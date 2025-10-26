 
 
 
«Ливерпуль» уступил «Брентфорду» и потерпел 4-е подряд поражение в АПЛ

сегодня, 00:09
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» победил «Ливерпуль» 3:2.

Данго Уаттара вывел хозяев вперед на 5-й минуте. На 45-й Кевин Шаде сделал счет 2:0. Гости отыграли один гол на 45+5-й минуте усилиями Милоша Керкежа. Третий гол «Брентфорда» провел Тьяго с пенальти на 60-й минуте. Мохамед Салах забил второй мяч гостей на 89-й.

«Брентфорд» набрал 13 очков и идет в середине таблицы. «Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ. Команда имеет 15 очков и занимает 5-е место.

ABir
ABir
сегодня в 03:00
Что-то у ливеров серьезно разладилось, даже Салах не спасает.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 02:59
Этот сезон шанс для Арсенала стать чемпионом АПЛ. Ливерпуль если и дальше будет терять очки, рискует к концу сезона не оказаться в большой четвёрке. Касающиеся Сити, я не очень то верю, что они навяжут какую-то борьбу Арсеналу...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 02:36
Сегодня у меня был футбольный марафон из трез матчей АПЛ, благо завтра(а точнее уже снгодня) выходной, можно будет и вздремнуть.
По этому матчу скажу так : Брентфорд приятно удивил, навязав Ливерпулю свою игру с самых первых минут матча и не отказался от своего стиля до самого конца! Если бы не отличная игра Мамардашвили, счет был бы куда более не приличным, так казалось по трансляции, а смотришь статистику, и там скорее ничья
Ливерпуль ужасен....да, скорее жив чем мёртв, но ужасен! ВВД долгое время считается чуть ли не эталоном среди защитников в АПЛ, но заметно сдал, до сравнению с прошлым сезоном. Он очень много ошибается, и играет грязно, но ему всё время это схолит с рук. Сегодня были моменты, за которые игрок должен был получать желтые карточки и удалиться, но он ушел "чистым"....
Пчел с победой, скажу чесно, не ожидал!
Ливеру пора разобраться в проблемах, благо времени еще много, да и лидеры в таблице далеко не ускакали
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:33
Доброй ночи, Санёк!!!
У тебя завтра свой поединок, а у меня свой. Но если у Реала есть шанс, то у Динамо, практически его нет.(((
Вобщем, до завтра!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
...на этой ноте,позвольте откланиться,супруга ворчит,поздно!
Да и предстоящая игра одного известного Клуба говорит о том ,что надо выспаться! Витя,здоровья!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:10
Я тебе больше скажу: только неудачная игра Барселоны, неубедительная игра Ямаля и травмы ведущих игроков, могут позволить нынешнему Реалу добиться успеха. Других существенных предпосылок не вижу.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:06
...Старина,как мне не хватало этих,казалось бы,простых слов поддержки! Спасибо,Вить!!! Всё изменилось на поле,не те люди думают за игру,не те лидеры, сама идея полевого и воздушного пространства Мадридского Арчи исчезла! Не веришь в команду целиком! Результат зависит от случайности,мрак!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:00
Во мне тоже самое. И честно тебе признаюсь- после увольнения Анчи не хочу больше смотреть Реал. В прошлом сезоне страшно переживал за Мадрид, а еще больше за Анчелотти, но в этом сезоне- никаких эмоций, вообще.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:56
...во мне до сих пор дух Анчеллоти, не срастается у
меня с молодым испанцем,так что сорян!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:49
Опасной дорогой идёте, товарищи!!! Слот, а ты уверен, что она правильная?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:47
Приветище, Дружище!!!
Если предельно откровенно, то не сомневался, что Вирц впишется в систему Ливера. По большому счету, Вирц- игрок без высокого футбольного интеллекта, хотя и распасовщик. Но он мыслит по немецки, и игру понимает, исключительно по немецки. А если, то, что я сегодня увидел в игре Ливерпуля системно, то Вирц, как раз подходит под такой футбол. Однако, если как ты говоришь- деньги на ветер, то это меня удивляет. Алонсо хотел и хочет Вирца перетащить в Реал. С трудом себе представляю подобное...)))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:44
А ведь хотел поставить на победу Брентфорда, но передумал и поставил на ничью. Надо верить первому впечатлению — теперь буду.. Но что же это было? Я о результате матча... Что происходит в Ливерпуле, игроки у команды качественные, задержек по зарплате нет, о внутренних конфликтах ничего не слышно... Чего им не хватает? Неужели до сих пор не сыгрались? Хорошо, что трудности проявились именно сейчас — до зимы с ними нужно справиться. Надеюсь тренер знает, как это сделать?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41
Понял.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:39
Я о его прошлом, разумеется не сейчас. Но я же ясно написал- давно не видел, ни Ливерпуль, ни АПЛ...
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:37
Юра, мы всё про...ли. И это не к Гагарину обращение)
shur
shur
сегодня в 00:32, ред.
...у нас уже Новый День! Привет Минхерц! Цитата:" Не ведаю, как Вирц играл в предыдущих играх, но сегодня, он ничем особенным не запомнился." ....Поверь мне Витя на слове и в предыдущих никакой,деньги на ветер! Ливер как будто околдованно-заторможённый! Все вроде бы на местах,а зачем на поле вышли, в раздевалке забыли! Смех и грех! Я к Ливеру(как ты скажешь с уважением) вполне лояльно,но это уже ни в какие ворота!!! Центр защиты-решето!
Брулин
Брулин
сегодня в 00:32
Ван Дейк, помнится, ногой в голову Бентанкуру сыграл и тоже пенальти никто не увидел. Он сам по себе в целом грубый игрок.
Но тут уже вопросы лишь к арбитрам. Действительно каждый матч и тонна ошибок во все стороны против всех команд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:29, ред.
Ты сначала матч смотрел или включил игру когда он голешник положил ? Салах уже давно не блистательный. Фараон просто бесполезен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
пятое поражение после 6 матчей.
в лиге чемпионов ливерпуль вынес айнтрахт.
вот в апл это 4 поражение подряд.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:25
сегодня походу только венгру было не плевать на результат, остальные будто с перепоя. От ВанДейка такой унылой и валидольной игры я не припомню со времен Саутгемптона. Вратарь это конечно тоже отдельный разговор. может волнуется, но это не уровень Ливерпуля явно. Не хватает действительно кого-то злого по-футбольному. Гакпо не увидел. Только Собослаи старался. Как ни странно но сюда бы баварского Диаса, точно бы повеселее играли бы
particular
particular
сегодня в 00:25
Уступать и терпеть - незавидная участь...
Capral
Capral
сегодня в 00:25
Давно я не видел Ливерпуль, как и в целом АПЛ. Не знаю, не имею целостного впечатления обо всех играх Ливера, но сегодня, он мне совсем не понравился. Игра в стиле английского футбола-70х- силовая, предсказуемая и полностью лишенная фантазии. Только вместо великолепного Кигана блистательный Салах. Не ведаю, как Вирц играл в предыдущих играх, но сегодня, он ничем особенным не запомнился. Как и в Байере, с его типичной тевтонской ментальностью и полным отсутствием футбольного романтизма...

