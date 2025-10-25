Мартинес и Конте оскорбили друг друга во время матча «Наполи» — «Интер»

1761416261

вчера, 21:17

Тренер «Наполи» и форвард «Интера» устроили перепалку во время матча 8-го тура Серии А.

Инцидент произошел на 61-й минуте после того, как между игроками «Наполи» и «Интера» разгорелся спор после одного из эпизодов.

Лаутаро, который играл под руководством Конте в «Интере», был замечен указывающим на итальянского тренера и делающим жест, как бы говорящий: «Ты сам д****о», на что босс «Наполи» тут же ответил, также бросив острую фразу в адрес аргентинца и показав ему недвусмысленный жест.

Отношения между Конте и Лаутаро испортились еще во время последнего сезона итальянского тренера на «Джузеппе Меацца» в сезоне 2020/21.