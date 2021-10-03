В 1 Мартинес Эмилиано Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 33 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 96

З 4 Конса Эзри Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

З 5 Мингс Тайрон Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 96

П 3 Таргетт Мэтт Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 5 Перехваты: 3 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

З 30 Хос Кортни Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

П 2 Кэш Мэтти Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 96

П 6 Луис Дуглас Фолов совершено: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 96

П 7 МакГинн Джон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 96

П 41 Рэмзи Якоб Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 69

Н 20 Ингс Дэнни Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 89

Н 11 Уоткинс Олли Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 12 Стир Джед

З 16 Туанзебе Аксель

З 18 Янг Эшли

П 10 Буэндия Эмилиано Всего навесов: 3 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 27

П 19 Накамба Марвелус

П 32 Филоген-Бидас Джейден

П 21 Эль-Гази Анвар

Н 35 Арчер Кэмерон Минут сыграно: 7