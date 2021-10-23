В 1 Бауманн Оливер Голов пропущено: 4 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 25 Акпогума Кевин Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 27

З 38 Пош Штефан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Блоки: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 17 Раум Давид Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 28 Ричардс Крис Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 8 Гайгер Деннис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 83

З 11 Гриллич Флориан Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 18 Самассеку Диадье Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 58

П 9 Бебу Ихлас Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 83

Н 27 Крамарич Андрей Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 7 Ларсен Якоб Всего навесов: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 12 Пентке Филипп

З 22 Фогт Кевин

П 20 Гачинович Мийят

П 16 Руди Себастьян Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 32

П 13 Штиллер Анжело Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 8

Н 23 Адамян Саркис Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 8

Н 10 Даббур Мунас

Н 33 Руттер Джорджиньо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 63

Н 29 Сков Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 32

Пропускают

(П) - Простуда

Не играл с 15.10.21 , с ним 11 из 11 очков в нац. чемпионате Баумгартнер Кристоф (П) - Простуда

(П) - Травма плеча

Не играл с 07.09.21 , с ним 3 из 11 очков в нац. чемпионате Йон Марко (П) - Травма плеча