ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. «Крылья Советов» занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.
В следующем туре ЦСКА 31 октября примет «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».
Ну и молодому Глебову посоветую держать себя в руках, тем более, Рассказов- лось здоровый, мог и накостылять, при случае...
ЦСКА с победой!!!
