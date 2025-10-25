 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияТурция. Первая лига 2025/2026

Турецкий «Серик Беледиеспор» уволил Юрана с поста главного тренера

вчера, 23:40

Турецкий футбольный клуб «Серик Беледиеспор» принял решение расторгнуть контракт с главным тренером Сергеем Юраном. Об этом на своей странице в X сообщил журналист Назым Тюркнас.

О назначении Юрана стало известно 1 июля. Контракт с тренером был рассчитан на один сезон. «Серик Беледиеспор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и занимает 13-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», «СКА-Хабаровск» и подмосковные «Химки».

В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Илья Берковский. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Как сообщало издание Lider Antalya, футболисты, которым не платят на протяжении восьми недель, намерены дождаться выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бенитес возглавил греческий «Панатинаикос»
24 октября
Ари вернулся в «Торпедо»
21 октября
ОфициальноДайч возглавил «Ноттингем Форест»
21 октября
36-летний немецкий тренер возглавил «Рейнджерс»
20 октября
ОфициальноАнгличанин Поттер стал главным тренером сборной Швеции
20 октября
Клуб Миранчука «Атланта» уволил главного тренера Дейлу
19 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 03:04
Немало клубов тренировал, оказывается. Похоже нигде долго не задерживался
ABir
ABir
сегодня в 01:08
Пора возвращаться на родину
Vilar
Vilar
сегодня в 00:51
Было бы сильно удивительно, если бы Юран задержался в Турции на дольше.
В преамбуле перечислены 16 клубов, в которых Юран "тренировал" футболистов, но видно, что они его, ни где не понимали, потому, что ему нужен был детско-юношеском возрасте дефектолог, а в юношеском-взрослом возрасте лингвист.
shur
shur
сегодня в 00:43
...вопрос,почему всё это происходит с людьми хоть как то связанные
в своей судьбе с Народным Обществом под названием "Спартак" (Москва)...????? Сколько фамилий на слуху и у всех обязательно проблемы! Совпадение,судьба,обломы,увольнения,скандалы!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:32
Вот, не поленился и нашел))
https://m.soccer.ru/news/1392254/yuran-sergey-sporting
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:29
Да просто вспомнил те слухи о спортинге))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:28
В картинг)...
happy 50
happy 50
сегодня в 00:12
Юран -несерьезный человек,ментально не развитый. Садыгов его много раз увольнял. Неужели он думал,что сейчас будет иначе? Садыгов-мошенник. Мошенник он и в Турции мошенник. Еще одну команду угробит. А Юран не знал,к кому идет? Вот у него все одинаково. Плохое поведение,скандалы. Он никому не нужен,кроме афериста Садыгова ,да и то ненадолго. Есть такие как Юран. А есть такие как Семак. Много лет с трофеями на одном месте. Умный,воспитанный,успешный. А потом такие Юраны учат Семака тренировать . Ты выиграй столько трофеев как он,а потом учи.Радимов Шпилевского критикует. Тот по его мнению не тренер. А ты то чего после окончания карьеры добился? А Шпилевский в чемпионате Кипра медали завоевывал. Юрану надо идти в ФНЛ и оттуда больше никуда не высовываться и иногда голову включать.
Futurista
Futurista ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Мостовой в шоке))...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
"3анимает 13-е место в турнирной таблице с 13 очками" - Ну и как теперь Серёге не поверить в роковое число 13 ( "Чёртова дюжина") . Да ещё там "чёрт Туфан" свои делишки "обстряпывает"...)
chromage
chromage
вчера в 23:58
Такое ощущение что Юран не тренирует, а просто длительный туристический вояж себе устроил по полгода на одном месте. Еще и деньги платят )
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:54
Ерунда. Пойдёт на МАТЧ ТВ экспертом. Туда же все списанные футбольные звёзды идут на заработки )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:50
Юрана уже заметили в красно-белом))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:47
Ну что теперь в Спортинг?)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 