Де Брюйне получил травму, исполняя пенальти в игре против «Интера»

1761416653

вчера, 21:24

Полузащитник «Наполи» получил травму во время исполнения пенальти в игре 8-го тура чемпионата Италии против «Интера» (3:1).

Бельгиец реализовал одиннадцатиметровый на 33-й минуте, но тут же схватился за заднюю поверхность бедра. Спустя несколько минут Де Брюйне был заменен на Матиаса Оливеру.

Таким образом, Де Брюйне пополнил список травмированных игроков «Наполи», где уже находятся Расмус Хёйлунд, Станислав Лоботка, Алекс Мерет, Амир Ррахмани и Ромелу Лукаку.