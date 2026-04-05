Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыБразилия. Серия A 2026

«Ботафого» подал в суд на «Лион» из-за долга

вчера, 13:59

«Ботафого» подал иск против «Лиона» в связи с долгом, превышающим 745 миллионов реалов (примерно 125 млн евро).

В 2022 году бразильский клуб стал частью Eagle Group — сети команд, возглавляемой Джоном Текстором. В качестве конкурентной стратегии все клубы группы приняли модель сотрудничества в финансовом и спортивном управлении. Как отмечает пресс-служба «Ботафого», эта модель способствовала историческим достижениям «Ботафого», таким как победа в Кубке Либертадорес и чемпионате Бразилии 2024 года. Для «Лиона» это сотрудничество также имело серьёзное значение в первый год под руководством Текстора, когда команда вышла из зоны вылета, а в итоге пробилась в Лигу Европы .

Компания Eagle Football приобрела «Лион» в конце 2022-го, когда клуб находился в состоянии банкротства, и все банки требовали погашения долга под угрозой жёстких санкций со стороны DNCG.

В связи с этим «Ботафого» внёс последовательные финансовые взносы на общую сумму более 745 млн реалов в виде кредитов, с чётким ожиданием погашения на ранее установленных условиях.

Впоследствии, на фоне внутренних конфликтов между партнёрами Eagle Group, новый президент «Лиона» в одностороннем порядке расторг соглашение о сотрудничестве. Несмотря на получение средств, французский клуб не выполнил своих обязательств, отказавшись выплатить долг в размере 745 млн реалов «Ботафого» и ещё 12 миллионов евро «РВДМ Брюссель», входящим в состав Eagle Group. Это напрямую повлияло на деятельность «Ботафого», нарушив его финансовое планирование и оказав влияние на его способность продлевать контракты и подписывать игроков. В результате клуб даже оказался под трансферным запретом ФИФА в конце 2025 года.

«Ботафого» намерен добиться полного погашения задолженности со стороны «Лиона».

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
пират Елизаветы
вчера в 15:12
этого Джона Текстора следует привлечь к суду, как и Оласа.
долги Лиона это не результат одного года и не вина одного человека.
здесь смутная цепь управленческих и финансовых ошибок, от долговой пирамиды до неудачных трансферов.
8edyvnucu5a6
вчера в 14:29
Каждый выживает как может
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 