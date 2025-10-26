«Ливерпуль» уступил «Брентфорду» и потерпел 4-е подряд поражение в АПЛ

1761426588

сегодня, 00:09

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» победил «Ливерпуль» 3:2.

Данго Уаттара вывел хозяев вперед на 5-й минуте. На 45-й Кевин Шаде сделал счет 2:0. Гости отыграли один гол на 45+5-й минуте усилиями Милоша Керкежа. Третий гол «Брентфорда» провел Тьяго с пенальти на 60-й минуте. Мохамед Салах забил второй мяч гостей на 89-й.