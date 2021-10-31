В 1 Тэтэрушану Чиприан Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 2 Выносы: 8 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 66

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 76

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 90

П 33 Крунич Раде Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 77

П 56 Салемакерс Алексис Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 68

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 4 Фолов заработано: 3 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 57

П 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 5 Всего навесов: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 76

Запасные игроки

В 83 Миранте Антонио

В 96 Юнгдаль Андреас

З 5 Балло-Туре Фоде Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 22

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер

З 14 Конти Андреа

З 13 Романьоли Алессио Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 1 Минут сыграно: 14

П 41 Бакайоко Тьему Отборы: 2 Пасы: 1 Минут сыграно: 13

П 27 Мальдини Даниэль

П 8 Тонали Сандро Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14

Н 10 Диас Браим

Н 9 Жиру Оливье Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 33

Пропускают

(В) - Травма запястья

Не играл с 10.10.21 , с ним 19 из 31 очков в нац. чемпионате Меньян Мик (В) - Травма запястья

(Н) - Травма бедра

Не играл с 03.10.21 , с ним 3 из 31 очков в нац. чемпионате Мессиас Жуниор (Н) - Травма бедра

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 16.10.21 , с ним 22 из 31 очков в нац. чемпионате Ребич Анте (Н) - Травма лодыжки