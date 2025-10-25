 
 
 
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

вчера, 20:55
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:0 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Мяч на 71-й минуте забил Матвей Лукин.

ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 27 очков. На одно очко от армейцев отстают московский «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи 13-го тура проведут в воскресенье. «Крылья Советов» занимают 11-е место, в активе команды 13 очков.

В следующем туре ЦСКА 31 октября примет «Пари Нижний Новгород», «Крылья Советов» 1 ноября на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:48
6 команд забили 4 гола....
Ваше работать не хотят ..
112910415
112910415
вчера в 23:51
победа не самая выдающаяся
armeec_
armeec_
вчера в 23:10, ред.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 22:37
    Крылья играли очень грубо. На некоторые нарушения судья даже не стал обращать внимания. Тем самым поощрял игроков Крыльев дальше играть так же грубо. Хорошо ещё никто из армейцев не получил серьезной травмы,.

    Всех красно - синих с победой!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Ага, только Лукин был против ничьей.))
    Capral
    Capral ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 22:22
    Самара слабей, поэтому и отбивались. К тому же, зная, как плохо ЦСКА играет в позиционную атаку, играть от обороны- не самый плохой вариант для Крыльев. При случае, могли сыграть вничью.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:18, ред.
    Скорее игры у Крыльев не наблюдается, тупо всей командой отбиваться и держать нули на табло. А ЦСКА конечно было не просто взламывать низкий блок самарцев. Но главное три очка. Игра забудется а три очка останутся.
    Capral
    Capral ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    вчера в 22:04
    А я и не свожу всё к одному эпизоду, я в целом об игре, которой, по большому счету, у ЦСКА не наблюдается. Ни одной тонкой комбинации, как правило- всё очень стандартно и стереотипно.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Можно так же рассуждать , а забей Мусаев при выходе практически один в один, а забей Кармо , когда Письяков в прышке чудом отбил.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:54, ред.
    Команду с победой......Большие молодцы..... Дожали автобус! Смотришь игру и сколько же шикарных моментов запарывают наши нападающие.....этой команде жизненно необходим нападающий более высокого класса чем нынешние....если хотят бороться за чемпионство в зимнюю паузу придется потратиться на такого нападающего. Понравился сегодня Вильягра.....он провёл достойный матч....забил шикарный гол.....жаль его отменили.....3 очка набрали,....теперь все мысли о следующей игре с НН.....где обязательно надо брать ещё 3 очка.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 21:27
    Лучший игрок матча у ЦСКА - Тороп. Игра - просто сонное царство. Мусаев не может 100% момент забить.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:25
    Игровой день в РПЛ прошёл в бесконечной зевоте от происходящего на полях (футбольных) страны...Будем надеяться, что завтра повеселее матчи будут. Всем хороших выходных!
    Capral
    Capral
    вчера в 21:23, ред.
    Моё мнение об игре Челестини не изменилось- не умеет он играть в открытый футбол, все атаки ЦСКА предсказуемые и прямолинейные. Конечно, по статусу, армейцы должны были побеждать, но забей игрок Крыльев чистый выход во 2-м тайме, и кто его знает, чем закончилось бы... Да не обидятся на меня поклонники армейского клуба, но это не чемпионская игра, если предельно откровенно.
    Ну и молодому Глебову посоветую держать себя в руках, тем более, Рассказов- лось здоровый, мог и накостылять, при случае...
    ЦСКА с победой!!!
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:23
    Хоть и с валидолом но щас три очень важны для Коняшек!Болел ЦСКА с Победой
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:16, ред.
    Успел глянуть только второй тайм. Ежели кратко, то желание победило попытку прагматизма. Событийностью данный тайм особо не блистал, но кто больше хотел, тот свое и взял. Самара разочаровала, "ЦСКА" особо не впечатлил. Тем не менее болельщиков "ЦСКА" с победой, Адиеву и Ко удачи в следующих матчах. Как-то так с моей колокольни.
    blitz
    blitz
    вчера в 21:15
    Непросто играть с такими командами как КС. Всей командой у своих ворот оберегают нулевую ничью.
    Плюс оооочень грубая игра, постоянно ломали армейцев.
    Главное всё-таки взяли свои заслуженные три очка.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 21:15
    Первый тайм был очень никакой в исполнении обеих команд. ЦСКА наиграл на победу, но вполне мог ее упустить в концовке, если бы самарцы были чуть точнее и конкретнее в завершении....
    isamsn
    isamsn
    вчера в 21:14
    Победа есть. Игры нет)))
    particular
    particular
    вчера в 21:13
    Вымученно и неубедительно... Тем не менее, с победой!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 21:09
    Валидольная, победа. Мяч упорно не шёл в ворота КС.
    Болельщиков ЦСКА с победой.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 21:06, ред.
    Дожали самарский "автобус"

    С победой ЦСКА!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:04
    Слабенькая игра, как и все сегодня.
    ЦСКА с победой! Важные 3 очка!))
    Мусаев....без слов...да и вообще с нападающими беда у армейцев
