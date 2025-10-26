Футболисты «Зенита» и «Динамо» сыграют в центральном матче 13-го тура РПЛ

1761426435

сегодня, 00:07

Программа 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) продолжится четырьмя матчами в воскресенье. В центральной игре уик-энда петербургский «Зенит» на своем поле встретится с московским «Динамо».

Матч пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 17:30 мск. «Зенит» с 23 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ , «Динамо» с 16 очками располагается на 8-й позиции. На этой неделе обе команды одержали победы в заключительных матчах группового этапа «пути РПЛ » Кубка России, «Динамо» стало вторым в квартете B, «Зенит» выиграл группу A. Команды встретятся в 1/4 финала «пути РПЛ » в ноябре, первая игра пройдет в Санкт-Петербурге.

«Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у „Зенита“ за счет своего поля и болельщиков, но все будет зависеть от того, как будут играть команды, — сказал бывший футболист „Динамо“ и „Зенита“ Игорь Семшов. — Но я думаю, что матч будет достаточно веселым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счет не собирается. Сложно предположить насчет большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи „Динамо“ — „Локомотив“ и ЦСКА — „Спартак“. Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно».

Перед матчем у команд есть потери. Из-за травмы у «Зенита» не сыграет колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Также главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил журналистам, что из-за повреждения матч пропустит защитник Арсен Адамов. У «Динамо» из-за перебора желтых карточек не сыграет капитан и полузащитник Даниил Фомин. Также из-за повреждений матч должны пропустить полузащитник Антон Миранчук и вратарь Андрей Лунев. Помимо этого, от тяжелых травм продолжают восстанавливаться Артур Гомес, Луис Чавес, Милан Майсторович, также встречу рискуют пропустить Муми Нгамалё и Денис Макаров.

В последний раз «Динамо» на выезде обыграло «Зенит» в РПЛ 6 августа 2023 года, тогда встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды. «Зенит» был сильнее в прошлом домашнем матче 10 августа 2024 года (1:0).

Матчи лидеров

В первой игре дня московский «Локомотив» на выезде встретится с тольяттинским «Акроном». Матч начнется в 13:00 мск и в связи с подготовкой и проведением в Самаре международного форума «Россия — спортивная держава» пройдет в Саранске. «Локомотив» после 12 туров возглавил таблицу РПЛ с 26 очками, но после субботних игр столичный ЦСКА набрал 27 очков и оказался выше. «Акрон» с 11 очками располагается на 12-й позиции. За тольяттинцев должен сыграть 37-летний нападающий Артем Дзюба, который ранее в течение полутора сезонов выступал за железнодорожников.

Также в воскресенье «Краснодар» примет казанский «Рубин», встреча начнется в 19:45 мск. Краснодарская команда с 26 очками располагается на 3-й позиции, «Рубин» (18) идет 7-м.

В другом матче дня калининградская «Балтика» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Встреча начнется в 15:15 мск. Балтийцы занимают 5-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 23 очка. Нижегородская команда с 6 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке.