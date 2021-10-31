В 16 Нюбель Александер Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

З 26 Агилар Рубен Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 5 Выносы: 1 Пасы: 97 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 5 Бадьяшиль Бенуа Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 5 Выносы: 6 Пасы: 109 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 12 Кайо Энрике Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 65

З 3 Марипан Гильермо Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Пасы: 123 Точность пасов: 105 Минут сыграно: 90

П 37 Диоп Софьян Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 11 Лукас Жан Фолов заработано: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 58

П 7 Мартинш Желсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 65

П 8 Тчуамени Орельен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

Н 10 Бен-Йеддер Виссам Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 7 Отборы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 84

Н 31 Фолланд Кевин Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Маецки Радослав

З 6 Дисаси Аксель

З 21 Павлович Страхинья

З 19 Сидибе Джибриль Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 25

П 17 Головин Александр Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 32

П 22 Фофана Юссуф Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 9

Н 9 Боаду Майрон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 45

Н 39 Исидор Вильсон

Н 14 Якобс Исмаил Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 25

Пропускают

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 09.10.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Диатта Крепин (Н) - Травма лодыжки