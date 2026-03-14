Барко: «Мы были сильнее „Зенита“ в первом тайме»

вчера, 22:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение 0:2 от «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ. Оба гола москвичи пропустили с пенальти.

Конечно, очень обидно за результат. В первом тайме мы играли очень хорошо до момента с пенальти. Мы были сильнее соперника. Нам немного не хватило и дорого стоил пенальти.

Что касается пенальти, то это был быстрый эпизод, который происходит неосознанно. Да, он (речь о Пабло Солари — прим.) немного схватил игрока. Но не специально. Конечно, в играх такого уровня это может стоит победы. Пенальти все поменял.

Bad Listener
вчера в 23:33, ред.
Вот именно что неосознанность для взрослого человека не оправдание, а роспись в собственной несостоятельности, в данном случае в несостоятельности кореша как взрослой личности, да и самого себя раз "неосознанно" входит в сферу допустимого. У зрелого человека неосознанного быть не должно. Но зрелых в Лукойл работать не берут. Но этот баг настолько был очевиден что его конечно попытаются поправить. Пабло неплохой игрок и такими глупостями подводить себя и всю команду должно быть просто стыдно и невыносимо обидно. Если не отморозок то выводы сделает сам.
sv_1969
вчера в 23:31
Однако счёт на табло
пират Елизаветы
вчера в 23:27
как Барко мог быть сильней, чем в створ ворот ноль ударов?
NavySeal
вчера в 23:26
Вспоминается ехидный Семеныч -
"Мы сыгали с Талем десять партий
В преферанс, в (нельзя это слово) и на бильярде" ))
ABir
вчера в 23:26
Хорошо, что с игры не забили, а с пенальти трудно не забить.
просто Tomson
вчера в 23:02
Вы (КБ) реально сильней (СБГ), просто забивать не умеете, и тут как бы не тяжелая атлетика )))
Владимир_Спартак
вчера в 23:00
Все по делу сказал...пеналь ...дурной пеналь , а игру перевернул...сами виноваты...
Grimexo
вчера в 22:55
Даже когда спартак проиграл Зениту 7-1, то тоже самое говорили.
wwt4njb89k72
вчера в 22:53
Смешно сказал.
