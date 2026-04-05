Дзюба про отменённый гол: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?»

вчера, 11:53
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал отмену своего гола в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард сделал дубль, однако главный арбитр Владимир Москалёв отменил взятие ворот из‑за нарушения правил игрока на вратаре Игоре Акинфееве.

О моменте с правилом восьми секунд

Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот в какой момент 8 секунд, в какой 9. Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.

Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Всё понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели.

просто Tomson
просто Tomson
вчера в 23:30
"Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели" в последнее время у Локо и Балтики та же проблема, и отмен полно и удалений мутных
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
Судейской беспредел, которому нет конца
Karkaz
Karkaz ответ armeez59 (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Ну как где, матч, повтор, в супер замедленном повторе. Второй руки там не было. А на фото это обман зрения. Вторая рука Дзюбы была просто в воздухе, по инерции, а не на Акинфееве. Это видео надо смотреть, чтоб всё понятно было, по фото всё что угодно может показаться.
dimix32ru
dimix32ru ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:35
    armeez59
    armeez59 ответ Karkaz (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Не знаю где вы смотрели. Я увидел на фото; Можно посмотреть: https://cdn-m.sport24.ru/m/da0e/9a5a/f4d8/4686/9613/e5b5/8e9f/ee13/1200_10000_max.webp
    Karkaz
    Karkaz ответ armeez59 (раскрыть)
    вчера в 20:08, ред.
    Про вторую руку это уже выдумки. Посмотрел еще раз момент, вторая рука у него слева, где и должна быть, даже не близко с Акинфеевым.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:59
    Теперь Артемон должен видео снять про этот гол))
    всё продинамил
    всё продинамил ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 18:04
    Да уж, опытные у нас игроки... Даже слишком...
    armeez59
    armeez59 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:54, ред.
    Судя по фото одна рука на плече, а вторая в районе выше лопатки. Посмотри фотографию. Не смог загрузить её в чат. https://cdn-m.sport24.ru/m/da0e/9a5a/f4d8/4686/9613/e5b5/8e9f/ee13/1200_10000_max.webp
    lotsman
    lotsman ответ armeez59 (раскрыть)
    вчера в 16:49
    Во как!!! Уже и вторую руку нашли!))) А второй рукой на второе плечо давил или на голову?)
    iBragim2102
    iBragim2102
    вчера в 16:49
    Судей тоже вроде
    armeez59
    armeez59 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Ну не слегка и на одной рукой. Конкретный толчок двумя руками. Для пржка этого вполне достаточно учитывая разные весовые категории Дзюбы и Акинфеева. На фото момента это прекрасно видно.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 16:17
    Игорь Акинфеев ответил Артеме Дзюбе

    "Артём, дорогой мой старинный коллега! Если ты хотел меня потрогать, прикоснуться к истории, в том числе и нашей общей, ну до матча потрогал бы, а не в моей вратарской во время подачи.
    Ты все время забываешь, что когда кого-то или что-то трогаешь, рядом обязательно будет включенная камера – такая современная наша доля!

    Так что вратарей не толкай во вратарской – тут ничего не изменилось за время всего нашего с тобой футбольного пути (а это лет 100), и ничего у тебя не отменят!

    Обнимаю и держу кулачки за твои рекорды.
    Твой Аки❤️"
    Red blu
    Red blu
    вчера в 16:04
    Бывший судья, отработавший более 100 матчей в чемпионатах России, а также экс-глава Департамента судейства Александр Егоров разобрал момент с отменой гола «Акрона» в ворота ЦСКА в концовке матча 23 тура РПЛ.
    Гол нападающего Артема Дзюбы на 90+3 минуте был отменен из-за фола на Игоре Акинфееве. Сам Дзюба после игры заявил, что по его мнению нарушения не было. ЦСКА удержал победу со счетом 2:1.

    — С Дзюбой и Акинфеевым все читается через опыт. Артем сначала кладет руку на вратаря, фиксирует позицию, а затем добавляет короткий, но отчетливый толчок — именно тот нюанс, который в штрафной против голкипера трактуется гораздо строже. На повторе это видно: движение не случайное, а осознанное, с попыткой создать себе пространство. Акинфеев, в свою очередь, делает то, что обязан делать в таких ситуациях вратарь его уровня — чувствует контакт и правильно его «подсвечивает» для арбитра. Это не симуляция, это работа в рамках эпизода, где любое воздействие на голкипера рассматривается через призму помехи.

