Турецкий «Серик Беледиеспор» уволил Юрана с поста главного тренера

1761424811

вчера, 23:40

Турецкий футбольный клуб «Серик Беледиеспор» принял решение расторгнуть контракт с главным тренером . Об этом на своей странице в X сообщил журналист Назым Тюркнас.

О назначении Юрана стало известно 1 июля. Контракт с тренером был рассчитан на один сезон. «Серик Беледиеспор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Турции и занимает 13-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Юрану 56 лет. До Турции его последним местом работы был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года. Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», « СКА -Хабаровск» и подмосковные «Химки».

В середине июня владельцем «Серик Беледиеспор» стал бывший инвестор обанкротившегося футбольного клуба «Химки» Туфан Садыгов. В клубе выступают россияне Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Илья Берковский. 24 октября стало известно, что игроки клуба не приходят на тренировки из-за невыплаты зарплат. Как сообщало издание Lider Antalya, футболисты, которым не платят на протяжении восьми недель, намерены дождаться выплат до ноября, после чего планируют отправить клубу уведомления о расторжении контрактов.