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Спарта - Монако
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Црвена Звезда - Шериф
Олимпиакос - Лудогорец

Протокол матча Спарта против Монако

Спарта Логотип футбольный клуб Спарта (Прага) 0:2 Логотип футбольный клуб Монако Монако
Спарта
0 : 2
завершен
вчера, 20:00
Стартовый состав
Средний возраст: 26.1 - 24.7
Средний рост: 181.7 - 181.1
Легионеров: 3 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-4-2
Серия побед: 3 - 0
Монако
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Лига чемпионов 2021/2022, 3-й отборочный раунд
Ставки на футбольные матчи
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    17' Полидар Матей (24)
     
    34' Павелка Давид (8)
     
    46' Моберг-Карлссон Давид (7) уходит с поля, Юлиш Лукаш (39) вышел на поле
     
    60' Дочкал Боржек (10) уходит с поля, Карабек Адам (36) вышел на поле
     
    77' Полидар Матей (24) уходит с поля, Виндхейм Андреас (32) вышел на поле
     
    5' Фофана Юссуф (22)
     
    22' Бадьяшиль Бенуа (5)
     
    37' (0:1) Тчуамени Орельен (8) (Головин Александр (17))
     
    57' Бен-Йеддер Виссам (10) уходит с поля, Диоп Софьян (37) вышел на поле
     
    59' (0:2) Фолланд Кевин (31) (Диоп Софьян (37))
     
    2
    76' Фолланд Кевин (31) уходит с поля, Фабрегас Сеск (4) вышел на поле
    76' Головин Александр (17) уходит с поля, Якобс Исмаил (14) вышел на поле
     
    83' Тчуамени Орельен (8)
     
    88' Мартинш Желсон (7) уходит с поля, Мусаба Антони (25) вышел на поле
    Голы
    37’ 0:1 Тчуамени Орельен
    ассистент Головин Александр
    59’ 0:2 Фолланд Кевин
    ассистент Диоп Софьян
    Наказания
    5’ Фофана Юссуф
    Полидар Матей 17’
    22’ Бадьяшиль Бенуа
    Павелка Давид 34’
    83’ Тчуамени Орельен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Юлиш Лукаш Моберг-Карлссон Давид 46’
    57’ Диоп Софьян Бен-Йеддер Виссам
    Карабек Адам Дочкал Боржек 60’
    76’ Фабрегас Сеск Фолланд Кевин
    76’ Якобс Исмаил Головин Александр
    Виндхейм Андреас Полидар Матей 77’
    88’ Мусаба Антони Мартинш Желсон
    Статистика
    		 6 Удары по воротам 10
    		2 Удары в створ 6
    		13 Фолы 16
    		1 Угловые 2
    		2 Офсайды 3
    		50% Владение мячом 50%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:46
    Монако проходит уверенно
    Евгений Ивановский
    Евгений Ивановский ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:26
    За что?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 22:16
    "Спарта" выглядела так же,как наши клубы в ЛЧ в прошлом сезоне.То есть-безнадёжно.
    протон1
    протон1
    вчера в 22:03
    Головин смотрелся прекрасно
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Шмурного вообще надо лишить права комментировать.
    протон1
    протон1
    вчера в 21:54, ред.
    Болел это не красит, но и темнокожим пора бы уже проще к этому относиться, болелы при желании оскорбляют всех подряд...
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:18
    Комментатор Шмурнов как лепил, так и продолжает. Запретить ему свои телеги толкать, а то уши вянут...
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Он просто сделал рискованную ставку в конкурсе прогнозов
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 21:03
    Монако на классе должен идти в следующий раунд. Сейчас желательно доводить разницу до +2 и более
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Hypnoz (раскрыть)
    вчера в 20:45
    С какой стати?
    Levadia
    Levadia
    вчера в 20:40
    Первый пошёл!
    И это с прекрасной подачи Головина с углового.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 19:57
    Монако гораздо сильнее и выше классом + соскучились по еврокубкам, думаю обеспечат задел в первом матче, думаю победа с разницей минимум в 2 мяча
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:43
    Очень интересный матч и очень сложно сказать как закончится эта игра вроде Спарта дома забивает и будет стараться забить в этом матче тоже ибо в гостях это будет сделать сложно. Но и у Монако хорошая линия атаки которая любит и забивает голы да и классам команда выше. Прогноз на этот матч обе команды забьют. Удачи
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 19:06
    Спарте нужно выигрывать, с запасом в пару мячей.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 17:36
    Очень интересный должен быть матч, Спарта дома может обыграть любого соперника!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 12:33
    Я почти что уверен что в этой игре победит футбольный клуб Монако, с минимальным счётом,жаль что за Монако не сможет сыграть новый футболист которого они недавно подписали, надеюсь что Саня Головин забьёт!
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 12:09
    Пожалуй самый интересный матч сегодня. Удачи Саше.
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