30)
     
    2
    90' Педраса Альфонсо (24) уходит с поля, Морено Альберто (18) вышел на поле
    90' Пиньо Йереми (30) уходит с поля, Гомес Мойзес (23) вышел на поле
    Наказания
    86’ Пиньо Йереми
    Нкетиа Эдвард 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    30’ Пиньо Йереми Чуквуэзе Самуэль
    Мартинелли Габриэл Эдегор Мартин 66’
    72’ Бакка Карлос Алькасер Пако
    Виллиан Тирни Киран 80’
    Ляказетт Александр Обамеянг Пьер-Эмерик 80’
    Нкетиа Эдвард Бельерин Эктор 90’
    90’ Морено Альберто Педраса Альфонсо
    90’ Гомес Мойзес Пиньо Йереми
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 2
    		13 Фолы 6
    		8 Угловые 5
    		1 Офсайды 1
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    07 мая в 17:21
    Вильярреалу все вернулось за 2006 год, когда желтая субмарина обидно не вышла в финал ЛЧ! Тогда их соперником тоже был Арсенал) Вообще, конечно, не удивлен, что канониры не смогли выйти в финал. Они этого не заслужили!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ Знатог (раскрыть)
    07 мая в 14:32
    Арсенал жадный, видимо с Матч Тв на Арсенал поставили
    Знатог
    Знатог ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    07 мая в 13:38
    Арсенал и наших коментаторов купил?
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    07 мая в 12:50
    Тренеришка все таки мэтро лиги европы
    Риланд
    Риланд ответ stavr74 (раскрыть)
    07 мая в 12:26
    Где-то то рукоблудит в костюме Дедпула
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    07 мая в 11:56
    У подлодки хорошие шансы на триумф, если, конечно, судейка не начнет ставить пеночки для нандеша.
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    07 мая в 11:41
    Поздравляю Вильярреал и удачи в финале. Именно такие команды как Вильярреал и Севилья представляют Испанию. Реал и Барселона представляют лишь самих себя. Удачи и победы, подлодка!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    07 мая в 11:11
    Спасибо Унаи и "подводникам" что не позволили еще одного английского финала создать, отдельный привет комментаторам с Матч ТВ, которые не разу не предвзятые очень топили за Арсенал, но Вильярреал не позволил. Подтопили и этот правда совсем дырявый корабль под названием Арсенал, нечего ему в таких больших турнирах делать.
    stavr74
    stavr74
    07 мая в 10:15
    Молодцы!!!!
    Где деревянный онанист , который утверждал , что Эмери тренеришка ???
    1_DEIVID
    1_DEIVID
    07 мая в 10:08
    Пожалуйста, объясните причину моего бана.
    mphuZ
    mphuZ
    07 мая в 09:29
    Верните Эмери :((
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Comentarios (раскрыть)
    07 мая в 07:04
    Даже Статистически он добился лучших результатов чем Артета, но плохо говорил по-английски, и его заклевали.
    Хотя, тоже не тренер мечты.
    aNOOBis
    aNOOBis
    07 мая в 07:01
    Артета больше года тренирует, "Новички" играют с осени, играют на своём стадионе. Начинается игра и...ощущение, что это малознакомые люди на незнакомом покрытии, чуть ли не половина пасов в недодачу или через чур на ход, никто не знает какую ему сейчас передачу отдадут, делать ли рывок или дадут точно в ноги. Ко второму тайму вроде потихоньку сыгрались профессионалы же.

    Они играли именно на 1:0. То есть форсировать начали во второй половине, боясь рано получить превосходство и потерять его.

    Зачем?!

    В итоге получили вылет и потерю денег (сезон без еврокубков)

    Артета аут! Ему нечего предложить игрокам, это не команда, а случайные люди
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    07 мая в 05:42
    Чисто английское убийство ....
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 мая в 04:52
    С победой и выходом в финал Лиги Европы, жёлтую субмарину!!!
    Пусть они возьмут этот Кубок Лиги Европы!!!
    batman555
    batman555
    07 мая в 04:45
    Браво Вильяреал!
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    07 мая в 01:17
    "Арсенал" не был готов к матчу.
    dzvinka
    dzvinka
    07 мая в 00:59
    жалко одних парней, рад за других, кронка - убирайся
    Comentarios
    Comentarios
    07 мая в 00:51
    Возможно Арсеналу сейчас нужен тренер играющий от обороны. Например Аллегри.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    07 мая в 00:43
    В финале еврокубков трое англичан в подлодке и без всякой собаки.
    Верг
    Верг
    07 мая в 00:34, ред.
    Грац подлодку, вильяреал могет
    Ironigor
    Ironigor
    07 мая в 00:19
    Поздравляю всех болельщиков подводников с выходом в финал кубка Европы !!! И всё таки они выстояли !!! Разбавили своим присутствием финалы английских команд . Были моменты и у одних и у других открыть счёт и решить проблемы выхода в финал. Но случилось то ,что счёт на табло так истался нулевым !!!Артета так и не подобрал ключи от ворот Вельяреала. Как и предпологалось Вельяреал при таком счёте сушил игру , а сам в моментах хотел поймать Арсенал на контратаках . Схама игры Унаи Эмери сработала на все сто процентов и Вельяреал получил возможность сыграть в финале ЛЕ , с чем ещё раз поздравляю болельщиков Вельяреала !!! Всем Добра !!!
    allemz
    allemz ответ Master Shake (раскрыть)
    07 мая в 00:13
    И тут вставка момента из фильма "Волк с Уолл-стрит" в лице Кроенке: "Я не уйду, я не уйду сцуки, зовите хоть грёбаный спецназ, я остаюсь!"
    ))))
    youtomee
    youtomee ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    07 мая в 00:12
    нее...я не за Сарри, я просто говорю о том, что были новости о Сарри как знак того, что все-таки руководство задумалось о переменах, и просто хочется, чтобы действительно пошевелились
    allemz
    allemz
    07 мая в 00:10
    Лига Европы так безумно влюблена в испанца, что не хочет с ним расставаться)
    da da da
    da da da
    07 мая в 00:10
    Эмери крут, в топ 5 лучших тренеров 21 века,5 финалов с 3мя!уже клубами.
    allemz
    allemz
    07 мая в 00:09
    Месть Эмеришки удалась))
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    07 мая в 00:05
    Эмери хороший тренер
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ youtomee (раскрыть)
    07 мая в 00:05
    Ты смеешься, зачем Сарри... Имхо Рангник из прямо сейчас свободных подошел бы, но я вообще подозреваю, они Нольтету будут растить...
    VeniaminS
    VeniaminS
    07 мая в 00:05
    Разбавили финалы Испанией!!!
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