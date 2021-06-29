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1 : 0
завершен
29 июня 2021, 03:00
вторник
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Стадион Нилтон Сантос (Рио-де-Жанейро)
|Кавани Эдинсон
|1:0(П)
|21’
|43’
|Альдерете Омар
|82’
|Алонсо Хуниор
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|33’
|Ромеро Оскар
|Альмирон Мигель
|Коатес Себастьян
|Годин Диего
|46’
|Касерес Мартин
|Весино Матиас
|57’
|57’
|Гонсалес Карлос
|Габриэль Авалос
|57’
|Мартинес Эктор
|Эспинола Альберто
|Торрес Факундо
|Де Арраскаэта Джорджиан
|67’
|Суарес Луис
|Кавани Эдинсон
|68’
|73’
|Кубас Адриан
|Самудио Брайан
|74’
|Санчес Ричард
|Хименес Гастон
|Торрейра Лукас
|Вальверде Федерико
|76’
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|18
|Удары по воротам
|4
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|6
|Удары в створ
|0
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|5
|Фолы
|16
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|3
|Угловые
|0
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|2
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|0
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|2
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С 2007 года "гуарани" не могут победить "селесте". Эта безвыиграшная для Парагвая серия насчитывает восемь матчей, четыре из которых завершились мировым исходом, ровно как и встреча этих команд ранее в июне в отборе на ЧМ-2022 (0:0). Есть большие подозрения, что несмотря на желание Парагвая прервать череду неудач против Уругвая, парни Табареса реноме фафоритов встречи хотя бы частично оправдают и добудут необходимую для непопадания на Бразилию ничью.
С 2007 года "гуарани" не могут победить "селесте". Эта безвыиграшная для Парагвая серия насчитывает восемь матчей, четыре из которых завершились мировым исходом, ровно как и встреча этих команд ранее в июне в отборе на ЧМ-2022 (0:0). Есть большие подозрения, что несмотря на желание Парагвая прервать череду неудач против Уругвая, парни Табареса реноме фафоритов встречи хотя бы частично оправдают и добудут необходимую для непопадания на Бразилию ничью.