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Уэльс - Дания
Италия - Австрия

Текстовая онлайн трансляция матча Уэльс против Дания

Уэльс Логотип футбольный клуб Уэльс 0:4 Логотип футбольный клуб Дания Дания
Уэльс
0 : 4
завершен
сегодня, 19:00
Дания
Евро-2020, 1/8 финала
Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.173.331.88
Лига Ставок 4.50 3.05 2.02
Фонбет Live! 4.20 2.80 2.30
Мелбет 4.97 3.18 1.94
1XBET 4.56 3.26 2.02
BetBoom 4.56 3.04 2.02
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    26' Родон Джо (6)
     
    2
    40' Мур Киффер (13)
    40' Робертс Коннор (14) уходит с поля, Уильямс Неко (3) вышел на поле
     
    60' Моррелл Джо (16) уходит с поля, Уилсон Гарри (8) вышел на поле
     
    2
    78' Мур Киффер (13) уходит с поля, Робертс Тайлер (9) вышел на поле
    78' Джеймс Даниэл (20) уходит с поля, Брукс Давид (19) вышел на поле
     
    80' Брукс Давид (19)
     
    2
    90' Уилсон Гарри (8)
    90+3' Бэйл Гарет (11)
     
    27' (0:1) Дольберг Каспер (12) (Дамсгорд Миккел (14))
     
    48' (0:2) Дольберг Каспер (12)
     
    2
    60' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
    60' Дамсгорд Миккел (14) уходит с поля, Норгор Кристиан (15) вышел на поле
     
    69' Дольберг Каспер (12) уходит с поля, Корнелиус Андреас (21) вышел на поле
     
    2
    77' Ларсен Йенс Стрюгер (17) уходит с поля, Бойлесен Николай (26) вышел на поле
    77' Кьер Симон (4) уходит с поля, Андерсен Йоаким (2) вышел на поле
     
    88' (0:3) Мехле Йоаким (5) (Йенсен Матиас (24))
     
    90+6' (0:4) Брейтуэйт Мартин (9) (Корнелиус Андреас (21))
    Голы
    27’ 0:1 Дольберг Каспер
    ассистент Дамсгорд Миккел
    48’ 0:2 Дольберг Каспер
    88’ 0:3 Мехле Йоаким
    ассистент Йенсен Матиас
    90+6’ 0:4 Брейтуэйт Мартин
    ассистент Корнелиус Андреас
    Наказания
    Родон Джо 26’
    Мур Киффер 40’
    Брукс Давид 80’
    Уилсон Гарри 90’
    Бэйл Гарет 90+3’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Уильямс Неко Робертс Коннор 40’
    Уилсон Гарри Моррелл Джо 60’
    60’ Йенсен Матиас Дилейни Томас
    60’ Норгор Кристиан Дамсгорд Миккел
    69’ Корнелиус Андреас Дольберг Каспер
    77’ Бойлесен Николай Ларсен Йенс Стрюгер
    77’ Андерсен Йоаким Кьер Симон
    Робертс Тайлер Мур Киффер 78’
    Брукс Давид Джеймс Даниэл 78’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 16
    		1 Удары в створ 8
    		11 Фолы 8
    		1 Угловые 9
    		0 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		4 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 0
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Бен Зопилой (раскрыть)
    сегодня в 21:41
    Так про Черчесова я уже сказал!!!!!!!!!!!Это его ..... тактика,чуть что -назад и закидоны надзюбу,если пропускаем,то у тренера нет другого плана!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Этих двоих из сборной и норм тренера,который наладит атаку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    сегодня в 21:40
    "Все больны ... хендболом!" :))
    Рейс 821
    Рейс 821 ответ Бен Зопилой (раскрыть)
    сегодня в 21:40
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ Рейс 821 (раскрыть)
      сегодня в 21:39
      у нас разве что гандбол,вот туда бы Дзюбу - хотя правильнее хендбол.
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой ответ Ген Геныч (раскрыть)
      сегодня в 21:39
      Я это всё к чему.
      Сегодняшняя игра Уэльса (УЭЛЬСА, не Дании!) - никак не может изменить отношение к тому, что мы видели на протяжении 3 игр от России. Да чего там - и в подготовительном цикле, если честно. А так спорить и не демал.
      За хоккей тут не я затеял, но когда наши "лярдеры" на коньках еле уползли от сборной Германии (ПО ХОККЕЮ!) в памятном матче - тут я стал понимать, что что-то расстроилось в самой консерватории...
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      сегодня в 21:36
      был бы в Уэллсе не Бэйл,а Дзюба - обязательно забили гол престижа.
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Бен Зопилой (раскрыть)
      сегодня в 21:36
      А что в Хоккее ни так,то что проиграли Канаде что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))Так Канадцы после нас,разнесли лучшую команду на том ЧМ-США,а потом еще и Финнов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тихой сапой так подкрались и всех уделали!!!!!!!!!!!!!!!!!
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответ Дима Логинов (раскрыть)
      сегодня в 21:35
      На счёт Миранчука перегибаешь, он выходил и играл на своем уровне, как и Головин и реально хорошо играл, но даже такие футболисты как Левандовски не способны затащить в одиночку или вдвоём, особенно когда тренер самодур
      Ген Геныч
      Ген Геныч ответ Бен Зопилой (раскрыть)
      сегодня в 21:34
      Так с этим то я согласен-кто их любит то!!!!!!!!!!!!!!!!А игроков трогать не надо!!!!!!!!!!!!!!Для меня сборная-это ни Дзюба и Черчесов ,а остальные игроки и к ним у меня претензий по Евро нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да ошиблись,Сёмин привез-он всегда привозит -тут вопросы к Черчесову!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!К Шунину вопросов нет,так же как и к Зобнину,который первый раз так ошибся за все время и к Сафонову с первым голом Дании!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ФАНАТ_number one
      ФАНАТ_number one
      сегодня в 21:33
      даже не заметили легко и как на тренировке.
      Бен Зопилой
      Бен Зопилой ответ Рейс 821 (раскрыть)
      сегодня в 21:32
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        сегодня в 21:31
        У нас ни команда Куманов,бекенбауэров и Кройфов !!!!!!!!!!!!!!!!!У нас сборная из игроков РПЛ,которая в последние 2 года в ЕК провалилась с треском!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Какого вы ждали результата то?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Да,при другом бы тренере в атаке сыграли бы лучше и в целом агрессивнее,но результата это не поменяло бы!!!!!!!!!!!


