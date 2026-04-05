Дзюба про отменённый гол: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал отмену своего гола в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
В добавленное ко второму тайму время форвард сделал дубль, однако главный арбитр Владимир Москалёв отменил взятие ворот из‑за нарушения правил игрока на вратаре Игоре Акинфееве.
О моменте с правилом восьми секунд
Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот в какой момент 8 секунд, в какой 9. Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.
Во‑вторых, я сейчас посмотрел гол. Это пародия какая‑то. У нас нельзя Акинфеева трогать или что? Я еле‑еле коснулся, даже не видел его. Меня держал Лукин. Это чистый гол. Вратарь выходит, я его даже особо не касаюсь. Я ему никак не мешал. Мы даже отпраздновать не успели, а он уже у монитора стоит. Ну что это такое? Всё понимаю, но это прям цирк. Такой гол «Спартака» или ЦСКА в наши ворота, его бы отменили? Железобетонно бы поставили и даже не смотрели.
Силовую борьбу против вратаря, во вратарской зоне, применять запрещено, никто не спорит, но ни какой силовой борьбы, в этом эпизоде, не было. Вчера чего только не писали. Одни говорят наложил руку на плечо, другие ноборт подкинул руку вратаря вверх, третьи толкнул, четвёртые дёрнул. Несколько раз смотрели повторы - Дзюба слегка коснулся предплечья Игоря. От такого касания Игорь не мог отлететь в сторону. Но он картинно отпрыгнул в сторону и завалился как от удара локомотива.)
