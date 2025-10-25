«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» в выездном матче чемпионата Франции

В матче французской Лиги 1 встречались «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Хакими (29'), Хакими (39') и Дуэ (90+6'). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.
По итогам встречи «Брест» имеет 9 очков, у гостей — 20 очков.
В следующем матче «Брест» сыграет 29 октября, соперником будет «Гавр». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч также 29 октября (соперник — «Лорьян»).
Доброго вечера!
И в этом же бестолковом чемпионате, и самый бестолковый №12...)))
Сафон стабилен, снова не пропустил!)
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе."
До тех пор пока Матвей не уйдёт!!!
До тех пор пока Матвей не уйдёт!!!