Челестини считает, что Акинфеев может отметить 40 лет игры за ЦСКА

1761419846

вчера, 22:17

Вратарь и капитан московского футбольного клуба ЦСКА вполне может еще на протяжении пяти лет выступать за красно-синих. Такое мнение журналистам высказал главный тренер ЦСКА .

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

«Ситуация в концовке матча с „Крыльями Советов“ была не самой благоприятной для нас, конечно, я нервничал, — сказал Челестини. — Безусловно, я хотел бы выпустить Игоря Акинфеева в этот значимый для него и ЦСКА день, но у него пока повреждение. Я не думал о том, чтобы выпустить его на поле под аплодисменты. Но мне кажется, что у него еще много лет футбольной карьеры. Вполне возможно, что мы сможем отметить его 40 лет игры за ЦСКА ».