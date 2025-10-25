 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2025/2026

«Наполи» обыграл «Интер» в центральном матче 8-го тура Серии А

вчера, 21:05
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В матче 8-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились Де Брюйне (33', пенальти), МакТоминэй (54') и Замбо Ангисса (66'). За гостей забил Чалханоглу (59', пенальти).

По итогам встречи «Наполи» имеет 18 очков, команда вышла на 1-е место. У гостей — 15 очков (3-е место).

В следующем матче «Наполи» сыграет 28 октября, соперником будет «Лечче». «Интер» проведет следующий матч 29 октября (соперник — «Фиорентина»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
ЦСКА возглавил турнирную таблицу РПЛ, обыграв «Крылья Советов»
Вчера, 20:55
«Пари Сен-Жермен» обыграл «Брест» в выездном матче чемпионата Франции
Вчера, 20:00
«Челси» дома проиграл «Сандерленду»
Вчера, 19:45
«Бавария» в гостях разгромила «Боруссию» Менхенгладбах
Вчера, 18:45
«Ростов» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью
Вчера, 18:32
«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Вчера, 15:59
 
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:31
Интересная борьба идёт в верхней части таблицы итальянского чемпионата...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:21
Жаль что Кевин травмировался!!! О Псв забыли двигаемся дальше!
CCCP1922
CCCP1922 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 23:37
На бумаге всё выглядит очень хорошо... Где же тогда десятки, известных всему миру, ярких итальянских игроков? Мы можем назвать навскидку хотя бы пятерых игроков Сборной Италии 🇮🇹? Я не могу, к сожалению. А ведь было время, когда я мог назвать почти всех. Сейчас Италия не может похвастаться большим количеством высококвалифицированных игроков. Есть ли вообще звёзды среди нынешних итальянских футболистов?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 22:26
Максимально странно что такое происходит, по ЛЧ впечатление что Интер на три головы сильнее
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:59
Да ничего там нп было. Он даже не Модрич, который в 40 лет ведет игру Милана.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Barsuk_10 (раскрыть)
вчера в 21:51
у него 33 мин игрового времени.
кроме гола, были действия - точность передачи. удары, продвижение мяча.
может, в серии а свое понимание))) это они выбрали его игроком матча.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 21:48
На классе!
lazzioll
lazzioll ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 21:39
лимита в Италии типа формально нет в таком понимании как в РПЛ. но там строго с воспитанниками клуба и с итальянцами. то есть восемь челов должны быть итальянцами а четыре из них еще и из академии клуба. это в заявке на матч. вполне себе норм аналог лимиту. из заявки в 16-18 челов считай половина итальянцев, четверть воспитанников
Nenash
Nenash
вчера в 21:37
Неплохо..
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:34
По-прежнему утверждаю, итальянский футбол деградирует. То, как сыграла юношеская сборная Италии 🇮🇹 на недавнем чемпионате мира лишь подтверждает мои слова. Будущее Италии весьма туманно, итальянские игроки неконкурентоспособны на рынке футбола. Уровень клубов поддерживают легионеры. Итальянцы на вторых ролях, в лучшем случае... Да и клубы, что они показывают в международных матчах? Мы видели Наполи в гостях... Какой выход? Лимит на легионеров, если уже не поздно...
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 21:31
Заслуженная победа Наполи! Сегодня Интер играл без идей!
Barsuk_10
Barsuk_10 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:30
Что рыжий сегодня сделал за Наполи кроме реализованного пенальти?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
хорош.
сегодня КДБ признан лучшим игроком матча.
за Наполи 4 гола забил.
в Серии асс пока нету. зато есть 2 асс в Лиге чемпионов.
в 4 матчах за Наполи признан лучшим игроком матча.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:21
Наполи воодушевились после потери очков Миланом))
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:19
Чё там рыжий вообще? Хоть норм бегает?
Ещё ни одной игры его не видел в Наполи.
Barsuk_10
Barsuk_10
вчера в 21:18
Интер был хорош в первом тайме и должен был как минимум играть вничью, но реализация плохая. А вот во втором тайме Наполи уже был лучше. Нерадзури, как обычно, просели после перерыва.
Мактоминей шикарно положил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:17
КДБ забил с пенальти....и получает травму.
надеюсь. что ничего серьезного у бельгийца
shlomo
shlomo
вчера в 21:13
В два раза больше ударов нанес Интер, но какой в этом толк, если победу сегодня все равно одержали неаполитанцы..... отличный матч выдала команда Конте, которая заслуженно добыла три очка и вернулась на первую строчку в турнирной таблице.... Интер же потерпел уже свое третье поражение в Серии А в этом сезоне.... есть у миланцев заметные проблемы с реализацией моментов.....
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:08
Это Наполи так хорош или Интер плох?
Видимо после ПСВ сделали выводы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 