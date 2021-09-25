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Интер - Аталанта
Специа - Милан
Дженоа - Верона

Протокол матча Интер против Аталанта

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 2:2 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) Аталанта
Интер
2 : 2
завершен
25 сентября 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 413.5 - 247
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 2
Средний возраст: 28.6 - 28
Средний рост: 184.4 - 186
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-2 - 3-4-1-2
Серия побед: 2 - 2
Аталанта
Италия. Серия А 2021/2022, 6 тур
Стадион Джузеппе Меацца, зрителей: 36517
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.033.753.81
Фонбет 2.00 3.70 3.55
Мелбет 1.82 3.86 4.48
    Еще
     
    5' (1:0) Мартинес Лаутаро (10) (Барелла Николо (23))
     
    12' Бастони Алессандро (95)
     
    43' Чалханоглу Хакан (20)
     
    3
    57' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Думфрис Дензел (2) вышел на поле
    57' Чалханоглу Хакан (20) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
    57' Бастони Алессандро (95) уходит с поля, Димарко Федерико (32) вышел на поле
     
    70' Барелла Николо (23)
     
    71' (2:2) Джеко Эдин (9)
     
    81' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    85' (2:2) Нереализованный пенальти Димарко Федерико (32)
     
    90' Барелла Николо (23) уходит с поля, Сатриано Мартин (48) вышел на поле
     
    4' Малиновский Руслан (18)
     
    19' Паломино Хосе Луис (6)
     
    21' Сапата Дуван (91)
     
    30' (1:1) Малиновский Руслан (18)
     
    38' (1:2) Толой Рафаэль (2)
     
    62' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Иличич Йосип (72) вышел на поле
     
    2
    63' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Пикколи Роберто (99) вышел на поле
    63' Пессина Маттео (32) уходит с поля, Джимсити Берат (19) вышел на поле
     
    64' Дзаппакоста Давиде (77)
     
