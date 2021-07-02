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Бельгия - Италия
Швейцария - Испания

Протокол матча Бельгия против Италия

Бельгия Логотип футбольный клуб Бельгия 1:2 Логотип футбольный клуб Италия Италия
Бельгия
1 : 2
завершен
02 июля 2021, 22:00
пятница
Италия
Евро-2020, 1/4 финала
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.463.102.44
Лига Ставок 3.40 3.15 2.35
Фонбет Live! 3.20 3.20 2.50
Мелбет 3.24 3.26 2.40
1XBET 3.22 3.14 2.58
BetBoom 3.43 3.13 2.31
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    21' Тилеманс Юри (8)
     
    45+2' (1:2) Лукаку Ромелу (9)
     
    2
    69' Тилеманс Юри (8) уходит с поля, Мертенс Дрис (14) вышел на поле
    69' Менье Тома (15) уходит с поля, Шадли Насер (22) вышел на поле
     
    73' Шадли Насер (22) уходит с поля, Прат Деннис (26) вышел на поле
     
    13' Верратти Марко (6)
     
    31' (0:1) Барелла Николо (18) (Верратти Марко (6))
     
    44' (0:2) Инсинье Лоренцо (10)
     
    2
    74' Верратти Марко (6) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
    74' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
     
    2
    79' Инсинье Лоренцо (10) уходит с поля, Берарди Доменико (11) вышел на поле
    79' Спинаццола Леонардо (4) уходит с поля, Эмерсон (13) вышел на поле
     
    2
    90' Берарди Доменико (11)
    90+1' Кьеза Федерико (14) уходит с поля, Толой Рафаэль (25) вышел на поле
    Голы
    31’ 0:1 Барелла Николо
    ассистент Верратти Марко
    44’ 0:2 Инсинье Лоренцо
    Лукаку Ромелу 1:2(П) 45+2’
    Наказания
    13’ Верратти Марко
    Тилеманс Юри 21’
    90’ Берарди Доменико
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мертенс Дрис Тилеманс Юри 69’
    Шадли Насер Менье Тома 69’
    Прат Деннис Шадли Насер 73’
    74’ Кристанте Бриан Верратти Марко
    74’ Белотти Андреа Иммобиле Чиро
    79’ Берарди Доменико Инсинье Лоренцо
    79’ Эмерсон Спинаццола Леонардо
    90+1’ Толой Рафаэль Кьеза Федерико
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 14
    		4 Удары в створ 3
    		16 Фолы 13
    		9 Угловые 5
    		1 Офсайды 2
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    gavryushabuk
    gavryushabuk ответ Кьянти (раскрыть)
    06 июля в 13:17
      Кьянти
      Кьянти ответ gavryushabuk (раскрыть)
      04 июля в 13:10
      Прошлое еаро, это 4 года назад с тех пор Бельгия мало кому проигрывала, я точно не помню, но может быть пару тройку раз в не очень важных матчах.

      А что до Италии, то она никогда не была середняком, потому что в любом составе и состоянии она способна, выгесьи кого угодно. Кстати,м таких команд в Европе, от которых всегла исзолит опасность всего две: Германия и Италия. Не случайно они 4-х кратные ЧМ.
      gavryushabuk
      gavryushabuk ответ juvenale (раскрыть)
      04 июля в 12:58, ред.
      Финал Евро, замечательно. У нас вон Хорватия была в финале ЧМ, они от этого стали суперсборной?
      juvenale
      juvenale ответ gavryushabuk (раскрыть)
      03 июля в 20:04
      ага и в 2012 середняком была)))
      sir_Alex
      sir_Alex ответ 3_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
      03 июля в 19:03
      Ясно-понятно 😉😂 удачи!
      Futurista
      Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
      03 июля в 18:17, ред.
      Победила бы Бельгия или нет на игровые навыки Брюйне это как повлияет?)...меня его деньги тоже не интересуют...и радоваться за него не собираюсь)...
      протон1
      протон1
      03 июля в 17:43
      представить только еси бы россия играла с италий. счет быть может 10-0
      isamsn
      isamsn ответ Timur132 (раскрыть)
      03 июля в 15:23
      Мячом в итальянские попы вместо ворот попадали.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
      03 июля в 15:11
      Я не люблю считать чужие деньги, в этом нет никакого смысла. Меня больше интересуют его игровые навыки.
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин ответ gavryushabuk (раскрыть)
      03 июля в 13:38, ред.
        gavryushabuk
        gavryushabuk ответ Кьянти (раскрыть)
        03 июля в 12:21
        Ну начнём с Уэльса, вообще-то, который их уделал как щенят на прошлом Евро. Ну а что Италия, опять же: после триумфа ЧМ06 Италия - середняк объективно.
        Richard von Rammstein
        Richard von Rammstein ответ da da da (раскрыть)
        03 июля в 12:16
        Ахаха, итальянцы уверенно прошли Бельгию, более слабых испанцев они вообще легко обыграют
        Кьянти
        Кьянти ответ gavryushabuk (раскрыть)
        03 июля в 11:28
        "...Вытирают ноги все кому не лень..."

