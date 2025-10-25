«Челси» дома проиграл «Сандерленду»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Челси» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился Гарначо (4'). За гостей забивали Изидор (22') и Талби (90+3').
По итогам встречи «Челси» имеет 14 очков, у гостей — 17 очков. Они вышли на 2-е место.
В следующем матче «Челси» сыграет 1 ноября, соперником будет «Тоттенхэм». «Сандерленд» проведет следующий матч 3 ноября (соперник — «Эвертон»).
Челси....тут непонятно что от них ожидать, каждый матч загадка! Вроде и играют хорошо, но провалы в обороне не заканчиваются, благо сегодня хотя бы без удалений завершили матч! Говорят, не повезёт, если чёрный кот дорогу перейдёт...сегодня "черные коты" перешли дорогу "пенсирнерам"
Поздравляю!
Сандерленд на отличном ходу, вот насколько их хватит?
сегодня один из худший игрок матча.
старт очень даже получился.
прямо сейчас команда на 2 месте!!!
по матчу, очень тяжелая игра Челси, если честно, аристократы Марески сыграли ниже своих качеств.
черные коты грамотно защищались. не рассыпались после гола Гарначо.
а игроки Челси после гола вдруг потеряли игру.
ничего не могли делать, хотя владели мячом весь матч.
разочарован игрой Жоао Педро.
без Палмера бразилец потерялся.
заменя Марески просто идиотизм.
Челси не быть чемпионом, если команда не умеют играть против таких как Сандерленд.
