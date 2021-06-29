В 1 Муслера Фернандо Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

З 17 Винья Матиас Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 3 Годин Диего Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

З 2 Хименес Хосе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 90

П 6 Бентанкур Родриго Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 76

П 5 Весино Матиас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 57

П 10 Де Арраскаэта Джорджиан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Удары в каркас ворот: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 67

П 7 Де Ла Крус Николас Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

З 8 Нандес Наитан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

Н 21 Кавани Эдинсон Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 12 Кампанья Мартин

В 23 Рочет Серхио

З 13 Алессандро Гонсалес

З 11 Кандидо Камило

З 22 Касерес Мартин Ударов всего: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 33

З 19 Коатес Себастьян Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

П 24 Горриаран Фернандо

П 14 Торрейра Лукас Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 14

Н 26 Окампо Бриан

Н 20 Родригес Хонатан

Н 9 Суарес Луис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22