А что творится в обороне Ливера, а как проиграли центр поля, позволяя сопернику совершать острейшие выпады. Невероятно много ошибок. Салах конечно красиво забил, большой мастер. Перед игрой с Реалом, как-то тревожно становится за Ливер.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Пятое поражение.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:22
Всё по делу.
Пчёлы переиграли Ливер, и будь у них в нападении хоть кто-нибудь калибра Гакпо, Экитике или новый швед, счёт был бы неприличным. Сколько Ливер сегодня дал пробить из опорной зоны нападающим Брентфорда без опеки (!) - уму непостижимо. Одних ударов головой почти из вратарской я насчитал не менее трёх. ВВД и оборона "битлов" просто безобразны были во всех смыслах. У "пчёл" же напротив оборона - образец стойкости и дисциплины. Средняя линия заслуживает не менее хвалебных эпитетов: хавбеки просто не давали Ливерпулю разбежаться и гасили контры на корню, переводя игру в позиционку, где Ливер просто недееспособен сегодня.

Брентфорд с победой. Прекрасную команду сколотил Эндрюс.
AKH
AKH
сегодня в 00:21
Ливерпуль всю прыть оставил на трансферном рынке.. То что я сегодня видел от флагмана АПЛ это что то близкое к абсолютному безобразию. После первого тайма просто вырубил к кю.м. этот недофутбол. А ведь болею за них. Но смотреть этл невозможно. Если бы я так работал на своей работе меня бы взашей выгнали давно. С их зп это просто свинство...
Nenash
Nenash
сегодня в 00:18
Прессинг от пчёл фантастический.. 👍.. Ливер плох.. Салах ужасен.. Вирц поник.. Нет Гравенберха и Макалистера в лучшей форме - нет Ливерпуля.. Отличный матч по накалу.. 👏..
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:13
Покусали пчелы ливерных конкретно и по делу победили!))
Судьи в каждом тайме добавляли через чур много, но это не помогло набрать очки. Но концовка понравилась))
А ливерных проблемы не хилые.... Уже четвертое подряд поражение, это ужас. Салах вообще мертвый, пора ему уже к верблюдам
