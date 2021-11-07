В 1 Фостер Бен Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пенальти отражено: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 21 Кико Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 7 Пасы: 39 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 15 Кэткарт Крэйг Выносы: 5 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 89

З 13 Н'Кулу Николя Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 7 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

З 3 Роуз Дэнни Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 33 Куцка Юрай Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

П 19 Сиссоко Мусса Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

П 18 Туфан Озан Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 62

П 25 Деннис Эммануэль Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 74

Н 7 Кинг Джошуа Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 23 Сарр Исмаила Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Бахманн Даниэль

З 11 Масина Адам

З 31 Сиерральта Франсиско

З 5 Эконг Уильям

П 8 Клеверли Том

Н 10 Жоао Педро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 28

Н 29 Кучо Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 16

Н 2 Нгакиа Жереми

Н 17 Флетчер Эшли Отборы: 1 Минут сыграно: 1

Пропускают

(З) - Травма бедра

Не играл с 02.10.21 , с ним 3 из 10 очков в нац. чемпионате Кабаселе Кристиан (З) - Травма бедра

(П) - Ушиб

Не играл с 30.10.21 , с ним 6 из 10 очков в нац. чемпионате Сема Кен (П) - Ушиб