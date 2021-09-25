В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 57

П 36 Дармиан Маттео Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 57

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 41 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 90

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 23 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 89

П 77 Брозович Марцело Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 14 Перишич Иван Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 20 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 57

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 81

Запасные игроки

В 21 Кордас Алекс

В 97 Раду Ионуц

З 33 Д'Амброзио Данило

З 32 Димарко Федерико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 33

З 2 Думфрис Дензел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 33

З 11 Коларов Александар

З 13 Раноккья Андреа

П 8 Весино Матиас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 33

П 5 Гальярдини Роберто

П 38 Сангалли Маттиа

Н 7 Санчес Алексис Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

Н 48 Сатриано Мартин

Пропускают

(П) - Травма бедра

Не играл с 02.10.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Видаль Артуро (П) - Травма бедра

(П) - Травма колена

Не играл с 12.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Сенси Стефано (П) - Травма колена