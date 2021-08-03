|
0 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Средний возраст: 26.1 - 24.7
Средний рост: 181.7 - 181.1
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 0
|37’
|0:1
|
Тчуамени Орельен
ассистент Головин Александр
|59’
|0:2
|
Фолланд Кевин
ассистент Диоп Софьян
|5’
|Фофана Юссуф
|Полидар Матей
|17’
|22’
|Бадьяшиль Бенуа
|Павелка Давид
|34’
|83’
|Тчуамени Орельен
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Юлиш Лукаш
|Моберг-Карлссон Давид
|46’
|57’
|Диоп Софьян
|Бен-Йеддер Виссам
|Карабек Адам
|Дочкал Боржек
|60’
|76’
|Фабрегас Сеск
|Фолланд Кевин
|76’
|Якобс Исмаил
|Головин Александр
|Виндхейм Андреас
|Полидар Матей
|77’
|88’
|Мусаба Антони
|Мартинш Желсон
|
|6
|Удары по воротам
|10
|
|
|2
|Удары в створ
|6
|
|
|13
|Фолы
|16
|
|
|1
|Угловые
|2
|
|
|2
|Офсайды
|3
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|3
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|3
|
И это с прекрасной подачи Головина с углового.
И это с прекрасной подачи Головина с углового.