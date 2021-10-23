ГлавнаяВсе матчи
Матчи Германия. Бундеслига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-23
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-20
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-27
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-26
2021-11-27
2021-11-28
2021-12-04
2021-12-11
2021-12-15
2021-12-18
2022-01-08
2022-01-15
2022-01-22
2022-02-05
2022-02-12
2022-02-19
2022-02-26
2022-03-05
2022-03-12
2022-03-19
2022-04-02
2022-04-09
2022-04-16
2022-04-23
2022-04-30
2022-05-07
2022-05-14
Бавария - Хоффенхайм
РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт
Вольфсбург - Фрайбург
Арминия - Боруссия
Герта - Боруссия

Протокол матча Бавария против Хоффенхайм

Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 4:0 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм) Хоффенхайм
Бавария
4 : 0
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 497 - 122.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.4
Средний возраст: 26.5 - 25.4
Средний рост: 182.2 - 183.3
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 4-2-3-1 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 1
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 2021/2022, 9 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Бавария Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) 4:0 Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм) Хоффенхайм
90:54
Бавария
Хоффенхайм
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.207.9814.13
Фонбет 1.17 8.50 13.00
Мелбет 1.15 10.40 15.80
1XBET 1.20 8.90 15.00
    Еще
     
    16' (1:0) Гнабри Серж (7) (Мусиала Джамал (42))
     
    30' (2:0) Левандовски Роберт (9) (Мюллер Томас (25))
     
    46' Эрнандес Люка (21) уходит с поля, Зюле Никлас (4) вышел на поле
     
    65' Мюллер Томас (25) уходит с поля, Чупо-Мотинг Эрик (13) вышел на поле
     
    70' Мусиала Джамал (42) уходит с поля, Коман Кингсли (11) вышел на поле
     
    2
    76' Забитцер Марсель (18) уходит с поля, Толиссо Корентен (24) вышел на поле
    76' Гнабри Серж (7) уходит с поля, Сане Лерой (10) вышел на поле
     
    82' (3:0) Чупо-Мотинг Эрик (13) (Упамекано Дайотчанкуль (2))
     
    87' (4:0) Коман Кингсли (11) (Упамекано Дайотчанкуль (2))
     
    10' Самассеку Диадье (18)
     
    26' Акпогума Кевин (25) уходит с поля, Руттер Джорджиньо (33) вышел на поле
     
    2
    57' Самассеку Диадье (18) уходит с поля, Руди Себастьян (16) вышел на поле
    57' Ларсен Якоб (7) уходит с поля, Сков Роберт (29) вышел на поле
     
    60' Руди Себастьян (16)
     
    74' Раум Давид (17)
     
