«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» в выездном матче чемпионата Франции

вчера, 20:00
БрестЛоготип футбольный клуб Брест0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче французской Лиги 1 встречались «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Хакими (29'), Хакими (39') и Дуэ (90+6'). Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

По итогам встречи «Брест» имеет 9 очков, у гостей — 20 очков.

В следующем матче «Брест» сыграет 29 октября, соперником будет «Гавр». «Пари Сен-Жермен» проведет следующий матч также 29 октября (соперник — «Лорьян»).

Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 00:18
Ашраф лучший на своей позиции в данный момент.
112910415
112910415
вчера в 23:54
сильная команда,однако !
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:39
Золотые слова, Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:37
В нормальные чемпионаты не берут))) его уровень рпл или лига фермеров)))
Доброго вечера!
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:33
Рад Приветствовать!!!
И в этом же бестолковом чемпионате, и самый бестолковый №12...)))
Niagara
Niagara
вчера в 20:27
чемпионы в германии и франции уже ясны
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:26
Самый бестолковый чемпионат...
Сафон стабилен, снова не пропустил!)
shur
shur
вчера в 20:15, ред.
...есть предложение начинать все отчёты по играм ПСЖ фразой :"
Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе."
До тех пор пока Матвей не уйдёт!!!
Capral
Capral
вчера в 20:13
И зачем в таком дохлом чемпионате столько команд?
m8uut4t86kvb
m8uut4t86kvb
вчера в 20:05
Вряд ли могли быть другие варианты.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:05
Это была дежурная победа
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:04
Легко и не принуждённо в гостя продолжают побеждать...)
