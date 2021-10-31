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Рома - Милан
Интер - Удинезе
Фиорентина - Специа
Дженоа - Венеция
Сассуоло - Эмполи
Салернитана - Наполи

Протокол матча Рома против Милан

Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Рома
1 : 2
завершен
вчера, 22:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 283 - 271.6
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.8
Средний возраст: 26 - 27
Средний рост: 185.1 - 185.4
Легионеров: 7 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 2
Милан
Италия. Серия А 2021/2022, 11 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Рома Логотип футбольный клуб Рома (Рим) 1:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
90:00
Рома
Милан
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.343.603.16
Фонбет 2.40 3.55 3.05
Мелбет 2.28 3.77 3.06
1XBET 2.36 3.78 3.06
BetBoom 2.37 3.49 3.04
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    7' Дзаньоло Николо (22)
     
    24' Карсдорп Рик (2)
     
    46' Мхитарян Генрих (77) уходит с поля, Афена-Гьян Феликс (64) вышел на поле
     
    49' Манчини Джанлука (23)
     
    63' Абрахам Тэмми (9) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    68' Винья Матиас (5) уходит с поля, Перес Карлес (11) вышел на поле
     
    80' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
     
    2
    90+3' (1:2) Эль-Шаарави Стефан (92)
    90+7' Верету Жордан (17)
     
    26' (0:1) Ибрагимович Златан (11)
     
    27' Ибрагимович Златан (11)
     
    41' Эрнандес Тео (19)
     
    57' (0:2) Кессье Франк (79)
     
    58' Ибрагимович Златан (11) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
     
    65' Томори Фикайо (23)
     
    66' Эрнандес Тео (19)
     
    67' Калабрия Давиде (2)
     
    68' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Балло-Туре Фоде (5) вышел на поле
     
    3
    76' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
    76' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Романьоли Алессио (13) вышел на поле
    76' Крунич Раде (33) уходит с поля, Бакайоко Тьему (41) вышел на поле
     
    77' Жиру Оливье (9)
     
    81' Кессье Франк (79)
    Голы
    26’ 0:1 Ибрагимович Златан
    57’ 0:2(П) Кессье Франк
    Эль-Шаарави Стефан 1:2 90+3’
    Наказания
    Дзаньоло Николо 7’
    Карсдорп Рик 24’
    27’ Ибрагимович Златан
    41’ Эрнандес Тео
    Манчини Джанлука 49’
    65’ Томори Фикайо
    66’ Эрнандес Тео
    67’ Калабрия Давиде
    77’ Жиру Оливье
    81’ Кессье Франк
    Верету Жордан 90+7’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Афена-Гьян Феликс Мхитарян Генрих 46’
    58’ Жиру Оливье Ибрагимович Златан
    Эль-Шаарави Стефан Абрахам Тэмми 63’
    Перес Карлес Винья Матиас 68’
    68’ Балло-Туре Фоде Салемакерс Алексис
    76’ Тонали Сандро Леау Рафаэл
    76’ Романьоли Алессио Беннасер Исмаэль
    76’ Бакайоко Тьему Крунич Раде
    Шомуродов Элдор Карсдорп Рик 80’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 8
    		6 Удары в створ 3
    		19 Фолы 13
    		5 Угловые 2
    		2 Офсайды 5
    		50% Владение мячом 50%
    		1 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 7
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 02:40
    Златан Ибрагимович - киборг! В 40 лет забивает и тянет на себе Милан. Вот для кого возраст просто цифры.
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 01:33
    Ибра - монстр, сбил экспресс)))
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 01:11
    Ибра красава как всегда,забивает играючи!!!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 00:51
    Жозе настолько Особенный,что даже в большинстве,его клуб толком ничего не смог создать,кроме жестикуляций на пенальти.Рома элементарно не умеет атаковать,вот что значит свистать всех в оборону. ЭльШарави конечно красивый упаковал,но такое впечатление,что он вложил в этот удар всю злость от беспомощности своих партнёров. Уже отчетливо видно,что у Волков с португальцем не предвидится светлого будущего.
    протон
    протон
    сегодня в 00:49
    Шомуродов еще пока что на замену выходит.
    Abbath
    Abbath
    сегодня в 00:47, ред.
    Кьер - стена.
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:47
    а вот Романьоли в ювентус пора
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:42
    вот теперь жара будет,
    Abbath
    Abbath
    сегодня в 00:41
    Романьоли не может без привоза.
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:35
    Белотти точно нужен,
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:07
    Давайте россонери третий!
    Мысыктар
    Мысыктар
    сегодня в 00:00
    ох Ибра)
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 23:38
    Дайте Ибре Золотой мяч,он заслужил как никто не заслуживает,заслужил всей своей карьерой,40 лет Хлопцу а он забивает и бегает больше 24 летнего Абрахама.
    Просто красавчик!!!!!ДАЙТЕ ИБРЕ ЗОЛОТОЙ МЯЧ!!!!!
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 23:16
    не ну это будет потеря для футбола(
    Abbath
    Abbath
    вчера в 23:14
    Кто, если не он.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:51
    Теперь, когда «Наполи» снова возглавил турнирную таблицу, эта встреча стала более интригующей. Хотя, история противостояний еще важнее.

    «Рома» - «Милан» — это всегда битва! Я хочу, чтобы обе стороны показали свой максимальный потенциал. Я бы хотел увидеть следующий автогол Ибры(шутка). Но еще интереснее увидеть бывших «красных дьяволов» — Мхитаряна и Ибрагимовича в разных командах.

    Очень хорошее завершение этого футбольного месяца! Это футбольный праздник. Хочу увидеть счет 3:3 в конце игры. Поехали!
    azkan
    azkan
    вчера в 22:41
    Большой экзамен для команды Мауриньо. Этот матч покажет будет Рома бороться за место в ЛЧ или ЛЕ) Посмотрим что придумает.
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