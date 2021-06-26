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0 : 4
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Йохан Кройф Арена (Амстердам)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|27’
|0:1
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Дольберг Каспер
ассистент Дамсгорд Миккел
|48’
|0:2
|Дольберг Каспер
|88’
|0:3
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Мехле Йоаким
ассистент Йенсен Матиас
|90+6’
|0:4
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Корнелиус Андреас
|Родон Джо
|26’
|Мур Киффер
|40’
|Брукс Давид
|80’
|Уилсон Гарри
|90’
|Бэйл Гарет
|90+3’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уильямс Неко
|Робертс Коннор
|40’
|Уилсон Гарри
|Моррелл Джо
|60’
|60’
|Йенсен Матиас
|Дилейни Томас
|60’
|Норгор Кристиан
|Дамсгорд Миккел
|69’
|Корнелиус Андреас
|Дольберг Каспер
|77’
|Бойлесен Николай
|Ларсен Йенс Стрюгер
|77’
|Андерсен Йоаким
|Кьер Симон
|Робертс Тайлер
|Мур Киффер
|78’
|Брукс Давид
|Джеймс Даниэл
|78’
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|11
|Удары по воротам
|16
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|1
|Удары в створ
|8
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|11
|Фолы
|8
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|1
|Угловые
|9
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|0
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|4
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|0
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|1
|Удаления
|0
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Миранчук - игрок Аталанты, лавочник, выходящий на замены. Зато посмотрите как он мучается в сборной и мучает всех нас видом своих неточных пасов, навесов в никуда и демонстрацией всей красоты спортивной ходьбы.
Почему наши такие...такие...да ну их нафиг.
По игре. Перед матчем звонит приятель, который на уровне футбола знает только названия нескольких клубов вроде ПСЖ или МЮ, и спрашивает меня - на кого сделать ставку? Говорю - ставь на Данию. Поставил. На 15-й минуте матча звонит снова - а как отменить ставку, мне не нравится как играют датчане? Говорю - подожди, они ещё разгромят Уэльс...
Отличная команда, великолепная заточенность на результат. Голландцам будет крайне трудно в четвертьфинале с датчанами. А главное их преимущество - в матче может феерить любой игрок. В одном игру и результат делают одни игроки, в другой - совершенно другие. Как вот подстроиться к такой команде? Молодцы!
Миранчук - игрок Аталанты, лавочник, выходящий на замены. Зато посмотрите как он мучается в сборной и мучает всех нас видом своих неточных пасов, навесов в никуда и демонстрацией всей красоты спортивной ходьбы.
Почему наши такие...такие...да ну их нафиг.
По игре. Перед матчем звонит приятель, который на уровне футбола знает только названия нескольких клубов вроде ПСЖ или МЮ, и спрашивает меня - на кого сделать ставку? Говорю - ставь на Данию. Поставил. На 15-й минуте матча звонит снова - а как отменить ставку, мне не нравится как играют датчане? Говорю - подожди, они ещё разгромят Уэльс...
Отличная команда, великолепная заточенность на результат. Голландцам будет крайне трудно в четвертьфинале с датчанами. А главное их преимущество - в матче может феерить любой игрок. В одном игру и результат делают одни игроки, в другой - совершенно другие. Как вот подстроиться к такой команде? Молодцы!
Победили. Прошли.
А есть сборные, которые ставят дзюбол 4 года, потом ставят задачу и проваливают её. Сами поставили - сами провалились. И самое интересное - у меня такое чувство (не знаю, как у вас), что я попал во временную аномалию: ощущаю себя так же, как после вылета нашей сборной с ЕВРО. Кажется, я все еще жду, что Стаса уволят. Потому что он провалил задачу. Получая в 10 раз больше тренера датчан. Еще раз: он ПРОВАЛИЛ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ. Вопрос: почему время идет, а сообщения о его увольнении всё еще не пришло? Я будто в фильме День Сурка.
Победили. Прошли.
А есть сборные, которые ставят дзюбол 4 года, потом ставят задачу и проваливают её. Сами поставили - сами провалились. И самое интересное - у меня такое чувство (не знаю, как у вас), что я попал во временную аномалию: ощущаю себя так же, как после вылета нашей сборной с ЕВРО. Кажется, я все еще жду, что Стаса уволят. Потому что он провалил задачу. Получая в 10 раз больше тренера датчан. Еще раз: он ПРОВАЛИЛ ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ. Вопрос: почему время идет, а сообщения о его увольнении всё еще не пришло? Я будто в фильме День Сурка.