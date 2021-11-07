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Арсенал - Уотфорд
Эвертон - Тоттенхэм
Лидс - Лестер Сити
Вест Хэм - Ливерпуль

Протокол матча Арсенал против Уотфорд

Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 1:0 Логотип футбольный клуб Уотфорд Уотфорд
Арсенал
1 : 0
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 284 - 77.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1
Средний возраст: 23.9 - 29.9
Средний рост: 182.4 - 182.3
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-4-1-1 - 4-1-4-1
Серия побед: 3 - 0
Уотфорд
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 11 тур
Стадион Эмирейтс
Арсенал Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон) 1:0 Логотип футбольный клуб Уотфорд Уотфорд
97:04
Арсенал
Уотфорд
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.908.46
Фонбет 1.45 4.55 7.00
Мелбет 1.47 4.88 7.50
1XBET 1.43 5.00 8.30
BetBoom 1.46 4.77 7.26
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    20' Локонга Альберт-Мбойо (23)
     
    30' Томиясу Такехиро (18)
     
    36' (0:0) Нереализованный пенальти Обамеянг Пьер-Эмерик (14)
     
    52' Обамеянг Пьер-Эмерик (14)
     
    56' (1:0) Смит-Роу Эмиль (10)
     
    69' Ляказетт Александр (9) уходит с поля, Эдегор Мартин (8) вышел на поле
     
    80' Габриэль (6)
     
    86' Смит-Роу Эмиль (10) уходит с поля, Эль-Нени Мохамед (25) вышел на поле
     
    90+3' Сака Букайо (7) уходит с поля, Мартинелли Габриэл (35) вышел на поле
     
    10' Кинг Джошуа (7)
     
    31' Куцка Юрай (33)
     
    54' Сиссоко Мусса (19)
     
    62' Туфан Озан (18) уходит с поля, Жоао Педро (10) вышел на поле
     
    74' Деннис Эммануэль (25) уходит с поля, Кучо (29) вышел на поле
     
    89' Куцка Юрай (33)
     
    90+4' Кэткарт Крэйг (15) уходит с поля, Флетчер Эшли (17) вышел на поле
    Голы
    Смит-Роу Эмиль 1:0 56’
    Наказания
    10’ Кинг Джошуа
    Локонга Альберт-Мбойо 20’
    Томиясу Такехиро 30’
    31’ Куцка Юрай
    Обамеянг Пьер-Эмерик 52’
    54’ Сиссоко Мусса
    Габриэль 80’
    89’ Куцка Юрай
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Жоао Педро Туфан Озан
    Эдегор Мартин Ляказетт Александр 69’
    74’ Кучо Деннис Эммануэль
    Эль-Нени Мохамед Смит-Роу Эмиль 86’
    Мартинелли Габриэл Сака Букайо 90+3’
    90+4’ Флетчер Эшли Кэткарт Крэйг
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 7
    		6 Удары в створ 1
    		6 Фолы 19
    		4 Угловые 2
    		3 Офсайды 3
    		61% Владение мячом 39%
    		1 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 22:59
    Арсенал возвращается в зону Лига Европы Наконец-то Артета взялся за дело.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Я тебе говорю.) Стевьенберг -это профессор футбола. Артета еще слаб. Даже Гигз в сборной Уэльса добился хороших результатов за счет Стевьенберга.
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Van Vanovich (раскрыть)
    вчера в 21:05
    Это заявление требует каких-то подтверждений
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 20:31, ред.
    Если бы не помощник голландец Стевьенберг, Артету уволили бы. Благодаря Стевьенбергу такие результаты.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 20:30
    МЮ дожились, их обошел Арсенал, который был в подвале таблицы.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 19:29
    Не плохая серия, продлить бы на выезде в следующем. Надеемся, голы для Ливерпуля оставили)
    Тристан
    Тристан
    вчера в 19:03
    Победа с душком, вынужден признать, у канониров болячки остались прежние, главная из них - они не могут играть против высокого прессинга. Подтверждение увидим с Ливерпулем в следующем туре
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:57, ред.
    3 очка "с душком". Забили после несоблюдения Fair play
    azkan
    azkan
    вчера в 18:56
    Всё! С трудной и трудовой победой канониров! Гол конечно не очень правильный. Но справедливо победили!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ Тристан (раскрыть)
    вчера в 18:52
    Мартинелли потерял "моджо"...
    Последнее время бледная тень себя самого
    azkan
    azkan
    вчера в 18:51
    Нет, не насядут...вдесятером
    Тристан
    Тристан
    вчера в 18:47
    Артету опять клинит на Обаме, давно уже поменял бы на Мартинелли
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:46
    ...а Рамсдейл решил чудить :-)
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:45
    Рамсдейл! тащи как боженька!
    azkan
    azkan
    вчера в 18:45
    Ай яй яй не воспользовались ошибкой; Это был шанс
    azkan
    azkan
    вчера в 18:44
    Сейчас шершни насядут. Валидольно закончит матч Артета)
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:43, ред.
    Хочу сказать, что по Джаке не соскучился, он последнее время совершал полезные действия, но без него игра в обороне кажется надежней
    azkan
    azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 18:41
    Оказывается не закатился бы) Но все равно не надо было этого делать. Ведь видел что в офсайде.
    azkan
    azkan ответ zdeniss (раскрыть)
    вчера в 18:38
    ))) Супер!
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:35
    Наверное, Раньери что-то мутит, типа, научный подход...нано-технологии
    zdeniss
    zdeniss
    вчера в 18:35
    у Обамы отличная результативность - минус два гола!)))
    Mustained
    Mustained
    вчера в 18:34
    Обама вредитель
    azkan
    azkan ответ aNOOBis (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Новые технологии...
    aNOOBis
    aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 18:34
    Там бы и без Обамы закатилось, да :-D
    azkan
    azkan
    вчера в 18:33
    Обамеянг)))) Ну зачем трогать чужой мяч?! Испортил красивый гол.
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:32, ред.
    Одегор вышел, первым делом, получив мяч, пошел на троих и упал, любит падать.
    Напоминает мне одного товарища тоже на "О", тоже из Реала и падать любил очень :-)
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:28, ред.
    Чё у них на спине за коробки под майками? Кто в курсе? GPS что ли? Раньше не замечал таких...
    У игроков Арсенала таких нет, только у Уотфорда
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 18:18
    Не честно, конечно, надо возвращать мячи по Fairplay...
    Смитти теперь наше ВСЁ
    azkan
    azkan
    вчера в 18:16
    Болелы Уотфорда в охуе...)
    azkan
    azkan
    вчера в 18:16
    Не по джентльменски поступили и забили красивый гол)))
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