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1 : 2
завершен
02 июля 2021, 22:00
пятница
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|31’
|0:1
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Барелла Николо
ассистент Верратти Марко
|44’
|0:2
|Инсинье Лоренцо
|Лукаку Ромелу
|1:2(П)
|45+2’
|13’
|Верратти Марко
|Тилеманс Юри
|21’
|90’
|Берарди Доменико
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мертенс Дрис
|Тилеманс Юри
|69’
|Шадли Насер
|Менье Тома
|69’
|Прат Деннис
|Шадли Насер
|73’
|74’
|Кристанте Бриан
|Верратти Марко
|74’
|Белотти Андреа
|Иммобиле Чиро
|79’
|Берарди Доменико
|Инсинье Лоренцо
|79’
|Эмерсон
|Спинаццола Леонардо
|90+1’
|Толой Рафаэль
|Кьеза Федерико
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|10
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|13
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|9
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|2
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Италия первый тайм отыграла в своём новом атакующем стиле, а второй в своём классическом. Бельгия к этому оказалась не готова. Единственное светлое пятно - молодой Доку, который понравился за одну игру больше, чем Мбаппе за весь турнир.
Бельгии спасибо, Италию ждём на экзамене против испанцев.
Италия первый тайм отыграла в своём новом атакующем стиле, а второй в своём классическом. Бельгия к этому оказалась не готова. Единственное светлое пятно - молодой Доку, который понравился за одну игру больше, чем Мбаппе за весь турнир.
Бельгии спасибо, Италию ждём на экзамене против испанцев.