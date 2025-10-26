«Ливерпуль» уступил «Брентфорду» и потерпел 4-е подряд поражение в АПЛ

В матче 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» победил «Ливерпуль» 3:2.
Данго Уаттара вывел хозяев вперед на 5-й минуте. На 45-й Кевин Шаде сделал счет 2:0. Гости отыграли один гол на 45+5-й минуте усилиями Милоша Керкежа. Третий гол «Брентфорда» провел Тьяго с пенальти на 60-й минуте. Мохамед Салах забил второй мяч гостей на 89-й.
«Брентфорд» набрал 13 очков и идет в середине таблицы. «Ливерпуль» потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ. Команда имеет 15 очков и занимает 5-е место.
Пчёлы переиграли Ливер, и будь у них в нападении хоть кто-нибудь калибра Гакпо, Экитике или новый швед, счёт был бы неприличным. Сколько Ливер сегодня дал пробить из опорной зоны нападающим Брентфорда без опеки (!) - уму непостижимо. Одних ударов головой почти из вратарской я насчитал не менее трёх. ВВД и оборона "битлов" просто безобразны были во всех смыслах. У "пчёл" же напротив оборона - образец стойкости и дисциплины. Средняя линия заслуживает не менее хвалебных эпитетов: хавбеки просто не давали Ливерпулю разбежаться и гасили контры на корню, переводя игру в позиционку, где Ливер просто недееспособен сегодня.
Брентфорд с победой. Прекрасную команду сколотил Эндрюс.
А что творится в обороне Ливера, а как проиграли центр поля, позволяя сопернику совершать острейшие выпады. Невероятно много ошибок. Салах конечно красиво забил, большой мастер. Перед игрой с Реалом, как-то тревожно становится за Ливер.
По этому матчу скажу так : Брентфорд приятно удивил, навязав Ливерпулю свою игру с самых первых минут матча и не отказался от своего стиля до самого конца! Если бы не отличная игра Мамардашвили, счет был бы куда более не приличным, так казалось по трансляции, а смотришь статистику, и там скорее ничья
Ливерпуль ужасен....да, скорее жив чем мёртв, но ужасен! ВВД долгое время считается чуть ли не эталоном среди защитников в АПЛ, но заметно сдал, до сравнению с прошлым сезоном. Он очень много ошибается, и играет грязно, но ему всё время это схолит с рук. Сегодня были моменты, за которые игрок должен был получать желтые карточки и удалиться, но он ушел "чистым"....
Пчел с победой, скажу чесно, не ожидал!
Ливеру пора разобраться в проблемах, благо времени еще много, да и лидеры в таблице далеко не ускакали
