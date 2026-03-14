Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Матч Финалиссимы может быть отменён

сегодня, 22:57

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины может быть отменён, сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в соцсети X.

УЕФА и КОНМЕБОЛ не достигли согласия по месту и условиям проведения встречи, изначально запланированной на 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. До игры осталось 13 дней.

2 марта Королевская испанская федерация футбола и Ассоциация футбола Аргентины начали переговоры о смене локации на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В среду матч-директор ФИФА Алишер Никимбаев подтвердил, что игра не состоится в Катаре и новое место объявят позже. Однако до сих пор переговоры не увенчались успехом, а потому высока вероятность, что матч просто отменят.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
STVA 1
сегодня в 23:34
Ну и ладно...никакой трагедии нет
Futurista
сегодня в 23:04
Финалиссима Финалиссимы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 