        Это Фоанция-то с Италией все кому не лень?
        sir_Alex
        sir_Alex ответ 3_DEIVID (комментарий удален) (раскрыть)
        03 июля в 11:26
        И итальянцы победили, у которых "и моментов то нет" 😁😂😉
        galem72
        galem72
        03 июля в 10:35
        Жаль, но Бельгия сделала своё дело в прошлом туре. Италию с победой! ))
        gavryushabuk
        gavryushabuk
        03 июля в 10:30, ред.
        Опять перепиаренных утёрли, да что ж такое. АНИ ЖИ СУПИРЗВЁЗДЫ, ТАМ ЖЕ ДЕ БРЕВНО! А, бревно опять проковырялось в носу весь матч против серьёзного соперника? Ну ещё бы, это ж не с финнами и датчанами триумфально отскакивать. Каждый год эти слюни про "суперзвёзд", каждый год в рейтинге подъезда они первые и каждый крупный турнир об них вытирают ноги все, кому не лень.
        Rheinfall
        Rheinfall
        03 июля в 09:36
        Вешайся Испания.
        Feanor1993
        Feanor1993
        03 июля в 09:32
        С победой
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
        03 июля в 09:29
        понять не возможно выходя с таким составом бельгия умудряется играть на контратаках ,надо было играть в давление
        CАRLOS
        CАRLOS ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
        03 июля в 07:43
        Давно всё куплено, Евро выиграет Англия.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        03 июля в 07:42, ред.
        Повезл итальянцам, второй тайм играли на отбой !
        112910415
        112910415
        03 июля в 07:37
        Итальянцы лучше играли
        Владимир Ушаков
        Владимир Ушаков
        03 июля в 07:31
        Италия была хороша, Бельгии не повезло во втором тайме, упустили два хороших шанса, но в целом рад вывеске в полуфинале Италия-Испания. А бельгийское поколение похоже упустило шанс выиграть что-либо.
        fanliverpoolfan llll
        fanliverpoolfan llll
        03 июля в 07:21
        Финал Англия Италия
        Санчо Панса
        Санчо Панса
        03 июля в 05:58
        Да, Италия была хороша, особенно в первом тайме! Жаль, конечно, что не дошло до серии послематчевых пенальти или хотя бы овертайма) Болельщиков Скуадра Адзурры с заслуженной победой!
        Баобаб
        Баобаб
        03 июля в 05:04, ред.
        Очередной раз убеждаюсь в распиаренности бельгийцев. Типичная Англия времён Бэкхема, гонору до шиша, а всё без толку.
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        03 июля в 03:32
        Опять бельгия проиграла нашим !
        амурец
        амурец
        03 июля в 03:28
        в матче с Португальцами Бельгии просто повезло, и сегодня Италия была лучше, хотя если честно хотелось победы Бельгии
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
        03 июля в 03:21
        Италия не выиграет Евро.
        Дрючик 76
        Дрючик 76
        03 июля в 02:17, ред.
        Блин соккер,неужели нельзя отдельно новость пустить?Нет,надо весь матч пролистать и потерять мысль!)
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