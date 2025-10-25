Роналду забил 950-й гол в карьере

1761421991

вчера, 22:53

Португальский нападающий , выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, первым среди футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру.

Роналду отличился в гостевом матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма». Счет после его гола стал 2:0 в пользу «Аль-Насра».

Ближайшим преследователем Роналду является . На счету аргентинского нападающего американского «Интер Майами» 891 забитый мяч.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В «Аль-Наср» футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».