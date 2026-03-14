Барко: «Мы были сильнее „Зенита“ в первом тайме»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко прокомментировал поражение 0:2 от «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ. Оба гола москвичи пропустили с пенальти.
Конечно, очень обидно за результат. В первом тайме мы играли очень хорошо до момента с пенальти. Мы были сильнее соперника. Нам немного не хватило и дорого стоил пенальти.
Что касается пенальти, то это был быстрый эпизод, который происходит неосознанно. Да, он (речь о Пабло Солари — прим.) немного схватил игрока. Но не специально. Конечно, в играх такого уровня это может стоит победы. Пенальти все поменял.
"Мы сыгали с Талем десять партий
В преферанс, в (нельзя это слово) и на бильярде" ))
