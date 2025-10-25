Тренер «Легиона» обозвал судью «лысым Фантомасом»

Главный тренер махачкалинского «Легиона» Леван Гвазава нелестно высказался об арбитре Дмитрии Прокопове, который обслуживал матч его команды против «Дружбы» в рамках Второй лиги. Встреча завершилась поражением «Легиона» 0:3.
На 26-й минуте махачкалинцы получили в свои ворота пенальти, также в этом эпизоде был удален Абусупьян Магомедов.
Гвазава сказал:
В прошлый раз мы тоже сюда ехали 10 часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал... Кажется, ему зеленую футболку дай — и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал — и пенальти, и удаление. Хочется вообще спросить — он крещеный или нет, у него что-то святое есть? Просто уже сил нет. Прошлую игру приехали, потом судья звонил, извинялся. Но кому их извинения нужны?!