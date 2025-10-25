 
 
 
Челестини считает, что Акинфеев может отметить 40 лет игры за ЦСКА

вчера, 22:17

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев вполне может еще на протяжении пяти лет выступать за красно-синих. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

«Ситуация в концовке матча с „Крыльями Советов“ была не самой благоприятной для нас, конечно, я нервничал, — сказал Челестини. — Безусловно, я хотел бы выпустить Игоря Акинфеева в этот значимый для него и ЦСКА день, но у него пока повреждение. Я не думал о том, чтобы выпустить его на поле под аплодисменты. Но мне кажется, что у него еще много лет футбольной карьеры. Вполне возможно, что мы сможем отметить его 40 лет игры за ЦСКА».

Акинфееву 39 лет, он является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.

сегодня в 00:40
В РПЛ - сам Бог велел. Там такие дырявые в рамах стоят, что Конифей и в 50 им фору даст.
вчера в 23:29
Не одному же Рону до пенсии играть))
вчера в 22:43
Только бы Акинфеев не поверил в это!!!
вчера в 22:41
Главное что бы травмы обходили Игоря стороной......
вчера в 22:25
Легенда!