        Я писал еще до Евро,что наш максимум в этой группе-это 1-3 очков!!!!!!!!!!!!!!!!!У кого нам по силам было выиграть,мы выиграли!!!!!!!!!!!!Я сейчас сборную не люблю не из за того,что у нас игроки дно и играть не умеют и из Дзюбы,который стоит и из за Черчесова,который ставит трусливую тактику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 21:30
        Сильнее или слабее Уэльса - это беспредметный разговор, на который могла дать ответ только прямая встреча с Уэльсом в сетке. Имеет смысл сравнивать себя хотя бы со своим уровнем - который был раньше. После Хиддинка идет ползучая деградация. Какие бы локальные отклонения не случались - общий тренд - на сползание вниз. Поэтому отрицательное отношение должно быть - и оно будет, чем дальше, тем больше. И не только к сборной, к Дзюбе или к Черчесову - а и к минспорта, и ко всем этим газзаевым, что окопались в думах, палец о палец не ударив, чтобы что-то поменять на гос.уровне - а теперь грызущихся как пауки в банке.
        Рейс 821
        Рейс 821
        сегодня в 21:25
        Дания порвет наших в 10 матчах из десяти. Хоть ставь нового тренере хоть готовься пять лет все равно проиграем. Футбол это не наш вид спорта. Наше хоккей биатлон
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Бен Зопилой (раскрыть)
        сегодня в 21:24
        Ну а мы что,сильней Уэльса того же-я сомневаюсь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мы на таком же уровне!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Другое дело,что Черчес ставил игру команде такую трусливую!!!!!!!!Мы бы все равно проиграли бы Бельгии и Дании-это и так ясно было,но при другом тренере ,мы хоть в атаке играли бы на нормальном уровне!!!!!!!!!!!!!!!Итога этого конечно бы не изменило,но безвольности не было бы и не было бы такого чувства ненависти к сборной!!!!!!!!!!!!!!!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        сегодня в 21:23
        УДании сумасшедший настрой. Они играют и за себя и за товарища, который уже вряд ли в футбол вернётся. На таком кураже они порвут любого. Молодцы
        Dima salev
        Dima salev
        сегодня в 21:18
        Ошибки наши футболисты дают Датчанам заряд и кураж.
        Они с этим зарядкой могут дойти до полуфинала.
        Теперь после разгрома Уэльс начинается болтовни наши футболисты
        galem72
        galem72
        сегодня в 21:17
        У черчеса появилось оправдание. Датчан с победой!
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 21:16
        Ну вот не надо. Играли наши в матче с датчанами плохо и безвольно. Детские ошибки наши допускали и с бельгийцами, и даже с финнами. Косячил каждый, включая вратарей. Ни инд.мастерства, ни командной тактики. То, что Россия, имя в 25 раз больше население (!) и примерно равную с Данией историю развитию футбола - не может собрать 11чел+ запасные и более-менее профессиональный тренер - это НЕ надо ругать? Ругать и гнать надо только Дзюбу???
        Вячеслав Салтыков
        Вячеслав Салтыков
        сегодня в 21:15
        Наши крупно проиграли чтобы Дания на кураже обыграла обидчиков
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ ozdo (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 21:14
        Уэльс тогда тоже дно!!!!!!!!!!!!!!!!Реально у кого мы могли выиграть-мы выиграли !!!!!!!!!!!!!!У Дании или Бельгии смогут выиграть только команды уровня Италии,Германии и тд!!!!!!!!!!!!!!!!!Ты что ,хочешь сказать,что наши должны были играть на этом Евро как Италия или та же Дания?!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))У нас нет таких игроков в составе-ни одного!!!!!!!!!

