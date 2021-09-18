В 1 Поуп Ник Голов пропущено: 1 Выносы: 3 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 2 Лоутон Мэттью Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

З 6 Ми Бен Ударов всего: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 5 Тарковски Джеймс Ударов всего: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 45 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 90

З 3 Тэйлор Чарли Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 8 Браунхилл Джош Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 18 Вествуд Эшли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

П 7 Гудмундссон Йохан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 57

Н 10 Барнс Эшли Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 57

Н 9 Вуд Крис Ударов всего: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 82

П 11 Макнил Дуайт Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 15 Точные навесы: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 13 Хеннесси Уэйн

З 26 Бардсли Филлип

З 22 Коллинз Натан

З 23 Питерс Эрик

П 4 Корк Джек

П 17 Леннон Аарон

Н 27 Выдра Матей Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 33

Н 20 Корне Максвел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 33

Н 19 Родригес Джей Ударов всего: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 8

Пропускают