Дзюба про отменённый гол: «У нас нельзя Акинфеева трогать или что?»

Нападающий «Акрона» прокомментировал отмену своего гола в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

В добавленное ко второму тайму время форвард сделал дубль, однако главный арбитр отменил взятие ворот из‑за нарушения правил игрока на вратаре Игоре Акинфееве.

О моменте с правилом восьми секунд

Я к этому судье очень уважительно отношусь, мне он очень нравится. Но как‑то строго. Молодой вратарь, как понять вот в какой момент 8 секунд, в какой 9. Ну хорошо. До этого я ни разу не видел таких эпизодов. Это во‑первых.