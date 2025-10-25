 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2025/2026

Де Брюйне получил травму, исполняя пенальти в игре против «Интера»

вчера, 21:24
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Полузащитник «Наполи» Кевин Де Брюйне получил травму во время исполнения пенальти в игре 8-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:1).

Бельгиец реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте, но тут же схватился за заднюю поверхность бедра. Спустя несколько минут Де Брюйне был заменен на Матиаса Оливеру.

Таким образом, Де Брюйне пополнил список травмированных игроков «Наполи», где уже находятся Расмус Хёйлунд, Станислав Лоботка, Алекс Мерет, Амир Ррахмани и Ромелу Лукаку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рафинья не готов к матчу с «Реалом»
24 октября
Защитник «Реала» Алаба пропустит 7-10 дней
21 октября
Форлан получил серьезную травму в матче любительской лиги для ветеранов
19 октября
Экс-игрок «Реала» Дренте перенес инсульт
19 октября
Мбаппе восстановился от травмы лодыжки
18 октября
ОфициальноЛевандовски может пропустить матч с «Реалом» из-за травмы
14 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:39, ред.
Если полкоманды́ лечится то вариантов немного...
Либо в лазарете девки красивые...либо на больничном получаешь больше чем когда по полю бегаешь...
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 23:39
Нафига Наполи вообще подписывал этого пенсионера. Он в МС из лазарета не вылезал. О чём они вообще думали ?
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:16
...по количеству вполне могут в футзале выступать!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:56
Это говорит о том что организм устал.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:30
Жалко рыжего, но забил, молодец!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:29
а я-то думаю, где Лукаку!? А он в санчасти...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:24
НЕ хилый у Наполи по именам лазарет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 