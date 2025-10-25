«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» и поднялся на 4-е место в АПЛ

1761417021

вчера, 21:30

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами у хозяев отметились Кунья (24'), Каземиро (34') и Мбеумо (61', 90+7'). За гостей забивали Уэлбек (74') и Костулас (90+2').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 16 очков, команда вышла на 4-е место, догнав «Ман Сити», у которого игра в запасе. У гостей — 12 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 1 ноября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч также 1 ноября (соперник — «Лидс»).