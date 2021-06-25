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0 : 2
завершен
сегодня, 03:00
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Стадион Национальный стадион Бразилии имени Мане Гарринчи (Бразилиа)
|33’
|0:1
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Самудио Брайан
ассистент Альмирон Мигель
|58’
|0:2(П)
|Альмирон Мигель
|Бреретон Бен
|45+1’
|Медель Гари
|56’
|Браво Клаудио
|58’
|78’
|Мартинес Эктор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Менесес Жан
|Аларкон Томас
|46’
|62’
|Ромеро Анхель
|Самудио Брайан
|Гальдамес Пабло
|Пинарес Сезар
|68’
|Роко Энцо
|Медель Гари
|68’
|77’
|Ромеро Оскар
|Гонсалес Карлос
|77’
|Барейро Антонио
|Альмирон Мигель
|84’
|Хименес Гастон
|Кардосо Анхель
|84’
|Альдерете Омар
|Арсамендия Сантьяго
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|5
|Удары по воротам
|7
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|1
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|3
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|1
|Cэйвы
|1
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|3
|Предупреждения
|1
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