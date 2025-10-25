 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» и поднялся на 4-е место в АПЛ

вчера, 21:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 2Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами у хозяев отметились Кунья (24'), Каземиро (34') и Мбеумо (61', 90+7'). За гостей забивали Уэлбек (74') и Костулас (90+2').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 16 очков, команда вышла на 4-е место, догнав «Ман Сити», у которого игра в запасе. У гостей — 12 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 1 ноября, соперником будет «Ноттингем Форест». «Брайтон энд Хоув Альбион» проведет следующий матч также 1 ноября (соперник — «Лидс»).

Подписывайся в ВК
Все новости
«Наполи» обыграл «Интер» в центральном матче 8-го тура Серии А
Вчера, 21:05
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»
Вчера, 20:55
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» в выездном матче чемпионата Франции
Вчера, 20:00
«Челси» дома проиграл «Сандерленду»
Вчера, 19:45
«Бавария» в гостях разгромила «Боруссию» Менхенгладбах
Вчера, 18:45
«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью
Вчера, 18:32
 
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 02:57
До начала матча предполагал, что будет ничейка, т к МЮ вроде как нащупал свою игру, а Брайтон это та команда, для которой нет фаворитов, эти чайки могут заклевать кого угодно! На деле же вышло так, что "чайки" подарили победу "дьяволам"! Их самоуверенность вышла боком, и оборонцы Брайтона, находясь под давлением, раз за разом дарили мячи футболистам МЮ! По матчу отмечу Ламменса, всё же с ним "дьяволы" смотрятся увереннее, и еще отмечу Каземиро, сегодня бразилец был шикарен! Ну и Мбемо, автор дубля, мог забит еще как минимум 1 шикарный момент....
А Брайтон сегодня провалился....
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:47
Смотри-ка, а Манчестер Юнайтед ещё жив!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:23
Мбемо конечно, монстр.
но понрав. как играет голландец Де Лигта.
человек прям на капитанскую повязку претендует.
и думаю именно он и станет капитаном после Бруно.
заслужил.
shur
shur ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
...элита это МанСити,Арсенал,НьюКасл,Челси,а мы пока решето....!
shlomo
shlomo
вчера в 22:09
По делу побеждают "красные дьяволы". Счёт Брайтон размочить всё-таки смог после не самого однозначного фола Доргу на Минтехе. Уэлбек же со стандарта аккуратным ударом прошил Ламменса, и после этого "чайки" буквально на несколько минут поддавили манкунианцев, но забить второй не смогли. Зато получилось это сделать в компенсированное время - постарался Костулас. И всё же на финальный отрезок "Альбион" не хватило: за минуту до свистка Мбемо забрал МВП, прошив Вербрюггена после классного дальнего прострела от Хевена, установив на табло итоговые 4:2. Третью кряду побед одерживает МЮ, временно взлетая на четвёртую строчку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:09
всех болельщиков Манчестер Юнайтед с победой!!!!
хороший был матч до 70 минуты, пока замены Аморима не испортили игру.
почти весь шлак убрали из команды.
остались 2-3, таких как Доргу.
любимчик Арне Слота Шешко пока не радует)))))
наверно. словенцу нужно время, и он адаптируется АПЛ.
след.матч с Ноттингэмом, дьяволы должны забрать победу!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:08
Молодцы манки, проснулись вроде. Но надолго ли?
Nenash
Nenash
вчера в 22:00
Поздравляем МЮ и Аморима. Пора возвращаться в элиту.. ☝️
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:41, ред.
У этого парня появилась надежда! Остались Ноттингем и Тоттенхэм!

Ранее он обещал не стричься пока МЮ не выиграет 5 побед подряд!

P.S. «Манчестер Юнайтед» впервые с августа 2024 года одержал победу в трех матчах Премьер-лиги подряд.
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 21:36, ред.
Чайкам времени не хватило чтобы сравнять счёт!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 