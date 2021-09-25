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Вечер добрый. Скоро мы покажем всем, как интер обыгрывать, если условный Довери не вмешается.)
Вечер добрый. Скоро мы покажем всем, как интер обыгрывать, если условный Довери не вмешается.)
Так, взгляд со стороны.
Так, взгляд со стороны.
Как говорится - думайте сами, решайте сами))
Как говорится - думайте сами, решайте сами))
А вот Аталанта после прошлого года немного нета,но это временно,да и голов маловато,да и игра прихрамывает!!! Победа хозяев!!!
А вот Аталанта после прошлого года немного нета,но это временно,да и голов маловато,да и игра прихрамывает!!! Победа хозяев!!!
Конечно, "нерадзурри" в очень неплохой форме, но против сильного соперника, готового тоже атаковать, у них тоже могут возникнуть проблемы: "Фиорентина" это показала, особенно в начале матча. На исход прогнозировать крайне сложно, но пока предпочтительнее явно выглядит "Интер". Но и гости тоже постараются сдержать пыл команды Индзаги
Конечно, "нерадзурри" в очень неплохой форме, но против сильного соперника, готового тоже атаковать, у них тоже могут возникнуть проблемы: "Фиорентина" это показала, особенно в начале матча. На исход прогнозировать крайне сложно, но пока предпочтительнее явно выглядит "Интер". Но и гости тоже постараются сдержать пыл команды Индзаги
Если говорить об «Аталанте», то подопечные Джан Пьеро Гасперини с большими трудностями входят в сезон. Дело даже не в количестве очков, которых у команды благодаря двум кряду победам стало больше, а в качестве футбола. От прежней легкости не осталось и следа, голы даются с трудом. Но забивала команда в четырех последних матча. «Интер», конечно, забивает много, но к действиям подопечных Симоне Индзаги у своих ворот возникают вопросы. Удастся ли компенсировать защитные сложности с помощью атаки в предстоящей встрече? Не исключено, хотя результативную ничью никто не отменял.
Прогноз: обе забьют
Если говорить об «Аталанте», то подопечные Джан Пьеро Гасперини с большими трудностями входят в сезон. Дело даже не в количестве очков, которых у команды благодаря двум кряду победам стало больше, а в качестве футбола. От прежней легкости не осталось и следа, голы даются с трудом. Но забивала команда в четырех последних матча. «Интер», конечно, забивает много, но к действиям подопечных Симоне Индзаги у своих ворот возникают вопросы. Удастся ли компенсировать защитные сложности с помощью атаки в предстоящей встрече? Не исключено, хотя результативную ничью никто не отменял.
Прогноз: обе забьют