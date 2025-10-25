«Наполи» обыграл «Интер» в центральном матче 8-го тура Серии А

1761415529

вчера, 21:05

В матче 8-го тура итальянской Серии А встречались «Наполи» и «Интер». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились Де Брюйне (33', пенальти), МакТоминэй (54') и Замбо Ангисса (66'). За гостей забил Чалханоглу (59', пенальти).

По итогам встречи «Наполи» имеет 18 очков, команда вышла на 1-е место. У гостей — 15 очков (3-е место).

В следующем матче «Наполи» сыграет 28 октября, соперником будет «Лечче». «Интер» проведет следующий матч 29 октября (соперник — «Фиорентина»).