    70' Паломино Хосе Луис (6) уходит с поля, Мехле Йоаким (3) вышел на поле
     
    77' Дзаппакоста Давиде (77) уходит с поля, Пашалич Марио (88) вышел на поле
     
    90' Толой Рафаэль (2)
    Голы
    Мартинес Лаутаро
    ассистент Барелла Николо     		1:0 5’
    30’ 1:1 Малиновский Руслан
    38’ 1:2 Толой Рафаэль
    Джеко Эдин 2:2 71’
    Наказания
    4’ Малиновский Руслан
    Бастони Алессандро 12’
    19’ Паломино Хосе Луис
    21’ Сапата Дуван
    Чалханоглу Хакан 43’
    64’ Дзаппакоста Давиде
    Барелла Николо 70’
    90’ Толой Рафаэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Думфрис Дензел Дармиан Маттео 57’
    Весино Матиас Чалханоглу Хакан 57’
    Димарко Федерико Бастони Алессандро 57’
    62’ Иличич Йосип Малиновский Руслан
    63’ Пикколи Роберто Сапата Дуван
    63’ Джимсити Берат Пессина Маттео
    70’ Мехле Йоаким Паломино Хосе Луис
    77’ Пашалич Марио Дзаппакоста Давиде
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 81’
    Сатриано Мартин Барелла Николо 90’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 21
    		6 Удары в створ 5
    		13 Фолы 11
    		4 Угловые 11
    		0 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 4
    		3 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ ballak144 (раскрыть)
    26 сентября в 00:00
    Доброй.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
    25 сентября в 23:59
    Верно и две с половиной минуты уже прошло. Ювентус всегда судили жёстко, но последние два сезона, как никогда. Борются с Супер Лигой, как могут. Но если она всё же состоится, то станут все на колени.
    juvenale
    juvenale ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    25 сентября в 23:55
    тогда фол вообще в центре поля был)))
    протон
    протон
    25 сентября в 23:46
    Лёха, давай, старайся дальше! Не слушай диванных болел, которые на Никольской-то ни разу не были! Не говоря уж о команде, одной из лидеров серии А.
    Агент ФСБ
    Агент ФСБ
    25 сентября в 22:31
    Болельщики Юве были не довольны продажей Демирала. А вот этот матч показал, что руководство Юве всё делает правильно. Он и тут привозит, благо Интер не забил, а то бы проиграла Аталанта, учитывая судейство.
    Агент ФСБ
    Агент ФСБ
    25 сентября в 22:29
      ballak144
      ballak144 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
      25 сентября в 22:20
      Доброй ночи)
      Союзник противников
      Союзник противников
      25 сентября в 21:53
      Лёша на лавке-дело ожидаемое и привычное.
      Вернувшийся_Князь
      Вернувшийся_Князь ответ ballak144 (раскрыть)
      25 сентября в 21:46
        ballak144
        ballak144 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
        25 сентября в 21:44
        претендентов на титул прибавилось, нужно не только на поле работать))
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        25 сентября в 21:33
        Лёша, отдайся уж в аренду куда нибудь в клуб поскромнее, но в основу. Практика вещь полезная, а то в сборной от тебя скамейкой тащит за версту.
        Так, взгляд со стороны.
        УЕСКА
        УЕСКА
        25 сентября в 21:32
        Тоже не понял почему гол Пикколи отменили. Бред какой то.
        протон
        протон
        25 сентября в 21:11
        Миранчук - все ,пора домой в родной чемпионат,доверие он утратил и по делу,уже ясно,что этот футболист развиваться больше не будет
        протон
        протон
        25 сентября в 21:10
          sir_Alex
          sir_Alex ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
          25 сентября в 21:08
          Мира готовится к возвращению в РФПЛ 😉
          Kostya P.
          Kostya P.
          25 сентября в 21:08, ред.
          По накалу и эмоциям ,для меня, пока лучшая игра нового сезона всех турниров.
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь ответ juvenale (раскрыть)
          25 сентября в 21:06
          Зря Гасперини Миру не выпустил, он по интеру специалист)
          Вернувшийся_Князь
          Вернувшийся_Князь
          25 сентября в 21:04
          Полюбуйтесь, всего шесть туров, а уже было всё - голы интера с офсайда и после грубых нарушений правил. Чистые, проигнорированные пенальти в ворота интера, несправедливые удаления соперников интера, а сегодня просто нагло отняли победу у Аталанты, отменив чистейший гол. Как сейчас помню, отмененный гол Манджукича в ворота Лацио, когда две минуты отмотали и какой то фол у ювентийца заметили. Сегодня нечто подобное.
          Как говорится - думайте сами, решайте сами))
          juvenale
          juvenale
          25 сентября в 20:51
          хаха поставили левый пеналь и отменили чистый гол хахаха
          zooveterinar
          zooveterinar
          25 сентября в 20:35
          Все !!!ставка накрылась!!!!
          Zhgoon
          Zhgoon
          25 сентября в 20:23
          Ого! Поспешил хоронить «Аталанту». Ну, молодцы.
          dimagas2
          dimagas2 ответ Лакшери (раскрыть)
          25 сентября в 19:49
          Да как раз таки нет.Очень мало моментов.Голы и все,остальное рубка в центре поля.
          Лакшери
          Лакшери
          25 сентября в 19:46
          Интересгая наверное игра, второй посмотрю
          88_DEIVID
          88_DEIVID
          25 сентября в 19:43
          Да ну на...
          Zhgoon
          Zhgoon
          25 сентября в 19:34
          «Аталанта» ржавеет и обрастает мхом. Вот прям скрипит команда по швам. Ни трансферов, ни смены схемы, ни обновлений лавки. Вообще непонятно, на что они пытаются претендовать с такой политикой. Уже сейчас видно, что все постарели и даже устали от одного и того же.
          88_DEIVID
          88_DEIVID
          25 сентября в 19:13
          Интер, дави Аталанту. Нынешняя команда из Бергамо ничего не заслуживает.
          zooveterinar
          zooveterinar
          25 сентября в 18:58
          П-2.тб хозяев 1,5.
          zooveterinar
          zooveterinar победа хозяев
          25 сентября в 18:53, ред.
          Всем вечер добрый!!! Еще один шестой тур в серии А , на этот раз Интер-Аталанта,Миранчук кажись отдыхает!! Незнаю,как вам, а меня Интер удивил на старте без Лукаку ,Конте!!! Нафик они инужны,да???!!!Интер так без них неплохо стартанул,в 5-ти играх 18ть забитых мячей,нашим рплвским только завидовать!!!
          А вот Аталанта после прошлого года немного нета,но это временно,да и голов маловато,да и игра прихрамывает!!! Победа хозяев!!!
          RUPRICHT
          RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1.5
          25 сентября в 15:39
          "Интер" стартовал очень неплохо: команда Симоне Индзаги готова похвастаться очень качественной игрой в атаке, которая, как машина, готова смять на своём пути многих. Станет ли таковой "Аталанта"? При том, что пока игра у "бергамасков" не особо задаётся, шаг за шагом они результат добывают и даже в большую очередь это – заслуги именно оборонцев "Аталанты", которая за пять туров забила всего-то шесть раз.

          Конечно, "нерадзурри" в очень неплохой форме, но против сильного соперника, готового тоже атаковать, у них тоже могут возникнуть проблемы: "Фиорентина" это показала, особенно в начале матча. На исход прогнозировать крайне сложно, но пока предпочтительнее явно выглядит "Интер". Но и гости тоже постараются сдержать пыл команды Индзаги
          RUPRICHT
          RUPRICHT
          25 сентября в 15:33
          «Интер» - самая результативная с отрывом команда Серии А на данный момент. Подопечные Симоне Индзаги забивали во всех турах, а менее трех мячей отгрузили только «Сампдории» в матче, который выиграть не сумели. Впрочем, не все так безоблачно, та же «Фиорентина» посреди недели имела немало шансов, чтобы еще до перерыва создать себе приличный задел.

          Если говорить об «Аталанте», то подопечные Джан Пьеро Гасперини с большими трудностями входят в сезон. Дело даже не в количестве очков, которых у команды благодаря двум кряду победам стало больше, а в качестве футбола. От прежней легкости не осталось и следа, голы даются с трудом. Но забивала команда в четырех последних матча. «Интер», конечно, забивает много, но к действиям подопечных Симоне Индзаги у своих ворот возникают вопросы. Удастся ли компенсировать защитные сложности с помощью атаки в предстоящей встрече? Не исключено, хотя результативную ничью никто не отменял.

          Прогноз: обе забьют
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