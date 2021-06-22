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1 : 0
завершен
сегодня, 03:00
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Стадион Национальный стадион Бразилии имени Мане Гарринчи (Бразилиа)
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Гомес Алехандро
ассистент Ди Мария Анхель
|1:0
|10’
|16’
|Гомес Густаво
|Паредес Леандро
|34’
|78’
|Кардосо Анхель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Корреа Хоакин
|Агуэро Серхио
|59’
|66’
|Ромеро Оскар
|Ромеро Алехандро
|66’
|Кардосо Анхель
|Кубас Адриан
|де Пауль Родриго
|Гомес Алехандро
|72’
|Домингес Николас
|Паредес Леандро
|81’
|Корреа Анхель
|Ди Мария Анхель
|81’
|82’
|Санчес Ричард
|Пирис Роберт
|87’
|Гонсалес Карлос
|Ромеро Анхель
|87’
|Самудио Брайан
|Габриэль Авалос
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|8
|Удары по воротам
|10
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|4
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|23
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|2
|Угловые
|9
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|1
|Офсайды
|2
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|2
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|2
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Главное победа!
Главное победа!