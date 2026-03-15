Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Испания. Примера 2025/2026

«Реал» разгромил «Эльче»

сегодня, 01:09
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» победил «Эльче» со счетом 4:1.

У мадридцев голы забили Антонио Рюдигер (39), Федерико Вальверде (44), Дин Хёйсен (66) и Арда Гюлер (89). На 85-й минуте гости отыграли один мяч за счет автогола Мануэля Анхеля.

«Реал» идет 2-м с 66 очками, «Эльче» — 17-й (26 очков).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сортировать
Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 15:01
Чем дольше не будет Мбаппе, тем больше шансов у Вальверде.
Qvincy30
Qvincy30 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 15:01
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 14:58
    Заметьте господа, нет Мбаппе уже 3-4 тура и команда заиграла. Да, много молодых и не опытных, но они играют в футбол, а не на «лидера» атаки. Ровно так же и в ПСЖ было. Чем дольше его не будет, тем большего прогресса добьётся команда.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Qvincy30 (раскрыть)
    сегодня в 13:33
    И я про Реал, а не про дырки. С таким соперником как Эльче молодёжи много, но с более сильным не выпустят.
    Смелости не хватит. Барселона - это пример того, как нужно доверять молодёжи, делать на академию основной упор.
    Hamman
    Hamman
    сегодня в 13:10
    Все голы у игроков Реала получились шикарные. Одно загляденье!
    Qvincy30
    Qvincy30 ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    При чем тут Барселона?))) Я про реал пишу, мне на Барселона поровну. Захочет тренер, выпустит кого то из молодых, он это и делает в большинстве матчей, нет значит нет. Зачем свою любимую, во все дырки пихать?) Боишься что о ней забудут, помним мы о ней, не переживай.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 11:11
    Родри выиграл много чего и был ключевым игроком, а сливочные вечно принижают чужие успехи.
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ Qvincy30 (раскрыть)
    сегодня в 11:09
    Вот пусть в класико они выйдут и покажут себя. Барселона постоянно играет молодняком, половина состава свои игроки.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:09
    Даёшь Вальверде Золотой мяч !!!
    А что, если Родри получил хз за что, то почему бы и нет?
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 09:32
    Не сомневался в победе хозяев
    tqfc5z27a4r9
    tqfc5z27a4r9
    сегодня в 08:57
    Похоже Реал на подъёме - начали много забивать.
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 08:40
    Гол Гюлера, это минимум гол тура) Загляденье)
    chromage
    chromage
    сегодня в 07:57
    Забивал один Реал. А счет 4-1. :)
    Qvincy30
    Qvincy30
    сегодня в 06:44
    Хороший матч, поразвлекали публику. Хёйсен с Гюлером в свои 20-21 год как бати с мололняком, рулят игрой не тушуются. Да и молодняк хорош, есть те кто выделяются, идут вперёд жадные до игры, с победой) Ну и Вальверде, как будто нашёл себя в другой роли, просто красавец.
    амурец
    амурец
    сегодня в 04:29
    Реал с победой
    ABir
    ABir
    сегодня в 04:14
    Даже в отсутствие лидеров атаки Мбаппе и Беллингема Реал сумел учинить разгром Эльче.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 03:48
    Вальверде в прайме))
    просто Tomson
    просто Tomson
    сегодня в 02:04
    исчо и Манситям накидали нИслабо
    y-ago
    y-ago
    сегодня в 01:28, ред.
    Поздравления! С победой, разумеется, с голом сезона (на мой взгляд) и с отважным Арбелоа, который не испугался и выставил молодежь за 30 минут до окончания второго тайма при счете 2:0 (всего лишь)!!! Ну, что ж, порадовали... Ждём вторника. Удачи Реалу!
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 01:19
    Ух Реал разошёлся, и в свои и в чужие забивают, россыпь голов
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     