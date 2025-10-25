 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер Перейра получил 4 матча на исправление ситуации в «Вулверхэмптоне»

вчера, 23:10

Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра может стать четвертым уволенным менеджером Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Команда португальского тренера не смогла выиграть ни в одном из восьми первых матчей чемпионата и находится на последнем месте турнирной таблицы. Несмотря на уверенный финиш в прошлом сезоне, шесть побед подряд и звание лучшего тренера сезона, Перейра в этом розыгрыше АПЛ столкнулся с трудностями.

Решающими для португальца будут ближайшие четыре матча команды. Если в них не будет достигнут результат, тренера уволят. Следующие четыре матча Перейра проведет с «Бернли», «Челси» (Кубок Лиги), «Фулхэмом» и снова с «Челси».

Подписывайся в ВК
Все новости
 
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:45
Ничего он не исправит... А у нас Юран освободился...
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:13
Надо было ещё летом искать толкового тренера!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:11
Ну вот у Витора появилась конкретика и стимул...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 