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2021-07-10
Аргентина - Парагвай
Уругвай - Чили

Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина против Парагвай

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    10' (1:0) Гомес Алехандро (24) (Ди Мария Анхель (11))
     
    34' Паредес Леандро (5)
     
    59' Агуэро Серхио (9) уходит с поля, Корреа Хоакин (16) вышел на поле
     
    72' Гомес Алехандро (24) уходит с поля, де Пауль Родриго (7) вышел на поле
     
    2
    81' Паредес Леандро (5) уходит с поля, Домингес Николас (17) вышел на поле
    81' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Корреа Анхель (21) вышел на поле
     
    16' Гомес Густаво (15)
     
    2
    66' Ромеро Алехандро (17) уходит с поля, Ромеро Оскар (21) вышел на поле
    66' Кубас Адриан (14) уходит с поля, Кардосо Анхель (16) вышел на поле
     
    78' Кардосо Анхель (16)
     
    82' Пирис Роберт (26) уходит с поля, Санчес Ричард (8) вышел на поле
     
    2
    87' Ромеро Анхель (11) уходит с поля, Гонсалес Карлос (7) вышел на поле
    87' Габриэль Авалос (9) уходит с поля, Самудио Брайан (18) вышел на поле
    Голы
    Гомес Алехандро
    ассистент Ди Мария Анхель     		1:0 10’
    Наказания
    16’ Гомес Густаво
    Паредес Леандро 34’
    78’ Кардосо Анхель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Корреа Хоакин Агуэро Серхио 59’
    66’ Ромеро Оскар Ромеро Алехандро
    66’ Кардосо Анхель Кубас Адриан
    де Пауль Родриго Гомес Алехандро 72’
    Домингес Николас Паредес Леандро 81’
    Корреа Анхель Ди Мария Анхель 81’
    82’ Санчес Ричард Пирис Роберт
    87’ Гонсалес Карлос Ромеро Анхель
    87’ Самудио Брайан Габриэль Авалос
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 2
    		11 Фолы 23
    		2 Угловые 9
    		1 Офсайды 2
    		43% Владение мячом 57%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    амурец
    амурец ответ Брулин (раскрыть)
    сегодня в 14:44
    только с пенальти, с игры не могёт
    амурец
    амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 14:43
    да он уже ничего не умеет
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 12:31
    Месси не умеет ножку подставлять в пустые, поэтому остаётся лишь со стандартов забивать))
    Главное победа!
    Dobermаn
    Dobermаn
    сегодня в 10:47
    Сколько там игр гомик не забивает с игры? Ах да, он ведь сдулся.Ждем слезы и уход из сборной через пару игр)))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 09:00
    Удачи Лео! Пора бы уже с игры забить за сборную.
    xysan_8181
    xysan_8181 ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 08:25
    Главное дружка шантажиста поняла о чём речь.
    амурец
    амурец ответ xysan_8181 (раскрыть)
    сегодня в 07:54
    сам то понял чего пишешь
    xysan_8181
    xysan_8181 ответ амурец (раскрыть)
    сегодня в 06:37
    Один любимый баласт сливок корчится от шантажом.а Бадра забыл написать.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:13
    победа ! победа это хорошо
    амурец
    амурец
    сегодня в 06:13
    Аргентина как всегда обошлась без балласта
    протон1
    протон1
    сегодня в 05:02
    а нельзя в книгу позоров занести игру россии? на 21
    1bear
    1bear
    сегодня в 01:45
    хозяева не проиграют
    КАЗА4ИНА
    КАЗА4ИНА
    сегодня в 01:41
    надо брать очки
    Хан 8875
    Хан 8875
    сегодня в 00:08
    За красивый футбол
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:45
    П-1
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:45
    ТМ2.25
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 23:22
    Вперед Моя Аргентина! Лео треху положит не глядя!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 22:08
    ТМ3,5
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    вчера в 19:23
    В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является Парагвай.
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