Роналду забил 950-й гол в карьере

вчера, 22:53
Аль-ХазмЛоготип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, первым среди футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру.

Роналду отличился в гостевом матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма». Счет после его гола стал 2:0 в пользу «Аль-Насра».

Ближайшим преследователем Роналду является Лионель Месси. На счету аргентинского нападающего американского «Интер Майами» 891 забитый мяч.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В «Аль-Наср» футболист перешел в декабре 2022 года, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».

CCCP1922
CCCP1922 ответ tz5axfgdc8ze (раскрыть)
сегодня в 04:46
Он может не закончить и после 50 голов. У него результативность средняя 1гол за игру.
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 01:54
Оба легенды, спорить нет смысла, они в отличии от их фанатов в хороших отношениях)
tz5axfgdc8ze
tz5axfgdc8ze
сегодня в 01:03
Ближайшие 50 голов он не закончит карьеру.
shur
shur
сегодня в 00:22
...милые мои "доброжелатели",вас тля по пальцем можно перечислить и имена ваши у всех на слуху,почему?! Да потому,
чтобы забить такое колличество мячей нужно столько тренеровок,
нагрузок преодолеть вам и не снилось! Есть голы просто вымученные исполнителями, а есть голы просто красавцы,
трудовые,ударные,штрафные,слёта,через себя,головой,с обеих ног,
всё это может сделать только профессионал!
Сейчас Рон дойдёт до Штукаря,а следом и Лео подтянется,разница то всего в два года по рождению! И это будет история и вот тогда я
Ваши трели послушаю с удовольствием!!! (...хотя, Вы то не поменяетесь!)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:10
Лучший бомбардир в истории футбола- Криштиану Роналду! Не то что меська, который играет в полупрофессиональной лиге.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:52
А вот этот человек восхищат меня преданностью футболу — он поставил сам себе очень сложную цель в тысячу голов и он к ней идёт.. Осталось ПЯТЬДЕСЯТ ГОЛОВ... Я думаю, что настало уже время включить обратный отсчёт. Пусть у Криштиану Роналду всё получится — он заслуживает этого всего своим трудом!!!
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
УКР ?
Capral
Capral ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 23:49
МЛС.
Майкл59ru
Майкл59ru ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:46
В смысле РПЛ ?
Capral
Capral ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 23:45
А чем лучше лига гинекологов и проктологов?
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:37
Ещё лет десять поиграет в лиге погонщиков верблюдов и 2050 гол забьёт )
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:32
Что один, что второй уже закончили с футболом....
Щас Заболтоный посерьёзнее выглядит)))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:31
Гном безнадёжно отстал)...разница в 59 голов...столько он даже из офсайда на забъёт...
ABir
ABir
вчера в 23:28
А не замахнуться ли теперь Криштиану на 1000 голов?
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:28
Так он и не бегает, там и живёт, в оффсайде))) ну ещё хотя бы ходит по полю, уже молодец)
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:27
Через годик наверное штуку оформит
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:26
В 40 лет не каждый сможет добежать до офсайда)...
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:23
Вчера два забил Месси, а сегдня ему ответил Роналду забитым голом, гонка за рекордами продолжается.
K_SY116
K_SY116
вчера в 23:22
У верблюдов много еще можно наколотить
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:09
Цель - тысяча, вполне достижима, но возраст может помешать.
lazzioll
lazzioll
вчера в 23:08
следующий год 1000 это почти сто процентов. даже если не добьет в сезоне песочницы, то там Чемп Мира. штук 10 закинет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Да молодец, не каждый сможет столько из оффсайда забить)))
Гость
