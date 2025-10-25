 
 
 
«Челси» дома проиграл «Сандерленду»

вчера, 19:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Гарначо (4'). За гостей забивали Изидор (22') и Талби (90+3').

По итогам встречи «Челси» имеет 14 очков, у гостей — 17 очков. Они вышли на 2-е место.

В следующем матче «Челси» сыграет 1 ноября, соперником будет «Тоттенхэм». «Сандерленд» проведет следующий матч 3 ноября (соперник — «Эвертон»).

A.S.A
A.S.A
сегодня в 03:23
"Черным котам" из Сандерленда везет куда больше, чем тому бедному коту, о котором пел Сюткин))) Команда Ле Бри приятно впечатляет на старте сезона! Француз сделал ставку на молодых игроков, знатно омолодив состав, после выхода в АПЛ! Многие эксперты утверждали, что из-за этого у Сандерленда будут огромные проблемы в АПЛ, но всё пока складывается на ура, и молодая банда Ле Бри оставляет очень приятное впечатление!
Челси....тут непонятно что от них ожидать, каждый матч загадка! Вроде и играют хорошо, но провалы в обороне не заканчиваются, благо сегодня хотя бы без удалений завершили матч! Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт...сегодня "черные коты" перешли дорогу "пенсирнерам"
AKH
AKH
сегодня в 00:29
Чемпионы мира с 2 миллиардным составом барахтаются с Борнмутами да Брентфордами..
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:01
Видимо чёрные коты хотели больше победы чем синии!
Поздравляю!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:27
Интересно, а Синим, вообще, кто-то ставил турнирные задачи?
Шуня771
Шуня771
вчера в 20:23
А что тут удивительного?

Сандерленд на отличном ходу, вот насколько их хватит?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:19
Челси играет в своё удовольствие.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:17
и что происходит с Кайседо.
сегодня один из худший игрок матча.
Nenash
Nenash
вчера в 20:11
Мяу..
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:10
с перва поздравляю Сандерленда с победой)))
старт очень даже получился.
прямо сейчас команда на 2 месте!!!
по матчу, очень тяжелая игра Челси, если честно, аристократы Марески сыграли ниже своих качеств.
черные коты грамотно защищались. не рассыпались после гола Гарначо.
а игроки Челси после гола вдруг потеряли игру.
ничего не могли делать, хотя владели мячом весь матч.
разочарован игрой Жоао Педро.
без Палмера бразилец потерялся.
заменя Марески просто идиотизм.
Челси не быть чемпионом, если команда не умеют играть против таких как Сандерленд.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:53
Нежданчик.... Недооценили котов видимо.
