Матч Финалиссимы может быть отменён

1773518224

сегодня, 22:57

Матч Финалиссимы между сборными Испании и Аргентины может быть отменён, сообщил журналист TyC Sports Гастон Эдул в соцсети X.

УЕФА и КОНМЕБОЛ не достигли согласия по месту и условиям проведения встречи, изначально запланированной на 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. До игры осталось 13 дней.