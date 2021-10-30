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Унион - Бавария
Боруссия - Кёльн
Байер - Вольфсбург
Фрайбург - Гройтер Фюрт
Арминия - Майнц
Айнтрахт - РБ Лейпциг

Протокол матча Унион против Бавария

Унион Логотип футбольный клуб Унион (Берлин) 2:5 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
Унион
2 : 5
завершен
вчера, 16:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 38.9 - 481.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 2.4
Средний возраст: 28 - 26.8
Средний рост: 186.4 - 184.5
Легионеров: 4 - 6
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 0
Бавария
Германия. Бундеслига 2021/2022, 10 тур
Стадион Альте Форстерай
Унион Логотип футбольный клуб Унион (Берлин) 2:5 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен) Бавария
90:00
Унион
Бавария
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.635.941.32
Мелбет 9.80 5.85 1.34
1XBET 9.70 5.90 1.34
BetBoom 9.25 5.70 1.31
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    15' Еккель Пауль (3)
     
    43' (1:3) Гиссельманн Нико (23) (Харагути Гэнки (24))
     
    63' Триммель Кристофер (28) уходит с поля, Риерсон Юлиан (6) вышел на поле
     
    2
    64' Прёмель Гриша (21) уходит с поля, Тойхерт Седрик (36) вышел на поле
    64' Авонийи Тайво (14) уходит с поля, Беренс Кевин (17) вышел на поле
     
    65' (2:4) Риерсон Юлиан (6) (Беренс Кевин (17))
     
    2
    75' Бекер Шеральдо (27) уходит с поля, Фогльзаммер Андреас (9) вышел на поле
    75' Харагути Гэнки (24) уходит с поля, Мохвальд Кевин (30) вышел на поле
     
    15' (0:1) Левандовски Роберт (9)
     
    23' (0:2) Левандовски Роберт (9) (Мюллер Томас (25))
     
    30' Зюле Никлас (4)
     
    35' (0:3) Сане Лерой (10) (Мюллер Томас (25))
     
    61' (1:4) Коман Кингсли (11) (Мюллер Томас (25))
     
    62' Сане Лерой (10) уходит с поля, Мусиала Джамал (42) вышел на поле
     
    3
    68' Эрнандес Люка (21) уходит с поля, Упамекано Дайотчанкуль (2) вышел на поле
    68' Толиссо Корентен (24) уходит с поля, Забитцер Марсель (18) вышел на поле
    68' Станишич Йосип (44) уходит с поля, Павар Бенжамен (5) вышел на поле
     
    79' (2:5) Мюллер Томас (25) (Упамекано Дайотчанкуль (2))
     
    80' Коман Кингсли (11) уходит с поля, Гнабри Серж (7) вышел на поле
    Голы
    15’ 0:1(П) Левандовски Роберт
    23’ 0:2 Левандовски Роберт
    ассистент Мюллер Томас
    35’ 0:3 Сане Лерой
    ассистент Мюллер Томас
    Гиссельманн Нико
    ассистент Харагути Гэнки     		1:3 43’
    61’ 1:4 Коман Кингсли
    ассистент Мюллер Томас
    Риерсон Юлиан
    ассистент Беренс Кевин     		2:4 65’
    79’ 2:5 Мюллер Томас
    ассистент Упамекано Дайотчанкуль
    Наказания
    Еккель Пауль 15’
    30’ Зюле Никлас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Мусиала Джамал Сане Лерой
    Риерсон Юлиан Триммель Кристофер 63’
    Тойхерт Седрик Прёмель Гриша 64’
    Беренс Кевин Авонийи Тайво 64’
    68’ Упамекано Дайотчанкуль Эрнандес Люка
    68’ Забитцер Марсель Толиссо Корентен
    68’ Павар Бенжамен Станишич Йосип
    Фогльзаммер Андреас Бекер Шеральдо 75’
    Мохвальд Кевин Харагути Гэнки 75’
    80’ Гнабри Серж Коман Кингсли
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 6
    		9 Фолы 7
    		6 Угловые 1
    		2 Офсайды 3
    		39% Владение мячом 61%
    		1 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    амурец
    амурец
    сегодня в 03:07
    Лихо Бавария повеселилась, да и один за Баварию дубли оформляет, другой в ПСЖ теряется и считается главным претендентом на ЗМ, парадокс
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    вчера в 20:00, ред.
    Ну как можно не забивать когда есть в команде пенсионер по имени Томас, И как ему не быть идеальным распасовщиком когда в команде суперснайперы как Левандовски, Гнабри....

    Бавария последних 3 лет это сочетание выдающихся футболистов и тренеров в одной команде, в одно время... Команда Практически без изьян.
    112910415
    112910415
    вчера в 19:27
    всё же последний провал этой победой не закрыть !
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 18:45
    Подскажите, а что было не так с картинкой "Это Спарта детка" если мой акк Байкал-38 забанен на сутки?
    Причина: Некорректное видео или картинка в комментариях, в т.ч. содержащая рекламу.
    Посмотрел ещё раз картинку, рекламы там нет. Ну максимум троллинг.
    протон
    протон
    вчера в 18:33
    Поздравляю Баварию с победой!
    Agent_marsa
    Agent_marsa
    вчера в 16:57
    Наверное Униону на поле лучше не выходить, технарь будет предпочтительнее того, что с ними сотворят баварцы.
    shlomo
    shlomo 1:3
    вчера в 16:18
    У берлинцев неплохая команда, но “Бавария“ сильнее во всех смыслах и привыкла давать немедленный ответ на свои громкие поражения. Поэтому здесь нет веры в оборону хозяев поля – предлагаю заключить пари на ИТ2Б (2.5)
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 16:17
    Гости
    УЕСКА
    УЕСКА 1-м тайм - гости выиграют и тотал больше 1.5
    вчера в 15:45
    После сокрушительного фиаско в кубке Германии Бавария обязана реабилитироваться перед фанатами в этом матче. Все ждут не просто победы а разгрома Униона хотя Унион довольно крепкий клуб и много не пропускает но перед Баварией не устоит. Левандовски забьет.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше в 1-м тайме - 1.75
    вчера в 14:26
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 14:21
      После обидного поражения в кубке Германии Бавария будет играть против Униона Берлина. Бавария после последней игры думаю выложится на все 100 процентов , что бы вновь порадовать своих фанатов. Унион Берлин в последнее время тоже довольно неплох. Но давайте быть обьективными. Конечно и может случится сенсация и победит Унион, но думаю будет наоборот)Мой прогноз 1-5 в пользу Баварии!
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