|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Посмотрим.
Посмотрим.
Проблему может создать только участие в Лиге Чемпионов. Поэтому выберу такой вариант прогноза...
Проблему может создать только участие в Лиге Чемпионов. Поэтому выберу такой вариант прогноза...
Себастьян Хенесс, который когда-то тренировал баварский дубль не так давно уже громил чемпиона, однако в гостях добиться подобного эффекта снова будет очень тяжело. У хозяев все еще не готовы некоторые игроки основы, но у гостей также свои сложности – вне игры защитник Кадержабек и атакующий полузащитник Кристоф Баумгартнер.
Стоит не забывать, что "Хоффенхайм" является лучшей командой по набранным очкам против "Баварии" на отрезке десяти игр. Абсолютно точно "деревенские" вновь доставят фавориту немало проблем. Тем не менее, если не случится чего-то неожиданного, мюнхенцы очки не потеряют.
Себастьян Хенесс, который когда-то тренировал баварский дубль не так давно уже громил чемпиона, однако в гостях добиться подобного эффекта снова будет очень тяжело. У хозяев все еще не готовы некоторые игроки основы, но у гостей также свои сложности – вне игры защитник Кадержабек и атакующий полузащитник Кристоф Баумгартнер.
Стоит не забывать, что "Хоффенхайм" является лучшей командой по набранным очкам против "Баварии" на отрезке десяти игр. Абсолютно точно "деревенские" вновь доставят фавориту немало проблем. Тем не менее, если не случится чего-то неожиданного, мюнхенцы очки не потеряют.