Тренер «Легиона» обозвал судью «лысым Фантомасом»

вчера, 23:33
ДружбаЛоготип футбольный клуб Дружба (Майкоп)3 : 0Логотип футбольный клуб Легион (Махачкала)ЛегионМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Легиона» Леван Гвазава нелестно высказался об арбитре Дмитрии Прокопове, который обслуживал матч его команды против «Дружбы» в рамках Второй лиги. Встреча завершилась поражением «Легиона» 0:3.

На 26-й минуте махачкалинцы получили в свои ворота пенальти, также в этом эпизоде был удален Абусупьян Магомедов.

Гвазава сказал:

В прошлый раз мы тоже сюда ехали 10 часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал... Кажется, ему зеленую футболку дай — и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал — и пенальти, и удаление. Хочется вообще спросить — он крещеный или нет, у него что-то святое есть? Просто уже сил нет. Прошлую игру приехали, потом судья звонил, извинялся. Но кому их извинения нужны?!

Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:50
Это разве обозвал? Наш Станкович более изобретательно подходит.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:21
Ну да. В прошлый раз крещёный звонил и извинился. А Фантомас точно не будет.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:20
"На 26-й минуте махачкалинцы получили в свои ворота пенальти, также в этом эпизоде был удален Абусупьян Магомедов." - После этого Леван видно посчитал , что " Фантомас разбушевался!" и решил как то "вежливо" указать ему на это...)))
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:41
Ну явно там был не лысый фантомас . Там было другое слово )
Capral
Capral
вчера в 23:41, ред.
Ну хорошо хоть не лысым кондомом...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:36, ред.
По его словам только некрещёный мог поставить пенку в их ворота и удалить игрока?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:34
Победила "дружба"))) а тренеру это не понравилось))