    82' Бебу Ихлас (9) уходит с поля, Адамян Саркис (23) вышел на поле
     
    83' Гайгер Деннис (8) уходит с поля, Штиллер Анжело (13) вышел на поле
     
    90+1' Гриллич Флориан (11)
    Голы
    Гнабри Серж
    ассистент Мусиала Джамал     		1:0 16’
    Левандовски Роберт
    ассистент Мюллер Томас     		2:0 30’
    Чупо-Мотинг Эрик
    ассистент Упамекано Дайотчанкуль     		3:0 82’
    Коман Кингсли
    ассистент Упамекано Дайотчанкуль     		4:0 87’
    Наказания
    10’ Самассеку Диадье
    60’ Руди Себастьян
    74’ Раум Давид
    90+1’ Гриллич Флориан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    26’ Руттер Джорджиньо Акпогума Кевин
    Зюле Никлас Эрнандес Люка 46’
    57’ Руди Себастьян Самассеку Диадье
    57’ Сков Роберт Ларсен Якоб
    Чупо-Мотинг Эрик Мюллер Томас 65’
    Коман Кингсли Мусиала Джамал 70’
    Толиссо Корентен Забитцер Марсель 76’
    Сане Лерой Гнабри Серж 76’
    82’ Адамян Саркис Бебу Ихлас
    83’ Штиллер Анжело Гайгер Деннис
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 2
    		4 Фолы 18
    		4 Угловые 2
    		3 Офсайды 2
    		61% Владение мячом 39%
    		2 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 4
    Сортировать
    Все комментарии
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:21
    Вот как смотреть РПЛ, после просмотра европейский футбол???
    протон
    протон
    вчера в 20:27
    На данный момент просто лучшие в европе.Никакие ливерпули сити и челси рядом не стоят
    ABir
    ABir
    вчера в 19:57
    Бавария даже уже не как машина, каток
    zsb1961
    zsb1961
    вчера в 19:07
    С крупной победой Баварию!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 18:30
    Снова заснули.
    доктоР7
    доктоР7
    вчера в 18:22
    Надо запретить такие матчи в России показывать по телевидению, так как потом от просмотра РПЛ устойчивый рвотный рефлекс возникает.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 16:30
    Бавария — Т. б. 4.5.
    Gahi
    Gahi 1-м тайм - хозяева выиграют и тотал больше 1.5
    вчера в 16:18
    В этом матче между командами Баварии и Хоффенхайм фаворитом является команда хозяев. Бавария набрала хороший ход где очень уверенно играет как дома так и в Лиги Чемпионов УЕФА. Прогноз на этот матч, победа хозяев в 1-м тайме и тотал больше 1.5. Удачи
    LOpp
    LOpp Точный счет 5:0
    вчера в 16:13
    Бавария забивает много. Попробую угадать точный счёт - 5:0
    Посмотрим.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен Тайм/матч - хозяева/хозяева
    вчера в 15:54, ред.
    Хозяева уверенно разбираются с гостями в последние годы. Об этом говорит и невысокий коэффициент на их победу.
    Проблему может создать только участие в Лиге Чемпионов. Поэтому выберу такой вариант прогноза...
    David Young
    David Young
    вчера в 12:01
    Победа Баварии.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    вчера в 11:18
    Дуэль двух самых молодых тренеров чемпионата, которые еще и будут противостоять своим бывшим клубам. Это могла быть очень интересная история, но вот Юлиан Нагельсманн вынужден находиться в карантине. В матче ЛЧ на неделе отсутствие тренера не помешало "Баварии" в очередной раз разобраться со своим соперником, но сейчас сюрпризы не исключены.

    Себастьян Хенесс, который когда-то тренировал баварский дубль не так давно уже громил чемпиона, однако в гостях добиться подобного эффекта снова будет очень тяжело. У хозяев все еще не готовы некоторые игроки основы, но у гостей также свои сложности – вне игры защитник Кадержабек и атакующий полузащитник Кристоф Баумгартнер.

    Стоит не забывать, что "Хоффенхайм" является лучшей командой по набранным очкам против "Баварии" на отрезке десяти игр. Абсолютно точно "деревенские" вновь доставят фавориту немало проблем. Тем не менее, если не случится чего-то неожиданного, мюнхенцы очки не потеряют.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    вчера в 11:12
    Как то уже не интересно ставить на Баварию, на нее занижены по самые низовые кэфы, да и игра идет в одни ворота, здесь не поймешь или 5-0 будет или 2-0 будет, команда играет не по погоде, так что просто поставлю на низовый кэф правда, но загоню в пресс больше трех голов и все! а от гостей подавно не чего ждать там все видно у парней не стабильность на первом месте!
    shlomo2
    shlomo2 победа хозяев
    вчера в 08:41
    Хозяева считаются безоговорочными фаворитами отчетного поединка, и с этим мало кто отважится поспорить. Между визави запредельная разница в классе – плюс на стороне мюнхенцев фактор поля и преимущество в текущей форме.
    Ironigor
    Ironigor
    22 октября в 17:21
    Я думаю в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда хозяев Бавария. Если исходить из истории противостояния этих клубов последние два сезона ,то постоянство в счёте 4:1 становится стабильным . Будем надеяться что этот матч не станет исключением. Победа Баварии и ТБ 2.50.
    ДАША Д
    ДАША Д победа хозяев
    21 октября в 09:06
    Бавария в любом матче - фаворит, но дурную службу могут оказать легкие победы в Лиге Чемпионов.Все же второй раз на одни и те же грабли Бавария не наступит, как в матче с Аугсбургом,, и одержит победу.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100