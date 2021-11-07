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Угадай футболиста
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Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
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Фэнтези-футбол
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ЛЧмания
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Последнее время бледная тень себя самого
Последнее время бледная тень себя самого
Напоминает мне одного товарища тоже на "О", тоже из Реала и падать любил очень :-)
Напоминает мне одного товарища тоже на "О", тоже из Реала и падать любил очень :-)
У игроков Арсенала таких нет, только у Уотфорда
У игроков Арсенала таких нет, только у Уотфорда
Смитти теперь наше ВСЁ
Смитти теперь наше ВСЁ