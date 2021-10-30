В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Отборы: 1 Спасений: 4 Пасы: 32 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 19 Дэвис Альфонсо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

З 4 Зюле Никлас Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 90

З 44 Станишич Йосип Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 67 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 69

З 21 Эрнандес Люка Отборы: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 69

П 6 Киммих Йозуа Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 24 Толиссо Корентен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 69

П 11 Коман Кингсли Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

Н 9 Левандовски Роберт Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Офсайды: 3 Фолов заработано: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 60 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 10 Сане Лерой Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 36 Фрюхтль Кристиан

З 23 Куасси Нианзу

З 5 Павар Бенжамен Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 21

З 3 Ричардс Омар

З 2 Упамекано Дайотчанкуль Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 21

П 7 Гнабри Серж Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

П 18 Забитцер Марсель Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 21

П 42 Мусиала Джамал Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 28

П 22 Рока Марк

Пропускают