«Челси» дома проиграл «Сандерленду»

1761410724

вчера, 19:45

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Гарначо (4'). За гостей забивали Изидор (22') и Талби (90+3').

По итогам встречи «Челси» имеет 14 очков, у гостей — 17 очков. Они вышли на 2-е место.

В следующем матче «Челси» сыграет 1 ноября, соперником будет «Тоттенхэм». «Сандерленд» проведет следующий матч 3 ноября (соперник — «Эвертон»).