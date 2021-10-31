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Просто красавчик!!!!!ДАЙТЕ ИБРЕ ЗОЛОТОЙ МЯЧ!!!!!
Просто красавчик!!!!!ДАЙТЕ ИБРЕ ЗОЛОТОЙ МЯЧ!!!!!
«Рома» - «Милан» — это всегда битва! Я хочу, чтобы обе стороны показали свой максимальный потенциал. Я бы хотел увидеть следующий автогол Ибры(шутка). Но еще интереснее увидеть бывших «красных дьяволов» — Мхитаряна и Ибрагимовича в разных командах.
Очень хорошее завершение этого футбольного месяца! Это футбольный праздник. Хочу увидеть счет 3:3 в конце игры. Поехали!
«Рома» - «Милан» — это всегда битва! Я хочу, чтобы обе стороны показали свой максимальный потенциал. Я бы хотел увидеть следующий автогол Ибры(шутка). Но еще интереснее увидеть бывших «красных дьяволов» — Мхитаряна и Ибрагимовича в разных командах.
Очень хорошее завершение этого футбольного месяца! Это футбольный праздник. Хочу увидеть счет 3:3 в конце игры. Поехали!