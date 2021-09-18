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Бернли - Арсенал
Вулверхэмптон - Брентфорд
Ливерпуль - Кристал Пэлас
Манчестер Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Уотфорд
Астон Вилла - Эвертон

Протокол матча Бернли против Арсенал

Бернли Логотип футбольный клуб Бернли 0:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) Арсенал
Бернли
0 : 1
завершен
18 сентября 2021, 17:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 101 - 340
Очков за игру в нац. чемп.: 0.3 - 0.8
Средний возраст: 28.7 - 24
Легионеров: 2 - 7
Схемы: 4-4-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 1
Арсенал
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 5 тур
Стадион Тюрф Мур, зрителей: 20000
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.863.682.03
Фонбет 3.70 3.60 2.00
Мелбет 4.14 3.69 1.93
1XBET 3.80 3.78 2.04
BetBoom 3.60 3.70 2.06
 
20' Барнс Эшли (10)
 
29' Вествуд Эшли (18)
 
2
57' Гудмундссон Йохан (7) уходит с поля, Корне Максвел (20) вышел на поле
57' Барнс Эшли (10) уходит с поля, Выдра Матей (27) вышел на поле
 
82' Вуд Крис (9) уходит с поля, Родригес Джей (19) вышел на поле
 
30' (0:1) Эдегор Мартин (8)
 
61' Смит-Роу Эмиль (10) уходит с поля, Локонга Альберт-Мбойо (23) вышел на поле
 
2
78' Партей Томас (5) уходит с поля, Мэйтленд-Найлз Эйнсли (15) вышел на поле
78' Тирни Киран (3) уходит с поля, Тавареш Нуно (20) вышел на поле
 
90+2' Тавареш Нуно (20)
Голы
30’ 0:1 Эдегор Мартин
Наказания
Барнс Эшли 20’
Вествуд Эшли 29’
90+2’ Тавареш Нуно
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Корне Максвел Гудмундссон Йохан 57’
Выдра Матей Барнс Эшли 57’
61’ Локонга Альберт-Мбойо Смит-Роу Эмиль
78’ Мэйтленд-Найлз Эйнсли Партей Томас
78’ Тавареш Нуно Тирни Киран
Родригес Джей Вуд Крис 82’
Статистика
 18 Удары по воротам 13
3 Удары в створ 3
9 Фолы 8
8 Угловые 3
4 Офсайды 2
45% Владение мячом 55%
2 Cэйвы 3
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ aNOOBis (раскрыть)
19 сентября в 11:20
Контактами бы обменялись.
aNOOBis
aNOOBis ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 22:43
как-то драматично...
можно же просто не заходить, да и всё, зачем удаляться?
Лет 10 на соккере с ним общались, жаль терять единомышленника
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 22:27
Понятно. Я 98% времени на мобильной версии.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
18 сентября в 21:38
А что с ним случилось?
aNOOBis
aNOOBis
18 сентября в 21:33
Парти вроде не травмировался, всего лишь судороги были, попросил замену
Nazi
Nazi
18 сентября в 19:58
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 сентября в 18:32
    Очень хочется выстоять против ВЕЛИКОГО Бернли
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 сентября в 18:31
    Томас Парти видимо опять поломался, замену просит
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 сентября в 18:29
    Смотри, и пендаль отменили Рамсдейл ещё и фартовый
    aNOOBis
    aNOOBis
    18 сентября в 18:16
    Дифирамбы Рамсдейлу петь ещё рано, но по моим субъективным ощущениям он меньше пожарит при выходе из под прессинга, хладнокровия больше, хотя может это напускное
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