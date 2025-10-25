Тренер Перейра получил 4 матча на исправление ситуации в «Вулверхэмптоне»

1761423000

вчера, 23:10

Главный тренер «Вулверхэмптона» может стать четвертым уволенным менеджером Английской Премьер-лиги в сезоне 2025/26.

Команда португальского тренера не смогла выиграть ни в одном из восьми первых матчей чемпионата и находится на последнем месте турнирной таблицы. Несмотря на уверенный финиш в прошлом сезоне, шесть побед подряд и звание лучшего тренера сезона, Перейра в этом розыгрыше АПЛ столкнулся с трудностями.

Решающими для португальца будут ближайшие четыре матча команды. Если в них не будет достигнут результат, тренера уволят. Следующие четыре матча Перейра проведет с «Бернли», «Челси» (Кубок Лиги), «Фулхэмом» и снова с «Челси».