        Про Черчесова согласен-его и Дзюбу из сборной убирать срочно!!!!!!!!!!!!!!!!
        People Funny
        People Funny ответ Таганский (раскрыть)
        сегодня в 21:12
        Скажет: "Если бы мы обыграли Данию, то сегодня прошли бы этот Уэльс и были бы в четвертьфинале, просто не повезло, что чуть-чуть не дожали датчан"
        steelhead
        steelhead ответ d_fincher (раскрыть)
        сегодня в 21:09
        Что вам ответить? Если не Черчесов, то кто???)))))))))) Для 146% 56ов прокатывает, кстати.
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        сегодня в 21:07, ред.
        Все ругали наших и говорили,что позорно Дании проиграли,а оно вон как получается!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Уэльс ни создал у ворот Дании вообще ничего,наши создали в 2 раза больше опасности у их ворот!!!!!!!!!!!!!!!И не надо говорить,что это мол 1/8 и Дания тут играла во всю силу т.к матч со сборной России был матчем жизни и смерти для Дании,недаром они говорили до матча,что выходят на этот матч как на финал,а игрок дании ,после выигрыша у наших сказал,что эиа победа,важнее победы в ЛЧ для него!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


        Наши то сыграли намного лучше Уэльса с Данией,хоть тоже проиграли 4-1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        И Черчесов не лукавил,когда говорил,что матч с Данией был лучшем матчем для нас на этом Евро!!!!!!!!!!!!!!!!Мы явно ни сильней Уэльса того же,но мы хоть что то навязали и могли даже вести в счете.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Зря вы Россию так хейтили!!!!!!!!!!Черчесова и Дзюбу убирать надо-это 100%,но к остальным ребятам вопросов нет,даже к Зобнину,который раз в жизни так ошибся!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Бен Зопилой
        Бен Зопилой
        сегодня в 21:06
        У Дании, конечно, в самом начале было жесткое испытание.
        Слабых духом испытания ломают. Сильных - закаляют и сплачивают.
        А еще и футбол у них поставлен...
        112910415
        112910415
        сегодня в 21:05, ред.
        Датчане с каждым матчем все круче!
        Oplot
        Oplot
        сегодня в 21:04, ред.
        Наша команда в отличии от Уэльса показала с Данией сексуально-достойный футбол и с учетом того что им очень повезло с нами.Голы с 40ка метров не каждый день забивают.А тут в одну калиточку!
        dok66
        dok66
        сегодня в 21:04
        Дания просто отожгла !
        Дима Логинов
        Дима Логинов ответ УЕСКА (раскрыть)
        сегодня в 21:04
        Раз в год и Миранчук стреляет. Тем более с финнами, уж в такой игре не забить дзюбину "трёшку"...ну...так ведь не забили даже им.
        Дима Логинов
        Дима Логинов ответ bsww (раскрыть)
        сегодня в 21:02
        Поставил на точный счёт 0-3. Потирал руки. Брейтуэйта ненавижу :)
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