    Ключевой момент — статус участника. Аналогичный контакт с полевым игроком почти наверняка остался бы в пределах допустимой борьбы. Но здесь речь о вратаре в собственной вратарской зоне, где требования к чистоте эпизода значительно выше. В итоге решение об отмене гола выглядит методически верным. Это не вопрос силы толчка, а вопрос самого факта воздействия, которое повлияло на возможность вратаря сыграть в эпизоде, — сказал Егоров.
    cska1948
    cska1948 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 16:02
    Если вы сами себе ЧЕСТНО ответите на вопрос, зачем Дзюба положил руку на плечо Акинфеева, то вы поймёте, почему этот гол был отменён.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 15:56
    Там просто не надо было руку ложить на Акинфеева, так бы засчитали
    DXTK
    DXTK
    вчера в 15:44
    Дзюба строит из себя обиженного........
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    вчера в 15:42
      Kosmos58
      Kosmos58
      вчера в 15:29
      А Дырофеееву скорейшего выздоровления! Как ещё Артёма не удалили за удар соперника рукой по голове?!.
      Kosmos58
      Kosmos58 ответ dimix32ru (раскрыть)
      вчера в 15:27
        cska1948
        cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
        вчера в 15:03, ред.
        Ни один из бывших, а действующим запрещено комментировать, арбитров не сказал, что гол Дзюбы отменён не правильно.
        Вот одно из высказываний бывшего арбитра ФИФА: «Когда смотришь видео, во-первых, Игорь Акинфеев выпрыгивает и хочет сыграть в мяч, а Дзюба сначала просто кладет на вратаря руку, а потом отталкивает его.

        Во-вторых, это произошло в площади ворот, где голкипер практически неприкосновенен. Поэтому по видео – очевидный фол», – сказал Лапочкин.
        CCCP1922
        CCCP1922
        вчера в 14:58
        Посмотрел и я обзор матча Акрон - ЦСКА. Могу сказать точно, Акрон умеет играть в футбол и он не заслуживал поражения. Что касается отменённого гола Дзюбы? Я всеми силами старался найти хоть один аргумент в пользу решения судьи, но так и не нашёл. Посмотрим, что скажет ЭСК или как называется подразделение РФС, которое осуществляет контроль за судьями? Я думаю, Акрон подготовил материалы для жалобы и подал её.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 14:21
        Сейчас фанаты ЦСКА все объяснят любителям футбола)...Дзюба тоже любитель?))...
        artem saribekyan 1
        artem saribekyan 1
        вчера в 14:13
        С Дзюбой согласен на 100% ! Акинфеев никак не добирался до мяча, ибо ошибся в расчетах при выходе на мяч. Дзюба должен был быть одноруким в данный момент, по мнению судьи? Ибо только так он не смог бы прикоснуться к Акинфееву. Надо заметить, что Акинфеев вовремя изобразил толчок, хотя и малоисскусно ,хотя для судьи этого оказалось достаточно. И для линейного и для ВАР...
        Ждали что-ли к чему придраться и придумали толчок"? Не понимаю. Для чего ещё раз позорить российский судейский корпус , если уже и места свободного от позора не осталось в его репутации?
        Судья живо побежал смотреть эпизод на видео , но как увидеть то, чего не желаешь увидеть?
        Я разочаровываюсь не в первый раз поведением Акинфеева, начиная ещё его воплями в адрес Кордоба во время матча с Краснодаром...
        Тогда не заметили ни позорного поведения Мойзеса, ни истерику и наглость Акинфеева.
        Мойзес потом привык к новой ипостаси и дошел до того, о чем и говорить не хочу.
        А теперь и Акинфеев стал что-то изображать.
        А чего бояться, если всё прощают Дельфину?
        Я вот представить себе не могу, чтобы так вел бы себя Лев Иванович Яшин !
        Не могу!
        LOpp
        LOpp
        вчера в 14:09
        Акинфеева нельзя трогать, не в штрафной, не за пределами штрафной (столкновение с Веллитоном). Ихарь легенда!
        g4hem3a4rrn6
        g4hem3a4rrn6
        вчера в 14:03
        Цска с новым физруком не знают уже как спасти от позора.
        lotsman
        lotsman
        вчера в 13:49, ред.
        ANATOLY KANDAUROV
        Не видели мы, смотревшие повтор с разных ракурсов, руки Дзюбы на плече Игоря, которая мешала бы ему выпрыгивать. Лёгкого касания предплечья, сзади, видели. Оно не мешало Игорю работать по мячу, но когда он понял что не успевает, решил изобразить падение, как от мощного толчка. Кстати, а на каком расстоянии от вратаря, по правилам, нужно находиться игрокам чтобы, не дай бог, не задеть его?)
        Вот другой эпизод в этом матче, пенальти, у меня вызывает сомнение, по моему его не должно было быть.
        Вообще то я не хотел Вам отвечать, так как не люблю разговаривать с человеком через замочную скважину.
        К примеру - "Вы не можете отвечать на комментарии ANATOLY KANDAUROV, т.к. он добавил Вас в игнор."
        Всего доброго.
        CCCP1922
        CCCP1922
        вчера в 13:38
        Матч не смотрел. Ситуацию с отмененным голом в ворота ЦСКА комментировать не готов, но дискуссия не сайте меня заинтересовала... Придётся составить своё мнение, с этой целью посмотрю момент сам. Не хочется быть необъективным, особенно в отношении живой легенды и, по совместительству, знаменитого писателя, чья книга лидирует в различных рейтингах популярности. Пошёл смотреть.
        dimix32ru
        dimix32ru
        вчера в 13:26
        74лки свои положил ? Положил ! Контакт был ? Был ! Ну никто для великих футболистов Акрона не должен переписывать правила футбола , хватит ныть уже , что отобрали , украли и т.д )
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 13:16
