«Монако» обыграл «Тулузу», Головин впервые с августа вышел в старте

вчера, 22:12
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 0Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

«Монако» со счетом 1:0 победил «Тулузу» в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Единственный гол на 3-й минуте забил Мохаммед Салису.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 76 минут. В предыдущий раз футболист выходил в стартовом составе команды 31 августа в домашней игре чемпионата Франции против «Страсбура» (3:2). Весь сентябрь Головин пропустил из-за травмы, на поле он вернулся 22 октября, выйдя на замену во втором тайме домашней встречи общего этапа Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» (0:0). В пяти играх нынешнего сезона на счету полузащитника нет результативных действий.

«Монако» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 17 очками. «Тулуза» располагается на 8-й позиции, набрав 13 очков. В следующем туре «Монако» 29 октября сыграет в гостях против «Нанта», «Тулуза» в тот же день примет «Ренн».

Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:45
Ну хоть как то напомнил о себе этот вечный лавочник. Зачем его Монако вообще у себя держит. Видимо у Головина есть какой-то компромат на владельца клуба. Иначе как ещё объяснить нахождение Головина в команде )
shlomo
shlomo
вчера в 22:43
Ну что, Монако благодаря первой победе за месяц во всех турнирах взлетел на третью строчку Лиги 1.... по итогам тура княжеский клуб в любом случае останется в топ-6.... Тулуза же рискует упасть на девятое место в Табели о рангах, пропустив вперёд Ренн или Ниццу.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:24
С победой Монако, отметили полноценное возвращение Сани в старт))
