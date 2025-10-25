 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2025/2026

Мартинес и Конте оскорбили друг друга во время матча «Наполи» — «Интер»

вчера, 21:17
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Тренер «Наполи» Антонио Конте и форвард «Интера» Лаутаро Мартинес устроили перепалку во время матча 8-го тура Серии А.

Инцидент произошел на 61-й минуте после того, как между игроками «Наполи» и «Интера» разгорелся спор после одного из эпизодов.

Лаутаро, который играл под руководством Конте в «Интере», был замечен указывающим на итальянского тренера и делающим жест, как бы говорящий: «Ты сам д****о», на что босс «Наполи» тут же ответил, также бросив острую фразу в адрес аргентинца и показав ему недвусмысленный жест.

Отношения между Конте и Лаутаро испортились еще во время последнего сезона итальянского тренера на «Джузеппе Меацца» в сезоне 2020/21.

Подписывайся в ВК
Все новости
В петербургском ГУ МВД не увидели нарушения закона со стороны Клаудиньо
24 октября
Экс-руководитель «Барселоны» считает, что Месси зол на Лапорту
23 октября
«Атлетико» подал жалобу в УЕФА на неработающий душ на стадионе «Арсенала»
21 октября
Игрок «Хетафе» отыграл против «Реала» одну минуту и удалился
19 октября
Президент РПЛ Алаев оценил завершение конфликта между Сперцяном и Ндонгом
19 октября
Флик опроверг информацию о разногласиях с руководством «Барселоны»
18 октября
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Дело было в солнечной Италии . Экспрессивные ребята . Разговор шёл на языке выразительных жестов...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:53
Мартинес, конечно, игрок высокого уровня, но его человеческие качества оставляют желать лучшего. Он абсолютно не воспринимает критику и частенько с кем-то конфликтует. Последний конфликт внутри Интера произошёл при его участии и мне кажется, что он до сих пор не погашен, не смотря на заверения руководства. Лаутаро конфликтовал бы и в сборной, но там Месси. Кстати, Конте и сам — тот ещё парень? Пусть ихний КДК разбирается...
Nenash
Nenash
вчера в 21:38
Это нормально.. 😄
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:18
Надо было парик с него снять)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 