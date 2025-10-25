ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

1761414933

вчера, 20:55

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла на стадионе « ВЭБ -Арена» в Москве.

Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ , набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. «Крылья Советов» занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.