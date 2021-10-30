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Бавария последних 3 лет это сочетание выдающихся футболистов и тренеров в одной команде, в одно время... Команда Практически без изьян.
Бавария последних 3 лет это сочетание выдающихся футболистов и тренеров в одной команде, в одно время... Команда Практически без изьян.
Причина: Некорректное видео или картинка в комментариях, в т.ч. содержащая рекламу.
Посмотрел ещё раз картинку, рекламы там нет. Ну максимум троллинг.
Причина: Некорректное видео или картинка в комментариях, в т.ч. содержащая рекламу.
Посмотрел ещё раз картинку, рекламы там нет. Ну максимум троллинг.
Итог: ОЗ и П2
Итог: ОЗ и П2