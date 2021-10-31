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Отправьте этих кривоногих обратно в Россию, Кокорина в Химки, Головина в Урал, Миранчука в Уфу, может там они получат игровое время , а то совсем разучаться играть в футбол !
Отправьте этих кривоногих обратно в Россию, Кокорина в Химки, Головина в Урал, Миранчука в Уфу, может там они получат игровое время , а то совсем разучаться играть в футбол !